Wahlkampf in Bergen auf Rügen: Verein möchte nicht zum Spielball werden

Bergen

Der Bügermeisterwahlkampf in Bergen ist in vollem Gange, doch nicht jeder möchte ungefragt in die Diskussionen einbezogen werden. Der Verein La Grange hat sich mit der Bitte, etwas klarzustellen, an die OSTSEE-ZEITUNG gewandt. „Wir sind kein Instrument für den Wahlkampf“ , stellt der Verein La Grange fest. Was ist passiert? In einem Artikel hatte Bürgermeisterkandidat Nico Gruber die unzureichende Unterstützung der Stadt für den Verein La Grange kritisiert. Es habe keine finanziellen Zuwendungen in der Pandemie gegeben und man habe den Verein im Regen stehen lassen.

„Das ist so nicht richtig. Seit Gründung des Vereins pflegen wir ein gutes Verhältnis zur Stadt Bergen“, heißt es in einem Statement des Vereins. „Dies gelang uns während der Amtszeit der früheren Bürgermeisterin Frau Köster genauso gut wie mit der amtierenden Bürgermeisterin Frau Ratzke. Daran soll sich auch nichts ändern – egal wer in Zukunft Bürgermeister/-in sein wird.“

Land förderte den Verein in der Corona-Krise

Es sei zwar richtig, dass es in der Corona-Pandemie keine finanziellen Mittel für den Verein gegeben habe, allerdings seien die Mittel auch stets an Veranstaltungen geknüpft gewesen und die habe es während der coronabedingten Einschränkungen nicht gegeben. „Inhalte und Projekte für die Zukunft zu planen, organisieren und durchzuführen stand im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Da wir während der Pandemie finanzielle Unterstützung vom Landesförderinstitut MV erhielten, konnten wir uns genau darauf konzentrieren“, so ein Sprecher des Vereins. „Es ist uns gelungen, diese schwierige Zeit nicht nur zu überbrücken, sondern weiter die kulturelle Struktur der Insel mitzugestalten.“

„Wir sind neutral“

Der Verein betont, dass er in diesem Wahlkampf neutral ist und sich von keinem Kandidaten und keiner Kandidatin instrumentalisieren lässt. „Die Wahl ist wichtig, daher auch von uns der Aufruf an alle Bürger und Bürgerinnen von Bergen: Geht wählen, jede Stimme zählt!“ Im Vorfeld der Wahl am 8. Mai wird der Verein am 30. April einen Kinoabend im La Grange e. V. veranstalten und den Film „Wem gehört mein Dorf“ zeigen. Das La Grange befindet sich in der Gingster Chaussee 6, Beginn ist um 19 Uhr.

Von az