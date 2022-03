Wahlkampf in Bergen auf Rügen startet mit Knall: Posse um Beschluss der  Stadtvertreter

Bergen

Kaum hatte der Gemeindewahlleiter Steffen Ulrich verkündet, dass alle sechs Kandidaten zur Wahl zugelassen werden, geht der Wahlkampf schon die Vollen. Grund sind Anträge, die den Stadtboten betreffen. Texte von Stadtvertreterin Kathrin Parpat (FDP) seien eingereicht, aber nie gedruckt worden und auch, dass ein Redaktionsteam zusammengestellt werden soll, wurde abgelehnt. In der jüngsten Sitzung der Stadtvertreter fand auch die Idee, Wahlwerbung für die einzelnen Kandidaten im Stadtboten auf eigene Kosten zu machen, mehrheitlich keine Befürworter.

Kathrin Parpat funktionierte kurzerhand das Schaufenster ihres Geschäftes „Sport & Fashion“ um und heftete die abgelehnten Anträge ans Fenster. Darüber der Schriftzug „Stadt-Infos“. Dazu ein kommentiertes Schreiben der Stadtvertreterin. Gerichtet an die Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) schrieb sie: „Erklären Sie den Bürgern doch mal, warum Sie alleine die Entscheidung treffen, was in den Stadtboten kommt und was nicht.“

Sie wollte mit dem jüngsten Antrag erreichen, dass allen Bürgermeisterkandidaten, darunter auch Parteikollegin Bianka Pahnke, jeweils eine Seite im städtischen Blatt zur Verfügung steht. Die Kosten hätten die Kandidaten oder Parteien übernommen. Bisher habe es aber laut Verwaltung bei noch keiner Wahl eine Vorstellung der Kandidaten im Blatt gegeben. Deshalb wurde der Antrag auch unter anderem mit der Begründung abgelehnt, dass man mit dieser Aktion künftig jeder Partei die Tür öffnen würde, Werbung in diesem Blatt zu schalten.

Weder Werbung noch Redaktionsteam

Die Antwort auf die Aktion von Kathrin Parpat folgte von der Bürgermeisterin prompt auf Facebook. „Unwahr, diffamierend, aus dem Zusammenhang gerissen“, schrieb sie. Es werde im Stadtboten weder Parteienwerbung, Werbung für einzelne Bürgermeisterkandidaten noch ein willkürlich zusammengesetztes Redaktionsteam geben. Die Mehrheit der Stadtvertreter habe den Charakter des Stadtboten verstanden und sämtliche Anträge abgelehnt, die einen Eingriff in die Ausrichtung des Blattes zum Inhalt hatten. „Unsere Musterdemokraten, die jetzt über Rathauspossen polemisieren, verstehen Demokratie nicht.“

Das Schreiben am Sportgeschäft, das sich direkt neben dem Geschäft von Bianca Pahnke befindet, endet mit dem Satz: „Ich weiß auf jeden Fall, wo ich am 8. Mai mein Kreuz NICHT mache!!! Ich hoffe Sie auch.“ Als Wahlkampf will Kathrin Parpat ihr Schreiben aber nicht sehen. Das betreffe nur sie als Mitglied der Stadtvertretung. „Wenn es anders nicht geht, dass ich meine Arbeit als Stadtvertreterin auch mal öffentlich machen kann und bewusst geblockt werde, muss ich mir eben andere Mittel suchen. Das habe ich hiermit getan.“

Von Mathias Otto