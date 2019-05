Bergen

Jede Partei geht unterschiedlich in den Kommunal-Wahlkampf. Während sich einige Kandidaten auf Plakaten den Wählern zeigen oder mit Slogans werben, gehen andere auch im Internet auf Wählerfang und verzichten somit komplett auf Pappschilder, die an den Laternen und Zäunen angebracht sind.

Smalltalk mit Bürgern

Bei den Linken taucht in Bergen bei den Kandidaten lediglich Kerstin Kassner auf den Plakaten auf. „Die Themen, mit denen wir uns für die Bergener Bürger einsetzen wollen, haben wir auf die Plakate gedruckt“, sagt sie. Unter anderem „Prima fürs Klima: Kleingärten erhalten!“, „Entscheiden statt Abnicken: Alle beteiligen!“ oder mal komplett auf Plattdeutsch: „Willkamen to huus! Maak dien Krüüz för Die Linke“.

„Wir zeigen den Bürgern somit auf was es uns bei unserer Arbeit in der Bergener Stadtvertretung ankommen soll. Wir haben viele Aspekte aufgenommen, die für ein soziales Leben in dieser Stadt wichtig sind“, so Kerstin Kassner. Zu viele Plakate aufzuhängen, wollte die Partei in Bergen vermeiden. „Ich bin oft in Bergen zu Fuß unterwegs und rede mit den Bergener Bürgern. So bin ich direkt an der Basis und erfahre, wie sie ihre Stadt sehen und was sie sich wünschen“, so die Linken-Kandidatin.

Karten statt Plakate

Wer Plakate der Bergener SPD sucht, sucht vergebens. An Straßenlaternen sind stattdessen Plakate zur Kreistagswahl aufgehängt. „Wir haben Karten drucken lassen und sie in den Haushalten verteilt“, sagt Kandidatin Kristine Kasten. Zwar wurde im Vorfeld diskutiert, Plakate drucken zu lassen, sich aber für eine andere Werbung entschieden.

„Alle sieben Kandidaten auf einem Plakat zu drucken wäre zu unübersichtlich gewesen. Und Plakate mit nur ausgewählten Slogans wäre zu wenig“, sagt sie. So sind auf der Rückseite der Karte umfangreicher die Ziele der Bergener SPD abgedruckt. In den vergangenen Wochen hat es vier Veranstaltungen der Reihe „Bürger im Dialog“ gegeben, zu Themen, die Bergen beschäftigt.

„Dies ist im Vorfeld der Wahl gut angenommen worden. Sollten wir gewählt werden, werden wir diese Veranstaltungsreihe fortführen. Denn bei solchen Themenabenden kommen oft kleine Dinge zur Sprache, die relativ schnell umgesetzt werden können“, sagt Kristine Kasten.

Eine weitere Neuerung im Vergleich zu den vergangenen Wahlen ist die Kommunikation über das Internet. Zum Einen hat die SPD eine Internetseite angelegt, auf der unter anderem alle Kandidaten sowie die Ziele der Fraktion vorgestellt werden. Auch auf Facebook ist die Fraktion neuerdings aktiv und postet dort regelmäßig die Neuigkeiten.

Über Facebook Kontakt zu den Bürgern

Bei der Alternative für Deutschland (AfD) machen zwei Plakate auf die Kommunalwahl im Ort aufmerksam. Auf einSchild wird „mehr Bürgerbeteiligung für Bergen“ gefordert, auf dem anderen sind die beiden Kandidaten Thomas Naulin und Christian Zorn zu sehen – mit dem Zusatz: „Ja zur Schwimmhalle“.

„Die Plakate sind nur ein Mittel, um den Bergenern unsere Ziele mitzuteilen. Auf Facebook gibt es eine AfD-Seite für den gesamten Landkreis. Ich habe auch eine eigene AfD-Seite, auf der ich mit den Bürgern in Kontakt stehe“, sagt er. Für Einwohner, die die Bergener AfD nicht über das Internet erreichen, „gibt es den Plausch in der Stadt“ oder die Ziele abgedruckt auf Flyern.

