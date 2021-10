Wald soll wieder Kurpark werden: Baumfällungen auf Rügen sorgen für Unmut

Ein historischer Kurpark in Altefähr auf der Insel Rügen mit Blick über den Strelasund ist mittlerweile zum Wald geworden. Damit er wieder als Park zählen darf, müssen Bäume weichen. Das sorgt für Unmut.

Abgesägte Baumstämme liegen in Altefähr an der Strandpromenade. Das Fällen von Bäumen auf Rügen sorgt in der Gemeinde Altefähr für Unmut. Quelle: Stefan Sauer/dpa