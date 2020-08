Waldbühne Rügen: Diese Stars treten im August auf

Bergen

Der Musiksommer in Bergen hat gerade erst begonnen. Nach dem Start der Waldbühne Rügen im Juli mit vielen Double-Auftritten, werden im August bekannte Stars auf der Bühne im Bergener Rugard stehen. Die Geschmacksrichtung geht von 80er-Jahre-Hits über Schlager bis hin zur elektronischen Musik – zum Teil auch gemischt mit klassischen Tönen.

„Wir wollen den Einheimischen und auch den Urlaubern ein abwechslungsreiches Angebot bieten. Dabei war der erste Monat nach Eröffnung der Waldbühne als Orientierungshilfe gedacht. Die Betreiber konnten sehen, was gut und was weniger gut angenommen wird. Danach wollen wir uns künftig richten“, sagt die Sprecherin Luise Fröhlich. So hätten die Veranstaltungen, bei denen unter anderem die Doubles von Helene Fischer, Andreas Gabalier, Udo Lindenberg oder die Coverband von Santiano auftraten, viele ältere Generationen angesprochen. Für die jungen Leute wurde spontan die Grimmener A-20-Party nach Bergen verlegt worden.

„Wir nehmen viel Positives von den einzelnen Programmen mit. Vor allem, dass bei der A-20-Party, bei der normalerweise viel getanzt wird, die Leute diszipliniert auf ihren Stühlen gesessen oder sich davor zur Musik bewegt haben. Das Entscheidende dabei: Die 1,5 bis 2 Meter Abstand wurden fast immer eingehalten“, sagt die Sprecherin. Die Security-Mitarbeiter hätten nur selten eingreifen müssen. „Um das Sicherheitskonzept noch zu verbessern, haben wir die Zahl der Ordner für die kommenden Veranstaltungen aufgestockt.“

Fancy präsentiert seine Hits der 80er

Mit Musik der 80er Jahre startet die zweite Augusthälfte. Am Sonnabend steht Fancy auf der Bühne am Rugard. Er ist ein deutscher Musiker, Sänger und Musikproduzent. In der Epoche vor drei bis vier Jahrzehnten hatte er internationalen Erfolg mit verschiedenen Euro-Disco-Hits, darunter „Slice Me Nice“, „Flames of Love“ oder „Latin Fire“. Durch diese Lieder kreierte Fancy seinen eigenen Stil: den Maschinen-Beat.

Fancy wird seine Hits aus den 80er Jahren in Bergen singen. Quelle: Agentur

Im Jahr 2000 nahm der Sänger mit dem Lied „We Can Move a Mountain“ am Countdown Grand Prix 2000, der deutschen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest, teil und belegte den fünften Platz. Sein bislang letztes Studioalbum Forever Magic erschien 2008 und beinhaltet neben einigen neuen Titeln und Coverversionen vor allem Neuaufnahmen älterer Titel aus den 90er Jahren. „Mit Fancy treffen wir den Musikgeschmack vieler Generationen. Seine Hits sind bei Jung und Alt beliebt“, sagt Luise Fröhlich.

DJane Pretty Pink heizt Besuchern ein

Eine Woche später ertönt elektronische Musik in der Waldbühne. Pretty Pink, die bürgerlich Anne Karolczak heißt und aus dem Harz kommt, ist eine Musikproduzentin und DJane. Sie erlangte Bekanntheit durch ihren speziellen tiefbassigen Deep House Stil.

Anne Karolczak tritt als DJane Pretty Pink in der Waldbühne Rügen auf. Quelle: Veranstalter

Durch ihre Remixe von Künstlern wie Mr. Probz, Lost Frequencies, Armin Van Buren und Cosmic Gate erlangte sie 2013 ihren internationalen Durchbruch. „Es ist erfrischend, wenn nicht nur Männer an den Plattentellern stehen. Wir freuen uns auf den Auftritt dieser DJane. Sie wird ein junges Publikum nach Bergen locken“, so die Waldbühnen-Sprecherin.

Alex Christensen zu Gast

Der Komponist, Musikproduzent und DJ Alex Christensen kommt am 28. August nach Bergen. Der Musiker und das Berlin Orchestra gehen mit ihrem sehr erfolgreichen Musik-Projekt „Classical 90s Dance“ erstmalig im Frühjahr 2021 auf große Deutschland-Tour. „Einen Teil des Orchesters wird er nach Bergen mitbringen. Zusammen mit der Hauptsängerin und Musikern am Saxofon und Piano will er ein einmaliges Erlebnis für die Gäste bereiten“, sagt Luisa Fröhlich.

Der Komponist, Musikproduzent und DJ Alex Christensen kommt am 28. August nach Bergen. Quelle: Semmel Concerts / Marcel Brell

Schalgerstar Beatrice Egli kommt

Einen Tag später kommt der Schlager-Star Beatrice Egli zur Waldbühne. Bereits seit ihrer Kindheit hegte die Gewinnerin vom Fernsehformat „ Deutschland sucht den Superstar“ den Traum, Sängerin zu werden und die Menschen mit ihrer eigenen Musik zu begeistern.

Schlager-Star Beatrice Egli kommt am 29. August nach Bergen in die Waldbühne. Quelle: Philipp von Ditfurth/Dpa

Mit der eigens von Dieter Bohlen komponierten Hitsingle „Mein Herz“ stürmte die heute 32-Jährige auf Platz 1 der Charts in Deutschland, ihrem Heimatland Schweiz und in Österreich. „Und nun dürfen wir sie auch endlich mal bei uns auf der schönsten Insel Deutschlands in Bergen auf der Waldbühne Rügen begrüßen“, sagt Luise Fröhlich.

Die Auftritte der Stars beginnen jeweils um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Tickets können entweder unter der Rufnummer 0151/28 58 85 88 oder auf der Internetseite www.waldbuehne-ruegen.de vorbestellt werden. Die Karten können am Veranstaltungstag ab 18 Uhr an der Abendkasse abgeholt werden.

Von Mathias Otto