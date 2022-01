Bergen

Das neue Jahr hat für die Betreiber der Waldbühne Rügen nicht in dieser Woche, sondern schon vor Monaten begonnen. Während die ersten Sänger im Juni ihre Hits vor dem Bergener Publikum präsentierten, feilten sie schon an dem Programm für 2022. „Wir waren oft in der Republik unterwegs, um entweder direkt mit den Künstlern oder deren Managern zu sprechen“, sagt Elke Theen, die zusammen mit den Geschäftsführern Kay Theen und Heiner Polenz ein recht ansehnliches Programm vorbereitet hat, wie sie sagt.

„Wir sind als Gastgeber dankbar, wenn wir von den Künstlern Feedback bekommen. Nur so kommen wir vorwärts und und können von Jahr zu Jahr besser werden“, sagt sie. So sei Kerstin Ott von der Bühne und dem Drumherum so zufrieden gewesen, dass sie kurz nach ihrem Auftritt im August 2021 gleich für das kommende Jahr zugesagt hatte. Den bekannten DJ Dr. Motte trafen sie persönlich in Berlin. Er war vom Konzept überzeugt und will mit seinen Platten im Juni nach Rügen kommen. Insgesamt 14 Musiker, Künstler, Gruppen, Alleinunterhalter haben zugesagt. Hier ein Überblick.

April/Mai

Die Saison in der Waldbühne startet wie im vergangenen Jahr mit der Gruppe Stereoakt am 30. April. Zusammen mit den Gästen wollen sie in den Mai tanzen. Das Erfolgs-DJ- und Produzentenduo aus dem Erzgebirge – bestehend aus Rico Einenkel und Sebastian Seidel – kann mit über 250 Millionen Streams seiner deutschsprachigen Songs aufwarten.

Loona bei einem Auftritt auf Rügen vor sieben Jahren. In diesem Jahr kommt sie wieder auf die Insel. Quelle: OZ

Es sollte der große Jahresausklang werden: Stargast Loona wollte am 29. Dezember in Bergen auftreten. Aufgrund der angespannten Corona-Lage wurde dieser Auftritt abgesagt und auf den 21. Mai verschoben. Loona wurde zweimal mit dem deutschen Musikpreis „Echo“ ausgezeichnet und hatte Hits, wie zum Beispiel „Bailando“, „Hijo de la luna“ oder „Mamboleo“.

Juni

Der Juni beginnt mit einem Konzert des deutschen Stars Kerstin Ott (4. Juni). Songwriterin und D-Jane Kerstin Ott wurde bekannt mit dem Lied „Die immer lacht“, das 2016 auf die vorderen Plätze der deutschen und österreichischen Singlecharts stieg. Im selben Jahr erschien ihr Debütalbum „Herzbewohner“. Ihr neues Album „Nachts sind alle Katzen grau“ ist am 10. September 2021 erschienen.

Der zweite Besuch für Kerstin Ott. Sie wird wieder mit Gitarre auf der Bühne stehen. Quelle: Mathias Otto

Danach dominiert die elektronische Musik im Rugard. Nach dem Electronic Summer Open Air am 11. Juni kommen zwei Wochen später (25. Juni) zur „Rave The Planet – Rügen Edition“ weltbekannte DJs auf die Insel. Neben Westbam und Simina Grigoriu, der Frau von Paul Kalkbrenner, tritt an diesem Abend auch Loveparade-Erfinder Dr. Motte auf.

Der Erfinder der Loveparade: Dr. Motte. Er legt seine Platten im Juni auf Rügen auf. Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Für Millionen Raver weltweit war diese Parade der Feiertag der Techno-Bewegung. Für andere war sie einfach die Party ihres Lebens. Ihre Botschaft von Love, Peace, Unity and Respect ist eine der Grundfesten der Technokultur und bis heute auf Musikfestivals, Events und in Clubs in der ganzen Welt lebendig. Im Jahr 2019 kehrte Dr. Motte als treibende Kraft hinter das Konzept von Rave The Planet zurück – eine neue Parade für eine neue Ära.

Juli

Mit Techno-Klängen startet der Juli mit Alfred Heinrichs, Thomas Lizzara und Grace Thompson auf der Veranstaltung Rügen Open Air 3 (2. Juli). Eine Woche später kommt Mallorca-Feeling nach Rügen, wenn die Atzen auf der Waldbühne auftreten. Die Atzen sind ein deutsches Musiker-Duo, das 2008 gegründet wurde und das die Genres Electro, Hip-Hop und Schlager in seinen Songs miteinander kombiniert. Bekannt wurden die Musiker mit dem Song „Das geht ab!“. Viele Discogänger kennen auch die Lieder „Disco Pogo“ und „Strobo Pop“.

Die Atzen sorgen für Stimmung im Juli. Quelle: Veranstalter

August

Mitte August wird auf und vor der Bühne gerappt. Der deutsche Musiker Kool Savas kommt am 12. August auf die Insel. Seit Mitte der 1990er Jahre ist er in der Berliner Hip-Hop-Szene aktiv. Seine Soloalben „Der beste Tag meines Lebens“, „Tot oder lebendig“ oder „Märtyrer“ waren kommerziell erfolgreich. Kool Savas gilt als einer der einflussreichsten deutschen Rapper und einer der wichtigsten Vertreter des Battle-Rap.

Der Rapper Kool Savas kommt nach Rügen. Der Hip-Hop-Künstler wurde im Jahr 2000 durch die EP „Warum rappst du?“ bekannt. Quelle: Veranstalter

Eine extreme Änderung der Musikrichtung wird es am 27. August geben, wenn die Musiker von „In Extremo“ (Mittelalter-Rock) auf ihrer „Kompass-zur-Sonne-Tour“ in Bergen auftreten werden. Die siebenköpfige Gruppe wurde 1995 in Berlin gegründet. Mit mehr als 1,5 Millionen verkauften Tonträgern ist sie die kommerziell erfolgreichste Formation im Bereich des Mittelalter-Rock/Mittelalter-Metal.

Die Band In Extremo tritt auf der Waldbühne Rügen auf. Quelle: Robert Eikelpoth

Einen Tag zuvor wird Nino de Angelo in Bergen auftreten. Der deutsche Schlagersänger wurde bekannt durch seine Songs, wie „Jenseits von Eden“, „Flieger“ oder „Samuraj“. Kay und Elke Theen freuen sich auf diesen Tag, denn unter den Zuschauern wird auch ein Brautpaar sein. „Es ist schön, dass sie die Waldbühne als Location ausgewählt haben. Wir wollen ihnen einen ganz besonderen Tag bescheren“, sagt sie.

Kürzlich zugesagt hat auch Schlagersänger Nino de Angelo. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

September/Oktober

Die Saison geht am 17. September mit der „Mallorca-trifft-Rügen“-Party in die vorletzte Runde. Zu den Gästen auf der Bühne gehört etwa der Friseurmeister und Sänger Tim Toupet. Bekannt wurde der „singende Friseur“ nach eigener Bezeichnung mit einer Reihe von Partyschlagern – neben anderen: „Ich bin ein Döner“ oder „Du hast die Haare schön“.

Oktoberfest in der Waldbühne mit dem Sänger DJ Ötzi aus Österreich Quelle: Bodo Schackow/dpa

Eine zünftige Oktoberfest-Sause soll es am 2. Oktober geben. Stargast an diesem Abend: DJ Ötzi. Er ist ein österreichischer Entertainer, Pop- und Schlagersänger und Volksmusiker. Mit mehr als 16 Millionen verkauften CDs gilt er als einer der erfolgreichsten Musiker aus dem deutschsprachigen Raum. Seine Hits, wie „Anton aus Tirol“, „Gemma Bier trinken“ oder „Hey Baby“, wird er auch an diesem Abend in Bergen singen.

„So sieht das bisherige Programm für 2022 aus. Wir haben noch einige Überraschungen, die aber noch nicht zu hundert Prozent feststehen. Besucher können sich also noch auf vier bis fünf weitere Highlights freuen“, sagt Kay Theen. Er hofft, dass es die Corona-Bestimmungen während der gesamten Saison zulassen, dass alle Plätze verkauft werden können. „Ein großer Dank gilt in diesem Zusammenhang allen Behörden von Bergen über Stralsund bis hin nach Schwerin, die es ermöglicht haben, dass wir im vergangenen Jahr an 22 Tagen für unsere Besucher öffnen durften“, sagt seine Frau.

Von Mathias Otto