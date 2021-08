Waldbühne Rügen: Kerstin Ott, Torfrock und Fancy kommen nach Bergen

Bergen

Bergen steht vor seinen nächsten musikalischen Höhepunkten im Sommer 2021. Vom 27. bis 29. August werden leise bis rockige Töne aus dem Rugard ertönen, wenn Fancy, Torfrock und Kerstin Ott in der Waldbühne Rügen auftreten werden.

Fancy

Los geht es am Freitag, 27. August, mit dem Musiker, Sänger und Produzenten Fancy. Er will die Besucher mit einem „Best of“ wie „Slice me nice“, „Lady of Ice“ oder „Bolero“ zum Tanzen bringen. Zusammen mit dem Rapper Krayzee hat er schon vor einem Jahr in Bergen auf der Bühne gestanden und wird auch an diesem Freitag auf der Bühne zu sehen sein. 1984 gelang ihm mit der Single „Slice Me Nice“ der kommerzielle Durchbruch. Mit den nachfolgenden Veröffentlichungen wie „Chinese Eyes“, „Get Lost Tonight“ und „L. A. D. Y. O.“ prägte er seinen eigenen Musikstil, der „Maschinen-Beat“ wurde zu seinem Markenzeichen. Auch die Tatsache, dass er stets stark geschminkt auftrat, machte ihn unverwechselbar. Seine größten internationalen Erfolge kamen 1986 mit „Lady of lce“ und 1988 mit „Flames of Love“.

Torfrock

Am Sonnabend, 28. August, folgen die Musiker der Kultband Torfrock um die beiden Gründer Klaus Büchner und Raymond Voß. Torfrocks Mikrokosmos, der durch die aberwitzigen Geschichten aus dem Leben der Bewohner Torfmoorholms, der liebenswert trinkfreudig-chaotischen Wikingertruppe aus Haithabu und deren Nachkommenschaft entsteht, hat auch heute noch eine immens große Anziehungskraft auf das Publikum jeden Alters. „Die zeitlosen Songtexte, der torfige Rock-Folk-Blues-Punk-Boogie sowie der urtypische Büchner-Humor lassen die Konzertbesucher zusammen mit der Band eine friedliche und fröhliche Torfrock-Party feiern“, so die Veranstalter aus Bergen.

Kerstin Ott

Am Sonntag, 29. August, steht Kerstin Ott auf der Bühne im Rugard und wird ihre Hits wie „Regenbogenfarben“ und „Die immer lacht“ singen. Aber auch Songs aus ihrem aktuellen Album „Ich muss Dir was sagen“, das schon mehr als 300 000 Mal verkauft wurde. „Es ist ein unbeschreiblich befreiendes Gefühl, meine Erlebnisse und Emotionen mit meinen Fans teilen zu dürfen. Die schönen, aber auch die nicht so schönen“, sagt Kerstin Ott über ihre Lieder. Seit mittlerweile vier Jahren zählt die 38-Jährige zu den erfolgreichsten und beliebtesten Musikerinnen Deutschlands. An diesem Abend ist ebenfalls das Duo „JunX“ auf der Bühne zu sehen.

An allen drei Tagen startet der Einlass um 18 Uhr. Die Konzerte von Fancy und Kerstin Ott beginnen jeweils um 20 Uhr, Torfrock legt um 19.30 Uhr los. Kartenreservierungen: 0151/28 58 85 88, oder www.waldbuehne-ruegen.de

