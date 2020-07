Waldbühne Rügen: Schlagerstars Markus und Melanie Müller kommen zum Neuanfang

Bergen

Die rollenden Bagger und Lieferfahrzeuge haben in den vergangenen Tagen verraten, dass der Betrieb an der Waldbühne Rügen im Bergener Rugard bald losgehen wird. Nun ist es für die Gastgeber endlich soweit. Am Freitag stehen dann auch seit Langem wieder Sänger auf der Bühne. Mit Popsänger Markus und Schlagersängerin Melanie Müller feiern sie den Neustart.

„Und mit einem Salutschuss. Ich habe Kontakt zur Schützengilde Sehlen aufgenommen, die am Eröffnungstag mit ihrer neuen Kanone kommen“, sagt der gebürtige Stralsunder Kay Theen, der zusammen mit seiner Frau Elke und Heiner Polenz die ehemalige Rugard-Bühne seit Dezember betreibt. Im ersten Schritt hat das Trio die Veranstaltungsstätte in der „ Waldbühne Rügen“.

Bekannte Lieder der Neuen Deutschen Welle

Der heiße Start sollte schon am 1. Mai sein. Alles war vorbereitet, nur die Gäste und die Stars auf der Bühne haben noch gefehlt. „Schade, dass die Neueröffnung verschoben werden musste, aber die Gesundheit der Menschen geht vor“, sagt er. Dafür geht der zweite Anlauf nicht weniger turbulent vonstatten. Sänger Markus Mörl wird an diesem Wochenende zu erleben sein, der Anfang der 1980er Jahre als Markus im Rahmen der Neuen Deutschen Welle bekannt wurde.

Auf der Bühne in Bergen wird er bekannte Lieder wie „Kleine Taschenlampe brenn’“ oder „Ich will Spaß“ singen. Auch dabei: Melanie Müller. Neben Auftritten in Fernsehformaten wie „Der Bachelor“ und „ Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist sie auch seit 2013 als Schlagersängerin erfolgreich. Sie wird am Freitag auf der Bühne stehen.

Erfahrung seit 23 Jahren

„Ich freue mich, dass wir Roger Gotzmann an unserer Seite haben. Er ist ein Fachmann rund ums Konzert, der auch viele Kontakte zu den Künstlern hat“, sagt Kay Theen. Der Usedomer von der Firma „R & R Marketing“ unterstützt die neuen Betreiber. Er hat Erfahrungen in diesem Bereich seit 23 Jahren gesammelt. Er hat dafür gesorgt, dass im Juli die Musik der großen Stars nach Bergen kommt. „Wir beginnen unser Dasein als Betreiber mit vielen Double-Auftritten und Tribute-Shows. So haben etwa die Double von Helene Fischer, Andreas Gabalier oder Udo Lindenberg ihre Auftritte in Bergen“, sagt Theen.

Melanie Müller tritt am Freitag in der Waldbühne auf. Quelle: Franziska Kraufmann/Dpa

Unter normalen Umständen ist in der Waldbühne Platz für 4500 Gäste. „Durch die Corona-Regelungen können wir nun 300 Leute gleichzeitig hereinlassen. Wir werden deshalb pro Veranstaltungstag zwei Vorstellungen haben – von 14 bis 18 Uhr und 19 bis 22 Uhr“, sagt Kay Theen. Sicherheit bei den Besuchern bekommt dann große Beachtung. So wird bei jedem, der Livemusik erleben will, am Eingang Fieber gemessen. „Wir haben Geräte gekauft, die die Körpertemperatur von der Stirn ablesen können“, sagt Roger Gotzmann.

Mehrere Zutrittsmöglichkeiten

Obwohl dies Zeit in Anspruch nehmen kann, werde es kein Gedränge oder lange Schlangen am Eingang geben“, versichert er. „Wir haben Security-Leute vor Ort, die die Lage im Blick haben und uns Bescheid geben, sobald sich der Eingangsbereich füllt. Wir haben mehrere Zutrittsmöglichkeiten und können solche Situationen verhindern.“ Die Mitarbeiter in der Waldbühne werden zudem Mundschutz tragen, bei Besuchern ist dies nicht Voraussetzung, wird aber empfohlen.

Markus Mörl ist vielen Fans als NDW-Star Markus bekannt. Quelle: Silas Stein/Dpa

Eine Sache ist den Gastgebern besonders wichtig: eine gute Nachbarschaft. „Wir haben Anfang Mai mit großem Aufwand einen Soundcheck auf dem Gelände durchgeführt. Die Boxen wurden so ausgerichtet, dass der Geräuschpegel außerhalb des Geländes auf das Geringste minimiert ist“, sagt Kay Theen. „Wenn sich Nachbarn dennoch gestört fühlen, können sie uns jederzeit ansprechen. Wir können die Anlage jederzeit nachjustieren, sollten sie beispielsweise durch äußere Einwirkungen wie Wind von den Normalwerten abweichen.“

Kooperation mit der VVR

Die Veranstalter haben sich auch ein Konzept für Leute ausgedacht, die nicht mobil sind oder direkt bis zur Waldbühne gefahren werden möchten. Dadurch soll auch verhindert werden, dass zu viele Autos zum Rugard fahren. Es gibt eine Kooperation mit der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR), die an den Veranstaltungstagen (3. bis 5. Juli, 9. bis 11. Juli, 16. bis 18. Juli, 23. bis 25. Juli sowie vom 30. Juli bis 1. August) Busse zur An- und Abreise zur Verfügung stellen. Ein Bus startet jeweils um 11.51 und 15.51 Uhr in Klein Zicker. Die Touren verlaufen über Thiessow, Gager, Lobbe, Middelhagen, Göhren, Baabe, Sellin, Lancken-Granitz und Serams bis nach Bergen.

Ein Radlader transportiert Rindenmulch zur Waldbühne. Damit wurden die Sandwege aufgefüllt. Quelle: Mathias Otto

Ein anderer Bus beginnt seine Fahrt jeweils 12.16 und 16.16 Uhr in Sassnitz. Diese Tour verläuft über Proraer Heide, Prora, Binz, Serams bis nach Bergen. „Jeweils um 18 Uhr und 23 Uhr startet der Bus an der Waldbühne zur Rückfahrt nach Bergen. Dort warten die Anschlussbusse in Richtung Göhren-Klein Zicker und Binz-Sassnitz“, sagt VVR-Sprecher Michael Lang.

Von Mathias Otto