Waldbühne Rügen: Soundcheck statt Tanz in den Mai

Bergen

Es sollte das große Einstiegsfest für die neuen Betreiber der Bühne im Bergener Rugard werden. Drei Tage lang sollten Stars wie Frank Zander, Nino de Angelo und Fancy pro Tag vor bis zu 4500 Besuchern auftreten. Flyer wurden gedruckt, ein Plakat hängt noch im Eingangsbereich. Dazu aber der Hinweis: „Termine wurden verschoben!“ Durch die Corona-Krise bleiben auch hier die Tore geschlossen.

„Schade, mit diesem Programm hätten wir den Nerv vieler Rüganer getroffen“, sagt Kay Theen, der zusammen mit seiner Frau Elke und Heiner Polenz die ehemalige Rugard-Bühne seit Dezember betreibt. Im ersten Schritt hat das Trio die Veranstaltungsstätte in „ Waldbühne Rügen“ umbenannt.

Anzeige

Knapp 100 000 Euro hat es in den vergangenen Monaten in das Projekt gesteckt. Auch wenn derzeit Stillstand herrscht, resignieren werden die neuen Geschäftsführer nicht. „Wir nehmen die Situation, wie sie kommt. Die Corona-Krise nutzen wir, um uns bestmöglich für die Zeit danach vorzubereiten“, so Kay Theen.

Weitere OZ+ Artikel

Gelände wurde virtuell vermessen

Und trotzdem sah es am Dienstag im Rugard so aus, als steht der Start kurz bevor. Transporter der Stralsunder Firma „Hellcon Veranstaltungstechnik“ standen auf dem Platz und auf der Bühne DJ Basti Retzlaff. Aus den Boxen ertönte Partymusik. „Lila Wolken“ von Marteria und ein Mix vom Song Regenbogenfarben von Kerstin Ott.

Kurze Pause, in der einige Boxen verstellt wurden, dann die nächsten Stücke. Findet die Veranstaltung nun doch statt? „Nein, auch wenn es den Anschein hat. Wir arbeiten dauerhaft mit der Stralsunder Firma zusammen. Deren Mitarbeiter haben ihre Technik nach Bergen gebracht, um im Rugard einen Soundcheck durchzuführen“, erklärt Kay Theen.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Hellcon-Geschäftsführer André Hellmich ging alle Ecken auf dem Gelände zu Fuß ab, um zu checken, ob die Boxen an der richtigen Position sind. „In diesem Probelauf überprüfen wir, ob das, was ins Computersystem eingegeben wurde, auch umsetzbar ist. Um das System korrekt und effektiv einzusetzen, bedarf es genauer Planung“, sagt er.

Ein Programm hat das Gelände zuvor virtuell vermessen. Die Daten flossen anschließend ins System ein. „Nach diesen Werten richten wir die Boxen aus. Mit dieser hochwertigen Anlage ist es möglich, den Geräuschpegel außerhalb des Geländes auf das Geringste zu minimieren“, sagt er.

Nicht lauter als 95 Dezibel

Er sieht einen weiteren Vorteil durch die dauerhafte Zusammenarbeit mit den Veranstaltern. „Sollte es durch äußere Einwirkungen wie Wind dennoch mal Abweichungen geben, können wir sofort nachjustieren. Die Nachbarschaft am Rugard soll durch die Töne und Bässe, die von der Bühne kommen, nicht belästigt werden.“

Roger Gotzmann von der Usedomer Firma „R&R Marketing“ überwachte das Geschehen vom Rande des Geländes. Er unterstützt die neuen Betreiber, der Erfahrungen in diesem Bereich seit 23 Jahren gesammelt hat. Ständig blickte er auf sein Handy, wechselte die Position und gab den Tontechnikern auf der Bühne mit Daumen nach oben oder unten Signale. Mithilfe einer App ermittelte er die Lautstärke, die nach Vorgabe des Ordnungsamtes nicht lauter als 95 Dezibel sein darf. „Passt“, sagte er kurz, als er sich in der obersten Bankreihe befand. „92 Dezibel, dieser Wert ist passabel.“

„DisTanz“ auch bald auf Rügen?

Beim Soundcheck in Bergen lag Hoffnung und Zuversicht in der Luft. Jeder einzelne auf dem Festplatz möchte lieber heute als morgen wieder durchstarten. „Ich freue mich auf den Tag, an dem die Regeln wieder gelockert werden und ich die ersten Gäste begrüßen kann“, so Kay Theen. Die Geschäftsführung bereitet sich derzeit auf mögliche Auflagen vor, sodass Besucher mit genügend Abstand auf den Rängen sitzen können.

Basti Retzlaff wäre am liebsten länger auf der Bühne geblieben. „Ich bin DJ und Moderator. Ich habe das Mischpult schon vermisst“, sagt er. Und er verrät, dass es am Wochenende das erste Konzert in Vorpommern seit Beginn der Corona-Krise geben soll. Zwar nicht mit großen Zuschauermassen, aber dennoch eine Zusammenkunft bei Musik aus den Boxen und mit vier DJs auf der Bühne.

Auf der Insel Usedom wird am Sonnabend in Koserow im Autokino die Veranstaltung „DisTanz“ stattfinden, organisiert von den Stralsunder Veranstaltungstechnikern. Maximal zwei Personen pro Auto werden zugelassen. „Udesom macht den Anfang. Wir wollen dieses Konzept auch zeitnah nach Rügen bringen“, sagt André Hellmich.

Lesen Sie auch hier

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto