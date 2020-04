Waldolympiade in Bergen fällt aus: Forstamt setzt auf kreative Kinder

Bergen

Die von den Grundschülern geliebte Waldolympiade wird dieses Jahr wegen der Corona-Krise nicht wie gewohnt stattfinden. Darüber informiert Annette Harloff vom Rügener Forstamt alle Grundschulen der Insel. „Unser Anliegen, Menschen in den Wald zu bringen, wollen wir weiterverfolgen“, erklärt sie und ruft zur Teilnahme an einer „ Waldolympiade Spezial 2020“ auf.

Jungen und Mädchen aus den 4. Klassen können mitmachen und sich eine eigene Disziplin im nahe gelegenen Wald ausdenken. Diese probieren sie am besten allein oder mit der Familie aus. Bisher mussten Tiere des Waldes bestimmt, Baumarten genannt oder Holzstapel mit einer ganzen Gruppe umgesetzt werden.

Diese Aufgaben waren seit Jahren bereits begehrt und immer wieder gern von den kleinen Waldwettkämpfern bewältigt worden. Jetzt sind die Ideen der Schüler für eine neue Olympiastation gefragt und der Kreativität seien keine Grenzen gesetzt.

Ideen per E-Mail verschicken

Wenn die Probe erfolgreich war, dokumentieren die jungen Erfinder ihr Ergebnis. Dazu können sie alles nutzen, was man anschließend per E-Mail versenden kann. Denkbar seien da ein Foto mit Erläuterungen, ein selbst gedrehtes Video oder ein kurzer Aufsatz mit eigenen Zeichnungen. Zusammen mit einem Anmeldeformular können alle Teilnehmer ihren Beitrag an das Forstamt schicken: waldolympiade@lfoa-mv.de.

Die ersten 99 Einsendungen, die bis 15. Mai 2020 eingehen, können den begehrten Holzpokal mit dem Wildtier des Jahres gewinnen. Die Veranstalter möchten gern so viele Schulklassen wie möglich bedenken und zeichnen daher je Klasse nur drei Preisträger aus. Alle Gewinner werden Ende Mai über ihren errungenen Sieg informiert und erhalten vor den Sommerferien in der jeweiligen Schule ihr Auszeichnungen.

Aktion soll weiterverfolgt werden

Mit der Aktion möchte das Rügener Forstamt sein über Jahre entwickeltes Ziel weiterverfolgen. „Neben der Kreativitätsförderung werden die Kinder angeregt, den Wald vor der eigenen Haustür mit ihren Familien aufzusuchen, sich an der frischen Luft zu bewegen und einige Fragestellungen rund um den Wald zu ergründen“, schreibt Annette Harloff.

Das Vorhaben der Waldpädagogen in der Landesforstanstalt werde maßgeblich von der Stiftung „Wald und Wild in Mecklenburg-Vorpommern“ gefördert.

Weitere Informationen zum Wettbewerb und das Anmeldeformular gibt es von der Landesforst auf www.wald-mv.de oder vom Rügener Forstamt unter ruegen@lfoa-mv.de. Ansprechpartner für Nachfragen zur speziellen Waldolympiade ist Cornell Kuithan, der telefonisch unter 0173/30 00 463 erreichbar ist.

Von André Farin