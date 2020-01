Stralsund

Es heißt Abschied nehmen: Mitte März kehrt das Walross-Präparat, das seit den Siebzigerjahren im Meeresmuseum Stralsund zu sehen ist, in das Naturkundemuseum Leipzig zurück. Deshalb widmet das Deutsche Meeresmuseum dem 2,50 Meter langen und 1,40 Meter hohen Exponat am 20. Februar den Aktionstag „Tschüss Walross“:

In Kurzführungen mit dem Titel „Rund ums Walross“ sollen Besucher mehr erfahren über eine der größten Robben auf der Nordhalbkugel, deren Männchen mehr als 1000 Kilogramm wiegen können und deren auffälligstes Merkmal die langen zu Stoßzähnen umgebildeten Eckzähne sind. In der Führung „Präparator – ein Beruf mit vielen Facetten“ erklären die Präparatoren des Meeresmuseums, auf welche damals ungewöhnliche Weise das Walross vom berühmten Präparator Herman H. ter Meer (1871 – 1934) präpariert wurde.

Besuch in der Präparationswerkstatt

Die dermoplastische Methode löste das jahrhundertelange „Ausstopfen“ von Tierhäuten ab und revolutionierte die zoologische Präparation. Bei einem Besuch der Präparationswerkstatt geben die Mitarbeiter auch Einblicke in die neu geplanten Ausstellungen des zukünftigen Meeresmuseums, das vom kommenden Jahr an umgebaut wird.

In einer gemütlichen Leseecke unter dem Wal möchte Daniel Rühlow zudem eine Auswahl an Büchern mit Meeresbezug vorlesen. Museumsgäste können sich darüber hinaus an der Information des Museums einen Familien-Quiz-Bogen mitnehmen. Vom Erdgeschoss bis zur Vitrine des Walross-Präparates werden Begriffe gesucht, die ein Lösungswort ergeben.

Fotos mit einer Walross-Maske

Bevor das Präparat von Herman H. ter Meer in das Naturkundemuseum Leipzig umzieht, können sich schließlich die kleinen und großen Museumsgäste eine Walross-Maske basteln und sich vor der Vitrine mit dem Walross zusammen fotografieren lassen.

Mehr zum Thema:

Von Chris Herold