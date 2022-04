Wanderer stürzt an Rügens Steilküste ab – und muss schwer verletzt gerettet werden

Sassnitz

Ein Wanderer ist am Sonnabendmittag an der Steilküste im Nationalpark Jasmund auf Rügen abgestürzt. Wie die Polizei mitteilt, kam es auf Höhe der Wissower Klinken zu dem Unglück. Der 26- Jährige war, nachdem er zuvor beim Klettern im Steilhang den Halt verlor, in die Tiefe gerutscht und blieb etwa 20 Meter unterhalb des Wanderweges schwer verletzt mit einem Knochenbruch hilflos liegen.

Die Gruppe, mit der der Mann aus MV unterwegs war, alarmierte den Notruf. Polizisten erreichten den Verunglückten am Strand und leisteten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Insgesamt 17 Höhenretter der Feuerwehr Sassnitz waren im Einsatz. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Greifswald geflogen.

Immer wieder kommt es zu solchen Unfällen an der Steilküste. Deshalb warnt die Polizei: Das Wandern ist nur auf den gekennzeichneten Wegen des Nationalparks Jasmund sicher.

Von OZ/acs