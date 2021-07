Wanderfreunde Rügen umrunden die Insel

Rügen

Die Wanderfreunde SBG Rügen wollen die Insel Rügen zu Fuß umrunden! Nicht im Stück, sondern etappenweise. Trotzdem: Es ist eine Herausforderung, zu der die Vereinsmitglieder auch Interessierte herzlich einladen.

„Um die Küste in ihrer Gesamtlänge von rund 574 Kilometern in Etappen von rund zwölf Kilometern zu erwandern, benötigt man 48 Wanderungen. Das bedeutet für uns, dass neben der Planung der Wanderaktivitäten und des Vereinslebens und der jährlichen ,Geführten Wanderwoche Insel Rügen’ nun auch ,Rund um Rügen’ für die nächsten vier Jahre ansteht“, so Sprecherin Jorana Payer.

Zwei Etappen sind bereits geschafft, von Baabe bis zur Binzer Seebrücke und von dort nach Mukran. Am 28. Juli startete um 10 Uhr der dritte Abschnitt vom „Hülsenkrug“ in Mukran bis nach Sassnitz, die vierte Etappe von Sassnitz zum Königsstuhl ist für den 14. August geplant. Eine telefonische Anmeldung unter 03 83 92 / 6 68 93 ist erwünscht.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir leben auf einer wunderschönen Insel. Echte Wanderbegeisterte lassen sich die Freude an der Bewegung in der Natur durch nichts vermiesen, auch nicht durch Corona“, so Payer. Regelmäßig wanderten die Vereinsmitglieder individuell oder trafen sich in kleineren Gruppen.

Von Gerit Herold