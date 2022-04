Wanderfrühling Rügen startet mit neuem Rundweg bei Middelhagen

Middelhagen

Spätestens mit der ersten Blüte von Blumen und Bäumen weckt der Frühling Lustgefühle. Auch aufs Wandern. Zeit also, Wanderschuhe und Rucksack zu schnappen und die belebenden Einflüsse der Natur voll auszukosten. Glücklich, wer das in einer Umgebung tun kann, wie sie die Insel Rügen bietet. Wer sich überdies für die Natur und Kultur der Umgebung interessiert, die er durchwandert, ist gut beraten, sich einer geführten Wanderung anzuschließen, wie sie Tourismusverband und die Ranger des Biosphärenreservats Südost-Rügen jetzt anbieten.

Am Wochenende startete der 10. Rügener Wanderfrühling mit der Eröffnung eines neuen Wanderwegs auf Mönchgut. Unter Teilnahme von Umweltminister Till Backhaus (SPD) begaben sich rund 50 Wanderfreunde auf den acht Kilometer langen „Rundwanderweg Middelhagen“. Zwar sind die Wege selber überwiegend nicht neu, wohl aber der Zuschnitt als Rundweg.

Gundela Knäbe (Beirat Biosphärenreservat), Detlef Besch, (Bürgermeister Mönchgut) und Cathrin Münster (Leiterin Amt für das Biosphärenreservat) eröffneten die Audio-Tour gemeinsam mit Umweltminister Till Backhaus (von links). Quelle: Uwe Driest

Neu ist aber vor allem, dass dafür eine neue Audio-Tour erstellt wurde. Per Smartphone-App erfährt man entlang des Wanderweges an 13 Stationen durch die Orte Middelhagen, Alt Reddevitz und Mariendorf viel Wissenswertes über die Naturschutzgebiete des Biosphärenreservats mit ihren besonderen Tier- und Pflanzenarten sowie zur Siedlungsgeschichte dieser besonderen Region mit ihren Sagen und Mythen.

Von der Eiszeit in die Gegenwart und zurück

„Schon vor 5000 Jahren lebten Menschen auf Mönchgut und hinterließen Spuren“, beginnt der Text, den eine Sprecherin an den Teichanlagen vor dem Gutshaus Middelhagen gut hörbar vorträgt. Dort erfahren die Wanderer auch, dass Mönche einst die Teichanlagen anlegten, um auch an Fastentagen essen zu können. Heute wird dort Wein angebaut.

Das beeindruckende Litorina-Kliff (Station 6) ist ein eiszeitlicher Steilhang mitten im Wald und verdankt seinen Namen einer Schnecke. Wer des Plattdeutschen kundig ist, erfährt auch, wie Gott die Teile der Insel schuf und warum sie so unterschiedlich gerieten (nämlich weil Gott pünktlich Feierabend machen wollte). Nach dem Herzogsgrab (Station 7) sucht Heimatforscher Fritz Worm zwei Jahre lang. Dann fand er 30 bis 40 menschliche Skelettteile und Grabbeigaben, vor einer mächtigen Buche.

Der Rundwanderweg Middelhagen lässt sich am besten mit der App auf dem Smartphone erwandern. Quelle: Uwe Driest

Spätestens an Station 8 wird der Wanderer mit einem wunderbaren Blick über Selliner See, Having und Moritzburg belohnt. Der Fliegerberg (der seinen Namen von einer in den 40er Jahren existierenden Segelfliegerschule erhielt) eignet sich gut für eine Picknick-Pause. Dann führt der Weg hinunter nach Alt Reddevitz, am Wasser entlang nach Mariendorf und wieder hinauf zum 34 Meter hohen Schafberg mit großartigem und weitläufigem Ausblick über mögliche neue Wanderziele wie beispielsweise die Zicker Berge.

Neues Format ist das „Wandern mit Lokalmatadoren“

Wanderer können sich Mönchgut gut und entgeltlos mit der Weißen Flotte, E-Bike und eben per pedes erschließen, betont Bürgermeister Detlef Besch. Davon machten am Sonnabend auch Christina und Holger Möller Gebrauch. Das Bergener Ehepaar ist um die 80 Jahre alt und erkundet jede Ecke der Insel. Am Ende wussten alle Teilnehmer, dass der Bodden „Bodden“ heißt, weil man bis auf den Boden gucken kann und eine Wiek ihren Namen vom plattdeutschen Wort für „ausweichen“ hat, also einen geschützten Platz bei Sturm bezeichnet.

Um den Audio-Guide nutzen zu können, benötigt man die IZI-Travel-App. Sie ist kostenfrei für IOS und Android verfügbar und sollte sicherheitshalber bereits vor Antritt der Wanderung heruntergeladen werden. An den Stationen befinden sich dann jeweils QR-Codes. Bis zum 8. Mai bietet der Wanderfrühling Rügen insgesamt 122 Veranstaltungen an 22 Orten.

Es gibt unter anderem Rund-, Strecken-, Strand- und Rangerwanderungen, kulinarische Führungen, Fotosafaris, Fledermaus- und Wildkräuterwanderungen, literarische Spaziergänge sowie historische Ortsführungen. Das Programm beinhaltet auch spezielle Angebote für Kinder. Neu ist die Rubrik „Wandern mit Locals“, bei der Einheimische den Gästen ihre Lieblingstouren abseits der touristischen Hotspots vorstellen.

Der Rundweg Middelhagen führt über Flieger- und Schafberg, aber auch wie hier in Alt Reddevitz direkt am Wasser entlang. Quelle: Uwe Driest

Das komplette Programm des Wanderfrühling Rügen finden Sie hier.

Von Uwe Driest