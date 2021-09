Wandern, Radeln, Drachensteigen: So schön ist der Herbst auf Rügen 

Rügen

Herbst auf Rügen, das heißt: Wander- oder Sportschuhe schnüren, aufs Rad oder Pferd und ab in die Natur! Die herbstliche Schönheit der Insel aktiv entdecken und genießen, Natur und Umwelt bewusst erleben und dabei etwas für die Fitness und Gesundheit tun – das können Gäste und Einheimische beim 8. Aktivherbst auf Rügen vom 2. bis 23. Oktober. Gemeinsam mit seinen Partnern hat der Tourismusverband Rügen dafür ein abwechslungsreiches Angebot mit rund 200 Veranstaltungen zusammengestellt.

Radtour zu Rügens Pyramiden

Auf dem Programm stehen Rad- und Wandertouren, Laufevents, verschiedene Sportarten am Strand und vieles mehr. Wie wäre es zum Beispiel mit Yoga und Fitness am Strand, Waldbaden, Kräuterwanderung oder Fledermausexkursion?

Vom Kap Arkona bis Thiessow, von Ummanz bis Binz wartet der Aktivherbst auf mit Highlights, wie dem Rügenbrückenmarathon, den Drachenfesten in Glowe, Binz und in Göhren, einer Fotosafari durch den Nationalpark Jasmund, einer Segelregatta vor Lauterbach, dem Kap-Arkona-Lauf, einer Radtour zu Rügens Pyramiden oder einer Rangerwanderung durch die Goor mit anschließender Wildgulasch-Verköstigung und vielen weiteren.

Angebote meist kostenfrei

Einheimische und Urlauber können zu ganz verschiedenen Themen mit Insidern auf Entdeckungstour entlang Rügens wunderschönen Sand- und Naturstränden, mystischen Küstenwäldern und Naturschutzgebieten sowie beeindruckenden Steil- und Kreideküsten gehen. Ganz nebenbei erhalten sie den ein oder anderen Geheimtipp. Die Veranstaltungen werden von den Kurverwaltungen, Naturerlebniszentren, Rangern und weiteren Aktivbegeisterten meist kostenfrei angeboten. Die Führungen und Aktivangebote finden in kleinen Gruppen statt.

Für aktive Sportler geht es gleich am 2. Oktober richtig los mit dem Kap-Arkona-Lauf. Der 13. Sparkassen Rügenbrücken-Marathon und DAK Lauf- und Walking Day findet dann am 16. Oktober statt und am 23. Oktober der Molen-Lauf in Sassnitz.

Drachenfeste in Binz, Göhren und Glowe

Am 2. Oktober wird der Herbsthimmel über Binz bunt. Ab 14 Uhr sind alle Kinder mit ihren Familien zum Drachenfest am Kurplatz herzlich willkommen. Unter Anleitung werden die filigranen Himmelsstürmer zunächst zusammengebaut und anschließend kreativ bemalt und gestaltet. Höhepunkt des Nachmittags ist das gemeinsame Drachensteigenlassen am Strand unterhalb des Kurplatzes. Bastelmaterial gibt es vor Ort. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vom 1. bis 3. Oktober werden auch in Göhren Drachen in die Höhe steigen. Jeweils ab 11 Uhr gibt es am Kurpavillon Livemusik, Drachenvorführungen und Angebote für die ganze Familie.

Am 17. Oktober laden dann die Glower zum großen Drachenfest von 12 bis 18 Uhr auf die Wiese am Kurplatz ein. Die Besucher erwartet Musik Kulinarisches und Kinderspaß. Die besten, schönsten und höchsten Drachen werden prämiert. Für alle die, keinen eigenen Drachen haben, können Drachen vor Ort erwerben, die im Anschluss zusammengebaut und bemalt werden können. Um 16.30 Uhr ist dann finales Drachensteigen am Strand vorm Kurplatz.

Naturerlebnispfad in Thiessow erwandern

Eine Station des Naturerlebnispfades Thiessow ist der Lotsenturm. Quelle: Gerit Herold

Die Natur aktiv erleben können große und kleine Wanderer auch auf dem Naturerlebnispfad Thiessow. Dabei stehen die Themen Natur, Geschichte, Kultur und Tradition im Mittelpunkt. Auf etwa sieben Kilometern und mit zehn Stationen lernen sie einzigartige Lebensräume kennen und tauchen ein in die von Lotsen und Fischern geprägte Geschichte Thiessows. Der Naturerlebnispfad bietet Einheimischen und Gästen den Besuch besonderer Plätze mit interessanten Informationen und Möglichkeiten der Entspannung und des Genießens.

Und wem nach mehr Abenteuer ist, der kann die Insel und ihre geheimen Verstecke auch im Rahmen eines Geocaches kennenlernen. Für große und kleine Rätselfreunde ist sicherlich etwas dabei.

Alle Veranstaltungen des Aktivherbstes unter: www.ruegen.de/aktivherbst.

Von Gerit Herold