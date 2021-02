Wandern auf Jasmund: Durch die weiße Winterlandschaft bis zum Königsstuhl

Lohme

Glänzende Kinderaugen auf Rügen: Zu Beginn ihrer Winterferien schneite es so kräftig, dass sie jeden Tag vergnügt mit ihren Schlitten und Skiern loszogen, um neue Abenteuer zu erleben. Ein schönes Rodelrevier befindet sich auf der Halbinsel Jasmund, etwa im Sassnitzer Birkengrund oder hinter dem alten Schafstall in Dargast.

Jasmund ist ebenfalls ein beliebtes Ziel für Wanderer, die den Nationalpark Jasmund erkunden möchten. Die Jahreszeit spielt dabei keine Rolle. Der Nationalpark in Winterhand, dick in Schnee eingehüllt, begeistert in diesen Tagen viele Leute, die sich ihre Schuhe mit dicken Sohlen schnüren und die knackig kalte Luft erleben möchten.

Kostenfreier Parkplatz

Laut Nationalparkchef Gernot Haffner spricht nichts gegen einen Aufenthalt in den Jasmunder Wäldern. Sie können trotz Schneefall gefahrlos betreten werden. Zwar gebe es hier immer die natürliche Gefahr, dass Äste abbrechen. Diese werde aber durch den Schnee nicht verstärkt. „Gefährlich ist Nassschnee, wie etwa an Ostern 2018.“

Mensch, Hund, Reh, Damwild? Viele Fährten und Spuren gibt es auf dem Weg zwischen Lohme und Königsstuhl zu entdecken. Quelle: Mathias Otto

Egal von welcher Stelle gestartet wird: Das Ziel lautet oft: Viktoriasicht und der Königsstuhl. Eine beliebte Route beginnt in Ranzow – direkt neben dem Schloss. Hier befindet sich auch ein kleiner Parkplatz, der derzeit kostenfrei genutzt werden kann.

Für jedes Fitnesslevel

Diese Wanderung ist für alle Fitnesslevel gedacht. Auf vielen Internetseiten wird diese knapp sieben Kilometer lange Tour als leicht eingestuft. Der höchste Punkt beträgt 130 Meter. Geht man an Schloss und Golfplatz mit traumhaftem Blick auf die Ostsee entlang, kommt man zum Eingang des Nationalparks.

Toller Ausblick. An einigen Stellen stehen Bänke zum Ausruhen und Verweilen. Quelle: Mathias Otto

Von hier aus gibt es zwei Möglichkeiten, das Nationalparkzentrum zu erreichen. Ein Verlaufen im Wald ist fast unmöglich. Zum einen weisen farbige Markierungen und Info-Tafeln den Weg. Außerdem können sich Wanderer auf den breiten Wegen an den Fußstapfen im Schnee orientieren.

Auf den Wegen bleiben

Empfehlenswert ist es, nach links zum Hochuferweg abzubiegen. Hier weht der Wind zwar frischer um die Nase, dafür entschädigt an vielen Stellen der freie Blick auf die Ostsee. In diesem Zusammenhang appelliert Gernot Haffner an die Spaziergänger, auf den Wegen zu bleiben, um die Wildtiere in den Ruhephasen nicht zu stören.

Beliebtes Ausflugsziel: Der Königsstuhl ist auch bei Schnee und eisigen Winden einen Besuch wert. Quelle: Mathias Otto

Apropos Wildtiere: Im Winter sind die Fußabdrücke von Tieren im Wald gut zu sehen. Auf dem Weg zum Königsstuhl gab es im Schnee viele Reh- und Damwildspuren. Sie kreuzten fast überall die Wege. Einige Apps auf dem Handy können weiterhelfen und genau bestimmen, um welche Wildart es sich handelt.

130 Höhenmeter

Der Höhepunkt dieser Tour ist zweifelsohne der Königsstuhl. Und da das Besucherzentrum in diesen Tagen geschlossen hat, ist auch der Eintritt kostenfrei und der Weg zum Aussichtspunkt frei zugänglich.

Das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl ist derzeit geschlossen. Quelle: E-Mail-Mathias Otto

Fazit: Rund eineinhalb Stunden „Waldbaden“ mit grandiosen Ausblicken und mit Glück auch Begegnungen mit Wildtieren in der Ferne. Auch wenn einige Kilometer absolviert und 130 Höhenmeter überwunden werden müssen, ist diese Wanderstrecke ebenso für Leute gedacht, die noch am Anfang ihrer Wander-Karriere stehen oder mit der gesamten Familie den Nationalpark erreichen wollen.

