Wandern auf Rügen: Traumausblicke vom Göhrener Nordperd

Göhren

Die bewaldete Landzunge Nordperd liegt bis 50 Meter über dem Meeresspiegel und ist der östlichste Punkt der Insel Rügen. Wir starten an der Seebrücke im Ostseebad Göhren und schlendern die Bernsteinpromenade entlang bis zu deren Ende.

Den letzten Abgang geht es runter zum Strand. Jetzt sieht man den gewaltigen Buskam in etwa 300 Meter Entfernung im Wasser liegen. Der rund 1800 Tonnen schwere Stein ist der größte Findling vor der deutschen Ostseeküste.

Bildergalerie: Rundwanderweg Nordperd Göhren

Zur Galerie Tolle Natur und viel Geschichte auf dem Nordperd Göhren

Informationstafeln zur Natur und Kultur

Nach einigen Metern geht es rechts hoch zum etwa fünf Kilometer langen Nordperdrundweg. Festes Schuhwerk ist zu jeder Jahreszeit zu empfehlen. Nach dem Aufgang gabelt sich der Weg. Hier geht es jeweils rund einen Kilometer weiter zum Kliff oder in Richtung Sturmsignalmast und Schwedenbrücke.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das ist das Schöne an einer Wanderung über das Nordperd: An vielen Ecken findet sich auch Interessantes zur Kulturgeschichte. An Hinweistafeln können sich die Wanderer informieren. So auch über den Jahn-Stein und die Jahn-Eiche und die Historie des Göhrener Turnvereins.

Der Rundkurs auf dem Nordperd in Göhren. Quelle: Grafik: Arno Zill

Ausflugspunkt am restauriertes Sturmwarnsignal

Ein weiterer Haltepunkt ist die vor rund zehn Jahren installierte Informationsstelle zum wiederhergerichteten Sturmsignalmast. Damit wurde seinerzeit das letzte von einst 73 an der gesamten Ostseeküste zu findende Sturmwarnsignal restauriert. Auch wenn der 24 Meter hohe Stahlmast samt acht Meter breiter Rahe keine nautische Bedeutung mehr hat, ist er ein geschichtsträchtiges Wahrzeichen von Göhren.

Der Sturmsignalmast ist ein beliebter Ausflugspunkt. Quelle: Gerit Herold

Die Infotafeln erklären die Geschichte und die Arbeit des Sturmsignalmastes, das Sturmsignalwesen an der deutschen Nord- und Ostseeküste, die Lotsenstation, die Fischerei und das Lebensrettungswesen in Göhren sowie das Naturschutzgebiet Nordperd. Bänke bieten zudem Gelegenheit für eine Verschnaufpause oder ein Picknick.

Vorbei am Drachenhaus des Ostsee-Dichters

Auf dem Rundweg kommt der Wanderer auch am sogenannten Drachenhaus vorbei. Es ist die letzte Lebens- und Wirkungsstätte des Dichters und Dramatikers Max Dreyer (1862-1946). Der „Dichter der Ostsee“ ließ dieses zu den Wolgaster Fertigteilhäusern zählende Gebäude 1901 erbauen und machte es von 1921 bis zu seinem Tode zu seinem ständigen Wohnsitz. Auch der für die norddeutsche Region bedeutende Maler Tom Beyer (1907-1981) lebte hier.

Über den Salzhausweg zur Schwedenbrücke

Ein Muss ist ein geschichtsträchtiger Abstecher über den sogenannten Salzhausweg, der von der Hövtstraße an den Südstrand führt. An dem historischen Göhrener Fischereistandort befinden sich auch die kaum noch sichtbaren Reste der 1813 gebauten Schwedenbrücke.

Die Reste der Schwedenbrücke am Göhrener Südstrand. Quelle: Gerit Herold

In dieser Bucht ist der Strand von besonders uriger Schönheit. Auch wenn der eigentliche Hövt-Rundkurs nicht besonders lang ist, können sich Besucher so doch stundenlang in diesem Naturschutzgebiet aufhalten.

Vorsicht an nahen Kliffkanten

Auf den Hochuferwanderwegen – stellenweise geht es ordentlich auf und ab – bieten sich überall atemberaubende Ausblicke über die Ostsee. Oder auf die Uferschutzmauer am Ostrand des Nordperds. Die Steinwälle sollen die Landspitze vor weiterer Erosion schützen.

Aber Vorsicht: An manchen Stellen des Hochuferwanderweges reicht der Pfad gefährlich nah an die Kliffkanten. Es lohnt sich im Nordperdwald vor allem im Frühling, nach oben und nach unten zu schauen: Viele der uralten Bäume, von Efeu umrankt, sowie Buschwindröschen und Leberblümchen bedecken den Boden.

Von Gerit Herold