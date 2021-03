Rügen

Endlich können auch Museen und Ausstellungen wieder ihre Türen für Besucher öffnen. Auf Rügen starten einige Einrichtungen schon in dieser Woche, bei anderen ist es noch unklar. Vor allem die größeren Häuser sind eher unentschlossen, weil der Tourismus auf der Insel noch nicht angelaufen ist.

Naturerbe Zentrum Rügen

So im Naturerbe Zentrum Rügen mit Baumwipfelpfad in Prora. Dort ist eine Öffnung in Kürze noch nicht geplant. Angepeilter Termin ist der 12. April. Dann werde auch die neue Wechselausstellung „Menschenwelt“ zu sehen sein.

Nationalpark-Zentrum Königsstuhl

Auch ein anderer Besuchermagnet auf Rügen bleibt vorerst geschlossen: Das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl. Über eine Öffnung werde erst noch entschieden, so eine Mitarbeiterin. In der Einrichtung rückt dieses Jahr ein Jubiläum in den Fokus: Seit zehn Jahren gehört ein Teil des Buchenwalds im Nationalpark Jasmund zum Unesco-Welterbe. Dazu werden spezielle Veranstaltungen und Führungen geplant.

Das Naturerbe-Zentrum bei Sassnitz auf Rügen. Quelle: Matthias Trenn

Jagdschloss Granitz

Ein weiteres beliebtestes Ausflugsziel öffnet ebenfalls noch nicht heute und morgen: das Jagdschloss Granitz. Für die die landeseigene Immobilie gibt es bisher noch keinen konkreten Starttermin aus der Landeshauptstadt, so Jagdschloss-Leiterin Agnes Heine.

Das Quelle: Mirko Boy

Ernst-Moritz-Arndt-Museum in Garz

Das Ernst-Moritz-Arndt-Museum in Garz steht Besuchern ab dem 9. März von montags bis freitags von 11 bis 15 Uhr wieder offen. Dort wird die Sonderausstellung mit Werken aus der Schenkung des Rügener Malers Günter Riechert an die museale Einrichtung am Burgwall zu sehen sein. Ab 1. Mai dann zu verlängerten Öffnungszeiten dienstags bis sonnabends von 10 bis 16 Uhr, informiert Museumsleiterin Katharina Venz-Weiße.

Das Ernst-Moritz-Arndt-Museum in Garz . Quelle: Christian Rödel

Orangerie Putbus

Die Orangerie Putbus ist ab dem 10. März wieder geöffnet. Somit können sich Kunstinteressierte dann auch wieder die Ausstellung „Wertwenden“ ansehen. Gezeigt wird eine Generationengeschichte von zwei Familien über fünf Generationen von Rainer Görß und Anja Rudolph. Die Orangerie ist mittwochs bis sonnabends von 11 bis 16 Uhr und sonntags von 13 bis 16 Uhr offen.

Prora-Zentrum

Im Prora-Zentrum plant man, ab dem 29. März wieder zu eröffnen. „Bis dahin werden wir unser Hygienekonzept überarbeitet haben und die Jahresplanung weiter vorantreiben“, teilt Mitarbeiter Dennis Grunendahl mit. Die erste Wechselausstellung: Das „KdF-Sebad Rügen – Fotografien aus der Planungs- und Bauphase (1935–1938)“. Gerne hätte man den Fotografen Wim Cox, der die Bilder vor vielen Jahren gefunden und archiviert hat, zu einer Eröffnungsveranstaltung eingeladen. Diese findet wegen der Corona-Regeln nicht statt. Dafür gibt es nun einen Film über den in Köln lebenden Fotokünstler.

Die Schau wird im Juni von der Ausstellung „Einige waren Nachbarn – Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“ abgelöst. Sie wurde vom United-States-Holocaust-Memorial-Museum erarbeitet und unter anderem im Deutschen Bundestag gezeigt. „Wir arbeiten derzeit intensiv mit deren Team zusammen, um didaktisches Material zu erstellen, was die Ausstellung mit Prora und der Nachbarschaft hier auf der Insel verbindet. Zudem planen wir Begleitveranstaltungen, zu denen wir dann auch hoffentlich wieder Gäste einladen dürfen“, so Grunendahl.

Stadtmuseum in Bergen

Als einer der ersten hat seit Montag das Stadtmuseum in Bergen wieder geöffnet. Besucher können in der Einrichtung im Klosterhof montags bis freitags jeweils von 11 bis 15 Uhr vorbeischauen. Ab Mai werden die Öffnungszeiten verlängert. Als besonderes Highlight gilt die Sonderausstellung „Im Traumland gibt es keine Zeit“ mit Bildern der Rügener Künstlerin Astrid Leukroth, die am kommenden Montag eröffnet. Die Bilder der Sassnitzerin sind abstrakt und farbintensiv, ihre Malerei empfindet die Künstlerin als Sprache, über die sie mit den Betrachtern kommuniziert.

Tierparade von Astrid Leukreuth im Stadtmuseum Bergen Quelle: Astrid Leukreuth

Dokumentationszentrum Prora

Im Dokumentationszentrum Prora öffnen sich ab dem 12. März wieder die Türen täglich von 10 bis 16 Uhr. „Wir sind da aber auch flexibel im Interesse der Besucher“, kündigt Leiterin Katja Lucke an. Am Sonnabend und Sonntag werden um 11.15 Uhr Führungen angeboten. Neben der Dauerausstellung „Macht.Urlaub“ zur Geschichte des ehemaligen KdF-Seebades bis heute zeigt die Einrichtung ab dem 1. April die Ausstellung „Schicksal Treuhand. Treuhand-Schicksale“ der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie dokumentiert Treuhand-Geschichte durch ostdeutsche Lebensgeschichten und dürfte besonders auch für einheimisches Publikum spannend sein. Vom 13. April bis 31. Juli ist die Ausstellung der internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem „Auschwitz – Ein Ort auf der Erde. Das Auschwitz-Album.“ zu sehen.

Museen in Sellin und auf Mönchgut

In Sellin und auf Mönchgut fasst man den 1. April für den Neustart ins Auge. „Wir planen die Öffnungen zu den üblichen Öffnungszeiten, natürlich mit den bereits erfolgreich praktizierten Hygiene-, Abstands- und Besucherlenkungsregeln“, erklärt Franziska Gustävel, Tourismusmanagerin der Gemeinde Mönchgut. Mit der Gründung der neuen Museumsgesellschaft Mönchgut-Granitz (MMG) sind jetzt alle musealen Einrichtungen des Amtsbereiches unter einem Dach. Dazu zählen: Seefahrerhaus in Sellin, Heimatmuseum Göhren, Rookhus, Schulmuseum Middelhagen mit dem Hallenhaus. Für die Inhaber einer Kurkarte aus den Orten des Verbundes gibt es Eintrittsermäßigungen. Mittelfristig geplant sind Kombitickets.

Nach den Corona-Regeln ist die Anzahl der Personen, die gleichzeitig die Ausstellungen besuchen, überall begrenzt. Besucher müssen eine medizinische Schutzmaske tragen, ihre Namen und Telefonnummern werden in einer Liste erfasst. Möglich ist dies auch digital mittels einer App. Das Hygiene- und Sicherheitskonzept soll laut Allgemeinverfügung des Landkreises Vorpommern-Rügen geeignete Vorkehrungen enthalten, um den Zustrom von Personen aus anderen Landkreisen und kreisfreien Städten einzuschränken.

Von Gerit Herold