War die Wahl in Göhren rechtens? Gemeinderat entscheidet am Montag

Ob es im Ostseebad Göhren einen Wahlbetrug gab, Bürgermeister Torsten Döring (SDP) damit unrechtmäßig im Amt ist und das Ergebnis der Kommunalwahl vom Mai dieses Jahres gültig ist oder nicht, darüber beraten und beschließen die Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung am Montag um 19 Uhr in der Aula der Regionalen Schule Tom Beyer. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung wird das Resultat bekannt gegeben, zu dem der Wahlprüfungsausschuss gekommen ist. Dann kann der Gemeinderat der Empfehlung des Untersuchungsausschusses folgen oder nicht.

Neuwahlen waren gefordert

„Wenn dem Einspruch zur Wahl nicht stattgegeben wird, ist die Wahl gültig, wenn ihm stattgegeben wird, müssen Neuwahlen durchgeführt werden“, so Arne Fründt, Wahlleiter und amtierender Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Mönchgut-Granitz, am Freitag auf OZ-Nachfrage.

Torsten Döring hatte die Bürgermeisterwahl am 26. Mai mit 53,27 Prozent der Stimmen gewonnen. Zur Wahl hatten sich seinerzeit auch Markus Pigard, der CDU-Mitglied ist, aber als Einzelkandidat antrat, sowie Oliver Herber (Einzelbewerber) gestellt. Pigard erhielt 32,92 Prozent der Stimmen und Oliver Herber 13,81 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,71 Prozent.

Pigard hatte Döring nach der Wahl vorgeworfen, Wahlunterlagen, die Bürger wohl irrtümlich in einen Briefkasten der Kurverwaltung Göhren geworfen hatten, herausgeholt, geöffnet und dann ins Wahlbüro gebracht zu haben. Auch im Wahllokal soll es zu Unregelmäßigkeiten beim Wahlablauf gekommen sein, wodurch keine geheime Wahl mehr möglich gewesen sei und was Neuwahlen nach sich ziehen müsse.

Pigard hatte sich mit der Bitte um Hilfe bei der Aufklärung an den Landrat des Kreises gewandt und Strafanzeige bei der Polizei gestellt. Dabei wurde ermittelt, dass ein anderer Mann die Wahlbriefe aus dem Briefkasten geholt und an Döring übergeben haben soll. Döring wurde daher nur als Zeuge befragt.

Vereidigung auf konstituierender Sitzung

Bürgermeister Torsten Döring war auf der konstituierenden Sitzung am 24. Juni vereidigt worden. Seinerzeit habe es keine bewiesenen Anhaltspunkte für einen Wahlbetrug gegeben und es galt somit die Unschuldsvermutung, hatte Arne Fründt erklärt.

In der Gemeinderatssitzung im August wurde aus den Reihen der Gemeindevertretung ein Wahlprüfungsausschuss gebildet, der die Einsprüche prüfen sollte. Dem fünfköpfigen Gremium gehören Olaf Neugebauer, Nadine Förster (beide Bürger für Göhren), Edwin Kopplin ( SPD), Klaus Möller (Einzelbewerber) und Bernd Elgeti ( CDU) an. Im Oktober fand die öffentliche Anhörung statt, zu der Markus Pigard mit zwei Rechtsanwälten erschien und wo weitere Verfahrensbeteiligte zu Wort kamen. Rund 60 Zuschauer nahmen an der Beratung teil.

Zoff auch bei Kommunalwahl 2014

Knatsch hatte es in Göhren auch nach der Kommunalwahl 2014 gegeben, bei der Torsten Döring, Wolfgang Pester (Einzelbewerber) und Amtsinhaberin Carola Koos ( CDU) als Bürgermeisterkandidaten angetreten waren. Es kam zur Stichwahl zwischen Koos und Pester, die der Göhrener für sich entschied. Gegen die Zulassung der CDU-Kandidatin hatte Günter Lück, Vorsitzender der Wählergruppe „Gemeinsam für Göhren", Widerspruch bei der Kreiswahlbehörde eingelegt. Der Wahlausschuss hatte nach der Wahl bekannt gegeben, dass Carola Koos im Falle eines Sieges von ihrem Amt hätte enthoben werden müssen, weil sie bei Abgabe ihrer Wahlunterlagen getäuscht habe. Im Januar 2015 legte sie ihr Mandat als Gemeindevertreterin nieder. Carola Koos war von 1994 bis 1999 sowie von 2002 bis 2004 Bürgermeisterin in Göhren.

