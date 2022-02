Landkreis Vorpommern-Rügen

Fünf Tage hintereinander zeigte die Corona-Warnstufe Orange an – somit können die Corona-Maßnahmen im Landkreis ab Sonntag, 13. Februar, wieder gelockert werden.

Von den Lockerungen profitieren vor allem Freizeiteinrichtungen. Dazu zählen Schwimm- und Spaßbäder, Indoorspielplätze, Spielhallen oder Tanzschulen. Auch Freizeitparks, Zirkusse, Innenbereiche von Zoos sowie Volksfeste können wieder besucht werden. Hier gilt jeweils die 2G-plus-Regel. Auch touristische Leistungen in Innenbereichen sowie sexuelle Dienstleistungen sind unter 2G plus wieder möglich.

Außerdem gibt es Lockerungen in der Kultur: Bei Besuchen von Kinos, Theatern, Konzerthäusern und Opern sowie von Ausstellungen und Museen im Innenbereich, Chören und Musikensembles unter 2G-plus-Bedingungen entfällt  für das Publikum die Maskenpflicht. Wer die Auffrischungsimpfung erhalten hat – also geboostert ist – muss keinen Test mehr vorlegen.

Diskotheken und Clubs bleiben allerdings geschlossen. Auch Tanzveranstaltungen sind weiterhin untersagt.

MV-weite Lockerung der Corona-Maßnahmen

Wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag sagte, sind ab Freitag, 11. Februar, auch in der Corona-Warnstufe Rot unter 2G plus bei Veranstaltungen im Innenbereich bis zu 1500 Zuschauer zugelassen, bei Nutzung von maximal 30 Prozent der Kapazität. Bei Veranstaltungen im Freien ist eine Auslastung zu 50 Prozent bei einer Obergrenze von 10 000 Zuschauern erlaubt. Auch hier sind Geboosterte von der Testpflicht befreit.

Ab Samstag, 12. Februar, können auch Ungeimpfte wieder problemlos shoppen gehen: Die Landesregierung hat die 2G-Regel im Einzelhandel aufgehoben und durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist den zweiten Tag in Folge gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Freitag eine Inzidenz von 1391,8 nach 1406,9 am Donnerstag und 1413,4 am Mittwoch. Vor einer Woche betrug der Wert 1250,1.

Von OZ/dpa