Warum Bergen auf der Insel Rügen einst eine Hafenstadt war

Stets erstaunt sind Besucher von Bergen, wenn Uwe Hinz während seiner historischen Stadtführungen an der oberen Wasserstraße sie mit dem einstigen Hafen von Bergen konfrontiert. Dabei müssen wir uns an die Bedeutung der slawisch-wendischen Besiedlung Gatemunde (südöstlich am Fuße Bergens) sowie an die sporadischen fürstlichen Besuche mit Sitz auf der Burg im Rugard und an die ständigen Präsenz des Landvogtes in Gora (slawisch Berg) erinnern. Wann genau eine Besiedlung von Gatemunde (erste Erwähnung 1294) als Fischersiedlung begonnen hat, ist nicht mehr eindeutig nachweisbar.

Im 19. Jahrhundert sprach man von Gatmund und heute existiert noch die Gadmundstraße. Die Bedeutung kommt von „trübes Wasser“. Erst im 19. Jahrhundert wurde die Siedlung Gadmund von Bergen eingemeindet. Interessant ist, dass die hier ansässigen wendischen Fischerfamilien das verbriefte Recht hatten, das „Meerwasser“ zu beschiffen. Damit war natürlich unter anderem der Kleine Jasmunder Bodden gemeint. Eine lange Wasserzunge zog sich vom Kleinen Jasmunder Bodden ins Land, sogenannte Sooten (schiffbare Wassergräben) führten bis an die Fischersiedlung heran. Mit den flachen Uferbooten, den Schuten, schwammen die Boote bis an den Fischersteig. Dort entlud man den Fang und sicherlich wurden auch andere Waren transportiert, die der Versorgung der Bewohner galten.

Von hier transportierten die Menschen ihre Produkte zum Marktflecken Gora und zur Burg über die heutige Vieschstraße. Im Laufe Jahrhunderte verlandete der Wasserlauf des Kleinen Jasmunder Boddens mehr und mehr; heute erkennt der sensible Beobachter aus der Königstraße kommend noch eine tiefe Senke und die sich hinziehenden Feuchtgebiete. Als historische Verbindung, ausgangs Bergens in Richtung Zirkow und Putbus, fungierte, noch erkennbar, eine gepflasterte Querverbindungsstraße von einem Wassergraben begleitet. Die beschiffbaren künstlichen Sooten waren wichtige Verkehrswege.

Konflikt zwischen Gutsbesitzern und Fischern

Es gab einen steten Konflikt zwischen den Gutsbesitzern des Grund und Bodens und den Fischern gab. Die Wasserläufe wurden willkürlich verschmutzt oder verschüttet und so das Beschiffen erschwert. Dabei spielten einige Gutsbesitzer, wie die von Normann und von Scheelen aus Stedar oder die Familie Tiburtius aus Dumsevitz, eine nicht förderliche Rolle. Darauf weigerten sich einige Fischer, Gebühren zu zahlen. Da am Fuße von Gora lange Zeit der einzige Brunnen, der Balkensood existierte, versorgte dieser die Bewohner von Siedlung, Marktflecken und Burg. An dieser Stelle befindet sich heute ein kleiner Spielplatz in der Wasserstraße mit der „verwunschenen Mühle“, eine Reminiszenz an die einst zahlreichen Mühlen um Bergen herum.

Es gab eine Verordnung, dass in sehr trockenen Wochen des Sommers das Wasser nicht in Fässern auf Fuhrwerken den Berg hinauf transportiert werden durfte. Dann kamen zwei Eimer an ein Joch gekettet und über die Schultern einer kräftigen Person gelegt zum Einsatz. In der oberen Wasserstraße befindet sich noch heute ein giebelständiges Haus, einst ein Fischerhaus wohl im Ursprung 17. Jahrhundert. 1795 wird es im Bürgerbuch als Eigentum des Fischers Möller mit Haus, Hof, kleiner Scheune und Garten geführt. Vor einigen Jahren war das mittlerweile marode Haus von der Stadt zum Abriss freigegeben worden. Der Bergener Uwe Hinz konnte jedoch einen Meister der Zimmermannszunft aus Leipzig für das erhaltenswerte Haus interessieren und so erstrahlt es wieder im alten neuen Glanz und kündet von Bergener Geschichte.

Hafen zwischen Zittvitz und Buschvitz

Davor steht heute ein kleines Denkmal – „Die Wasserträgerin“ des Bildhauers Kessler, gefolgt von Hund und Katze. In der Geschichte ist die Katze allerdings im Gegensatz zum Hund als Wächter von Haus und Hof nicht bedeutungsvoll. Sie sollte Mäuse fangen. Wirtschaftlich wichtig war die Ziege, denn diese gab den Menschen Nahrung und Fell. So hatte es ursprünglich wohl auch der Künstler gesehen. Jedoch entschieden die Stadtvertreter sich für ein schnurrendes Kätzchen. Das Denkmal ist eine Verehrung für die Gateminer und Gateminerinnen und ihr Wirken. So wird uns Menschen des 21. Jahrhunderts die Bedeutung des fließenden Wassers in Gora als Lebensgrundlage in Erinnerung gerufen.

Den Wunsch der Bergener nach einem eigenen größeren Hafen erfüllten sich die Bürger dann mit den Anlagen für einen Hafen zwischen Zittvitz und Buschvitz mit dem sogenannten „Brahm“. Im Sprachgebrauch von Brombeere oder Ginster kommend. In der Urkunde über die städtische Gerechtsamkeit vom 19. Juni 1613 befürwortete der Herzog vom Pommern-Wolgast Philipp Julius ausdrücklich Privilegien für die Fischer, indem er das Fischen „vom Bram nach beiden Seiten bis an den offenen Strand“ erlaubte. Am 30. Juni des Jahres wurde im fürstlichen Schloss zu Bergen der Inhalt verkündet.

Schifffahrt schon im 16. Jahrhundert von Bedeutung

Daraus folgt die betreffende Passage: „Nachdem die Fischerey sehr eingezogen ist, als wollen Wir den Bürgern gemeldeter Stadt die freye Fischerey vom Bram an bis an den offenen Strand, altem Gebrauche nach, an beyden Seyten hiemit aus Gnaden mitgetheilet haben, also dass dem Rathe zu Bergen von den Fischern die Wasserpacht einzuheben verstattet seyn soll. Wie Wir dann auch gemeldeter Stadt den Ort, welchen man anjetzo Bram nennet, den Ort, da sie vor diesem ihre Schiffahrt gehalten haben, jure prorietatis et domini mit der halben Jurisdiction hiemit zur Ab- und Zufuhr einräumen und übergeben.“

Aus der Urkunde wird ebenso ersichtlich, dass wohl bereits im 16. Jahrhundert die Schifffahrt zum Bergener Hafen von Bedeutung war. Über den Magistrat von Bergen wurde nun die sogenannte Wasserpacht von den Fischern eingefordert. Im Laufe der Zeit ging der Hafen in die Verantwortung der Kaufmanns- und Kramer Companie zu Bergen über. Der Hafen von Bergen lag circa drei Kilometer in Richtung Kleiner Jasmunder Bodden. Ein heutiger Fußweg von Bergen nach Bootstelle lässt die Entfernung mit den topografischen Besonderheiten gut nachvollziehen. Im Archiv des Kreises Vorpommern Rügen in Stralsund existiert noch eine Bauzeichnung mit den maßstabsgerecht eingetragenen Gegebenheiten für die Pfähle der Brücke und des Bollwerks.

Lastkähne im Hafen

Aus Unterlagen sind auch die vorrangigen Umschlaggüter wie Langholz, Steine und Salz ersichtlich. Salz war ein wichtiges und wertvolles Gut und erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde das fürstliche Monopol der Heringssalzerei aufgehoben und damit zum bürgerlichen Allgemeingut. 1806 wurde durch die Kaufmanns und Kramer Companie eine notwendige Sanierung am Hafenbollwerk durchgeführt. Das belegt eine Handzeichnung. Die Sanierung fand tatkräftige Unterstützung durch die heimischen Fischer. Auf einem Messtischblatt des Leutnants Schultze aus dem Jahre 1836 ist die genaue Lage des Brahms am Bodden eingezeichnet.

Im Hafen von Bergen konnten nun auch größere Lastkähne ankern und ihre Ladung löschen. Der weitere Transport ging dann mit den gestakten Schuten durch die Sooten nach Bergen oder per Fuhrwerk über die Wege. Die Anbindung Bergens an die Kleinbahn 1896 und der Anschluss an die Reichsbahn mit der Einweihung des Bahnhofs in Bergen 1883 veränderte die ökonomische Situation des Bergener Hafens. Nicht zu unterschätzten war Anfang des 20. Jahrhunderts das Zeitalter des Automobils als Transportmittel. Dazu kamen noch der Bau des Lietzower Dammes 1868 und die Erweiterung über den Damm des Bahn- und Straßennetzes 1891 und 1930. Eine Doppelschleuse sowie eine Straßenklappbrücke und eine Eisenbahndrehbrücke ermöglichten weiter die Schifffahrt durch den Lietzower Damm.

Der Frachtsegler „Käte“

Die Ära der Bergener Schifffahrt ging 1935 zu Ende. Der Schiffermeister aus Ralswiek passierte mit seinem Frachtsegler„Käte“ letztmalig die Durchfahrt vom Großen zum Kleinen Jasmunder Bodden und löschte eine Ladung Ziegelsteine im Bergener Stadthafen Brahm. Damit vollendete sich die Hafengeschichte von Bergen auf Rügen. Erhalten geblieben sind dem aufmerksamen Beobachter Relikte dieser Epoche. In Ralswiek liegt heute im Trockendock und restauriert der Frachtsegler „Käte“ des Eigners und Schiffersmeisters.

Die Restaurierung erfolgte nach dem Stand von 1934. Der Frachtsegler ist eines der letzten noch existierenden Schiffe aus dem beginnenden 20. Jahrhundert dieser Art. Es wurde 1905 auf der Werft J. J. Sietas in Cranc-Neuenfelde bei Hamburg gebaut. Es hat einen Stahlrumpf mit Holzplankenboden und eine Länge von 19,81 Metern, eine Breite von 5 Metern und einen Tiefgang von 1,50 Metern. 1925 kaufte der Schiffer Friedrich Meister aus einer alteingesessenen Ralswieker Familie den Frachtsegler mit Heimathafen Ralswiek. 1927 wurde ein heute seltener 35-PS-Glühkopfmotor eingebaut.

Der Segler, meist mit Stückgut beladen, belegte die Route von Stralsund nach Stettin und brachte auch Fracht in den Bergener Hafen. Das ist nun Geschichte. Die Erinnerung aber bleibt. Vielleicht gibt es irgendwann einmal wieder einen kleinen Bergen-Hafen nur wenige Kilometer vom Zentrum entfernt am Kleinen Jasmunder Bodden. Dazu müsste allerdings der Lietzower Damm zeitweilig geöffnet werden, damit kleine Schiffe wieder von Bergen in die See schippern könnten. Vielleicht ist es unter Einbeziehung und Beachtung der Naturschutzgegebenheiten eine realisierbare Vision.

Die Bürger von Bergen haben zu allen Zeiten ihre Chance wahrgenommen, das Leben in der Stadt zu halten und den Menschen Identität zu geben.

