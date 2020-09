Rambin

Friedrich Böcker ist gelernter Brauer und Mälzer, der sein Handwerk in Berlin erlernte. „Wir waren nur fünf Schüler in der Berufschulklasse“, erinnert er sich. Der 23-Jährige ist in Schleswig-Holstein aufgewachsen und hatte schon als Kind eine enge Verbindung zum Meer. So lag es nahe, dass er seinen ersten Job auf Rügen antrat – seit dem Sommer 2018 ist er bei der „Insel-Brauerei“ in Rambin tätig.

Täglich über den Rügendamm mit dem Rad zur Arbeit unterwegs

„Es gibt kaum eine Brauerei in Deutschland, in der man so viel lernen und Einfluss nehmen kann“, sagt er begeistert. Friedrich Böcker wohnt in der Stralsunder Altstadt und radelt täglich mit dem Fahrrad über den Rügendamm zur Arbeit. In der Freizeit spielt der Brauer Horn – mit anderen Blechbläsern aus Norddeutschland gründete er das Dezett „Baltic Brass“.

An der Wahlheimat gefallen ihm vor allem die einsamen Strände und die einsamen Ecken. „Ich bekomme viel Besuch und freue mich, dann alles zeigen zu können, was hier sehenswert ist“, verrät er.

Von Christa Driest