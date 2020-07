Warum Friedrich Goers nicht von seiner Heimatinsel Rügen wegziehen würde

Garz

Friedrich Goers ist in Garz bekannt als jüngerer Sohn des dort ansässigen Lebensmittelhändlers. Er wuchs in der Kleinstadt, die wegen ihrer einmaligen Natur bekannt ist, im ruhigen Süden der Insel Rügen auf.

„Seitdem ich Fünf bin, spiele ich im Fußballverein FSV Garz als Stürmer“, erinnert sich der 20-Jährige an seine Kindheit. Er machte seine Ausbildung zum Einzelshandelskaufmann in Bergen und ist nun zurück im elterlichen Betrieb. Gemeinsam mit Vater, Mutter und älterem Bruder kümmert er sich um die Belange des Ladens und lebt in direkter Nachbarschaft zu den Eltern in einer Doppelhaushälfte.

„Ich bin eher Dorfmensch“

In der Freizeit geht der Garzer gern mit seinem großen Freundeskreis feiern. „Momentan treffen wir uns wegen Corona privat, aber wir hoffen, demnächst wieder in den Hyper-Dome in Teschenhagen zu können“, verrät er. Aus der Heimat wegzuziehen, kann sich der junge Mann nicht vorstellen. „Ich bin eher Dorfmensch und ich will hierbleiben“, bekennt er.

Von Christa Driest