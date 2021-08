Binz

Marvin Müller ist auf Rügen geboren und im Ostseebad Binz aufgewachsen. Er will Gymnasiallehrer in den Fächern Geschichte und Philosophie werden und studiert im sechsten Semester an der Uni in Greifswald. „Ich hatte das Privileg, dass ich gerade drei Monate als Vertretungslehrer an der Regionalen Schule in Binz, die ich selbst mal besucht habe, unterrichten konnte“, freut sich der 21-Jährige über diese praktische Erfahrung.

Marvin ist politisch sehr aktiv. Der Sozialdemokrat ist stellvertretender Landesvorsitzender der Jusos. Er sitzt zudem seit 2019 im Binzer Gemeinderat und ist dort auch im Tourismus- sowie Sozialausschuss. Sein Herzensthema sei neben der Bildungspolitik, eine Tourismusentwicklung auf seiner Heimatinsel mitzugestalten, die sozial und ökologisch nachhaltig ist.

Der Binzer war viele Jahre aktiver Kicker beim 1.FC Binz und ein erfolgreicher Torwart und stand auch bei der A-Jugend der SG Insel Rügen im Kasten. „Leider habe ich kaum noch Zeit für Fußball“, so Marvin, der in seiner Freizeit gern etwas mit seiner Freundin unternimmt.

Von Gerit Herold