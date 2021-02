Sassnitz

So viel Ehre für den Hering: 2014 hatte die Schriftstellerin Judith Schalansky einen Band ihrer legendären Reihe „Naturkunden“ dem „Brotfisch“ der Rügener Fischer gewidmet. Das Portrait schrieb der Autor Holger Teschke, der von Rügen stammt und selbst von Sassnitz aus auf Fischkuttern unterwegs war. Für ihre Arbeit als Herausgeberin wurde Schalansky, die in Greifswald zur Welt kam, bereits zweimal mit dem 1. Preis der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet. Jetzt erscheint das aufwendig gestaltete Werk als Hörbuch. Und auch daran sind namhafte und preisgekrönte Künstler wie Frank Arnold, Günter Fischer und Rainer Oleak beteiligt. Wir sprachen mit dem Regisseur des Hörbuchs, Torsten Feuerstein.

Herr Feuerstein, mögen Sie überhaupt Hering?

Durchaus. Ich esse ihn sehr gern. Am liebsten Rheinischen Heringssalat. Den kenne ich seit meiner Kindheit. Meine Oma stammt aus dem Rheinland. Da gibt es, wie hier auf Rügen auch, eine Heringstradition. Meine Großmutter hat dieses Rezept in unsere Familie gebracht. Dabei kommen zu dem Hering unter anderem Kalbfleisch und Rote Bete. Ich habe grundsätzlich eine hohe Affinität zu Fisch. Vielleicht rührt das daher, dass ich auch an der Ostsee, in Kiel, aufgewachsen bin.

Wie ein Regisseur beim Film oder am Theater arbeitet, davon haben die meisten eine ungefähre Vorstellung. Wie sieht Regiearbeit beim Hörbuch aus, was ist da Ihre Aufgabe?

Torsten Feuerstein führte bei den Aufnahmen für das Hörbuch „Heringe“ Regie. Quelle: Torsten Feuerstein

Im Prinzip ist es ähnlich. Ich arbeite als Regisseur und Produzent und biete Verlagen eine Programmberatung an. Vor etwa einem Jahr habe ich dem Audio-Verlag aus Berlin (DAV) vorgeschlagen, die „Naturkunde“-Reihe als Hörbuch herauszubringen. Mittlerweile sind einige Bücher, wie zum Beispiel das über die Krähen, auf diese Art vertont worden. Als Regisseur habe ich unter anderem darauf zu achten, dass die Texte so ausgewählt und präsentiert werden, dass man ihnen gern zuhört. Um ein stimmiges Produkt zu erhalten, muss man ein komplettes „Päckchen“ schnüren. Darum kümmere ich mich. Ich gehe mit den Sprechern ins Studio und wir überlegen gemeinsam, wie wir das Hörbuch anlegen. Pausen, Betonungen, Tempi – das alles ist wichtig beim Zuhören und muss stimmen. Nicht umsonst war Sprecher früher mal ein Beruf, in dem die Leute ausgebildet wurden.

Sie selbst sprechen klar und deutlich. Haben Sie schon einmal als Sprecher gearbeitet?

(Lacht) Dankeschön, aber ich denke, ich arbeite besser in der Regie. Vor dem Mikrofon sind andere besser.

Frank Arnold zum Beispiel?

Auf jeden Fall. Er ist einer der Besten überhaupt auf diesem Gebiet. Die Art, wie er Texte präsentiert, so nonchalant, das ist allerhöchstes Niveau. Man kennt seine Stimme zum Beispiel aus vielen Fernsehdokumentationen. Völlig zu Recht wurde er mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. Ich zähle ihn zu den drei besten deutschen Sprechern überhaupt.

Haben Sie mit ihm schon einmal gearbeitet?

Ja, und es ist immer wieder angenehm. Frank Arnold hat einen großen Wissensfundus und weiß vieles. Außerdem ist er ein wirklich außergewöhnlich guter Sprecher. Da muss man als Regisseur beim Einsprechen des Hörbuchs nur noch kleine Details verfeinern und braucht beim Lesen nicht immer wieder neu zu beginnen.

Neben Frank Arnold haben Sie für die „Heringe“ noch andere Meister ihres Fachs gewinnen können, deren Namen auch vielen Nichtlesern ein Begriff sein dürften.

Für die Musik sorgen zwei bekannte Künstler: Rainer Oleak und Günter Fischer. Oleak gehörte seinerzeit zu den Gründern der Bands „Neumis Rock Circus“ und „Datzu“ und komponierte zahlreiche Filmmusiken, aber auch Titel für die Störtebeker-Festspiele in Ralswiek. Günter Fischer –vielen wird noch seine Filmmusik von „Solo Sunny“ im Ohr klingen – wird auf der Hörbuch-CD das Saxofon und das Akkordeon spielen.

Aber die eigentlichen Stars des Buches sind doch die Heringe. Haben Sie von denen auch Originaltöne bekommen?

Sie werden lachen: ja! Fische gelten gemeinhin als stumm. Insofern war das eine schwierige Aufgabe. Aber sie kommunizieren durchaus über Laute, wie wir heute wissen. Die erzeugen sie mithilfe ihrer Schwimmblase. „Heringsfurz“ nennen das die Fischer. Holger Teschke berichtet in seinem Buch von einer Begebenheit, die sich in Schweden zugetragen haben soll. Dort hatte die Admiralität jahrelang vermutet, dass die Töne, die ihre Unterwassermikrofone aufzeichneten, von sowjetischen U-Booten stammten. Dabei war es letztlich nur das „Pupsen“ der Heringe.

Aber zum „Pupsen“ werden die Fische doch nicht ins Studio geschwommen sein.

Für solche Aufnahmen arbeiten wir in der Regel eng mit dem Berliner Naturkundemuseum zusammen. Die haben das größte Tierstimmenarchiv in Deutschland. In diesem speziellen Fall aber haben uns die Kollegen vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund weitergeholfen. Die haben Kontakt zu dem Bioakustiker Magnus Wahlberg von der Universität Süd-Dänemark aufgenommen und uns die Töne zur Verfügung gestellt.

Laute wiedergeben – das kann das gedruckte Buch nicht. Gibt es weitere Unterschiede zwischen der gebundenen Ausgabe der „Heringe“ und der auf CD?

Das neue Hörbuch „Heringe“. Die OZ verlost drei Exemplare. Quelle: Audio Verlag Berlin

Was den Text angeht: Es wird alles vorgelesen, auch die Enzyklopädie. Was Holger Teschke geschrieben hat und wie, das hat mir gefallen: diese Mischung aus subjektiv Erlebtem und wissenschaftlichen Informationen. Und ab und an lässt er ein Stück Autobiographie einfließen. Dabei erzählt er über die Zeit in der DDR ganz ohne den erhobenen Zeigefinger oder das „Sternchen“, mit dem mancher das eine oder andere meint erklären zu müssen. Wir haben in der Hörbuchausgabe nichts gekürzt, ganz im Gegenteil: Wir haben sie noch um ein Kapitel, nämlich um das Märchen „Der Fischkönig“ von Ludwig Bechstein, erweitert.

Torsten Feuerstein, Regisseur und Produzent, hat sich auf Hörbücher spezialisiert. Er zeichnet für mehr als 300 Produktionen verantwortlich und hat im vergangenen Jahr mit dem Audio-Verlag Berlin begonnen, ausgewählte Werke aus der Naturkundereihe des Berliner Verlags Matthes und Seitz in Hörbuchform zu bringen. Seine Produktionen erhielten zahlreiche Auszeichnungen. Frank Arnold ist vor allem durch seine Stimme bekannt. Er spricht unter anderem die Texte in zahlreichen Hörbüchern und Dokumentationen, aber auch in den Fernsehmagazinen „Aspekte" und „Titel, Thesen, Temperamente". Er wurde 2014 mit dem Deutschen Hörbuchpreis als bester Interpret geehrt. Holger Teschke ist auf Rügen geboren und aufgewachsen. Er fuhr als Fischer zur See, bevor er Schauspielregie studierte. Seit 2010 unterrichtet er an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch" in Berlin Theatergeschichte und Dramaturgie. Er ist Autor mehrerer Bücher und lebt in Berlin und Sassnitz. Das Hörbuch „Heringe" erscheint am 19. Februar 2021 beim Audio-Verlag (DAV) aus Berlin (ISBN 978-3-7424-1900-2) im hochwertigen Zweier-CD-Set zum Preis von 18 Euro.

Von Maik Trettin