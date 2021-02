Greifswald/Stralsund

Leichte Besserung im Hochrisikogebiet Vorpommern-Greifswald: Mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 171,9 gehört der Landkreis nicht mehr zur Top Ten der Kreise und kreisfreien Städte mit dem bundesweit höchsten Infektionsgeschehen. Der Kreis, der zwischenzeitlich auf Rang fünf des vom Robert-Koch-Institut täglich aktualisierten Vergleichs der 401 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland rangierte, belegt inzwischen Platz 12.

Mit dem Inzidenzwert von 171,9 gilt Vorpommern-Greifswald aber weiterhin als Hochrisikogebiet. Seit dem 9. Februar gelten im Kreis verschärfte Regeln mit strengeren Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze und Einreiseverbot in den Kreis. Damals lag der Inzidenzwert bei 208. Worauf die Verwaltung den langsamen, aber stetigen Rückgang zurückführt, blieb zunächst offen.

Große Portion Glück

Der unmittelbare Nachbarkreis Vorpommern-Rügen ist mit einem Inzidenzwert von 21,4 der landesweite Spitzenreiter mit dem niedrigsten Infektionsgeschehen und hat damit inzwischen die Hansestadt Rostock abgelöst. Im bundesweiten RKI-Vergleich rangiert der Kreis auf Platz 380. Nur 20 Kommunen haben deutschlandweit niedrigere Inzidenzwerte.

„Wir haben eine große Portion Glück gehabt, weil wir nur wenige Ausbrüche in Großeinrichtungen wie Pflegeheimen oder Betrieben hatten “, begründete Kreissprecher Olaf Manzke die positive Entwicklung. Bei 230 000 Einwohnern im Kreis könne aber ein einziger Ausbruch in einer Einrichtung den Inzidenzwert sofort wieder nach oben schnellen lassen.

In Vorpommern-Greifswald hatte es dagegen mehrere größere Ausbrüche in Heimen gegeben, zeitweise waren elf Einrichtungen parallel betroffen. Die Gefahr dürfte aber inzwischen deutlich minimiert sein. In 38 der kreisweit 41 Pflegeeinrichtungen seien die Impfungen bis auf kleinere Nachimpfungen abgeschlossen, so Kreissprecher Achim Froitzheim.

Strenge Kontaktnachverfolgung

Vorpommern-Rügens Kreissprecher Manzke führt die positive Entwicklung zudem auf die von Anfang an strenge Kontaktnachverfolgung zurück. „Wir arbeiten mit großem Zeit- und Personalaufwand an der zügigen Ermittlung und Information der Kontaktpersonen“, so Manzke. Mehr als 100 Mitarbeiter und Helfer aus Bundeswehr, Zoll oder Finanzamt seien allein mit dieser Aufgabe befasst, auch an den Wochenenden.

In Vorpommern-Greifswald ist die Kontaktnachverfolgung ebenfalls um Kräfte der Bundeswehr und weitere Helfer verstärkt worden. Dort sind es mittlerweile 200 Personen, rund 80 pro Schicht, die möglichst zügig die Kontaktpersonen von Infizierten ermitteln, wie ein Sprecher sagte.

Kreise mit bundesweit höchsten Inzidenzen liegen an der Grenze

Ein Grund für die großen Unterschiede könnte auch sein, dass Vorpommern-Rügen anders als Vorpommern-Greifswald keine direkte Grenze zu Polen hat. Die drei Kommunen mit den bundesweit höchsten Inzidenzen (Landkreis Tirschenreuth, Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Stadtkreis Hof) liegen an der Grenze zu Tschechien. An der Grenze zu Tschechien und Österreich gelten seit dieser Woche ebenfalls verschärfte Kontrollen.

Von Martina Rathke