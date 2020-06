Was Björn Wilhelm an seiner Heimatinsel Rügen mag

Bergen

Björn Wilhelm ist waschechter Rüganer, der in Bergen aufwuchs. „In den Sommerferien war ich immer bei den Großeltern auf Usedom – ich hatte eine wirklich schöne Kindheit“, sagt er. Der gelernte Verkäufer ging für acht Jahre zur Marine und arbeitete an Land im Personalwesen, zuerst auf Sylt, dann in Bremerhaven und zuletzt in Stralsund.

Seit Oktober 2015 ist der 33-Jährige als Teamleiter im Callcenter Lietzow tätig. Der Vater eines sechsjährigen Sohnes, der bei der Mutter lebt, wohnt in Bergen und ist in der Freizeit im Fußball als Abwehrspieler beim Dreschvitzer SV aktiv. Seine größte Leidenschaft ist jedoch das Mountainbike fahren.

„Ich bin gern im Rugard und es geht immer über Stock und Stein“, verrät Björn Wilhelm. Seiner Heimat fühlt der Bergener sich eng verbunden. „Ich mag den Zusammenhalt der Menschen, das Wasser und die Schönheit der Insel. Zuhause ist eben dort, wo man sich wohlfühlt – für mich ist das auf Rügen“, sagt er entschieden.

Von Christa Driest