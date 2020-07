Göhren

Er war am Ende wahrhaftig „Ein Retter ohne Ruhm“ – so der Name seines erfolgreichsten Buches. Jedenfalls auf Rügen. Dabei gäbe es ohne Hans Georg Prager einen großen kulturellen Schatz der Insel vermutlich nicht mehr. Seine Tatkraft rettete die Mönchguter Museen, als die Gemeinde Göhren 2002 mit dem Verkauf der Sammlung drohte. Sein Tod im Jahr 2018 wurde auf der Insel jedoch kaum wahrgenommen. Höchste Zeit ihn zu würdigen.

Die Liebe zu Mönchgut war Prager in die Wiege gelegt: Seine Großeltern hatten einst die erste Spedition in Göhren gegründet. Er wurde 1925 allerdings in Leipzig geboren, fuhr mit Marine und Handelsschifffahrt neun Jahre lang um die Welt. Dabei geriet er 1956 in Seenot. Schwedische Seenotretter bewahrten ihn vor dem sicheren Ende.

Anzeige

Seenotretter und Autor von „Retter ohne Ruhm“

„Seither war es Pragers Anliegen, den Einsatz derjenigen einer breiteren Öffentlichkeit ins Bewusstsein zu rufen, die nicht reden, sondern handeln“, so Christian Stipeldey – Sprecher der Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS). Prager wurde selbst Freiwilliger auf dem Seenotkreuzer Arwed Emminghaus. Und noch entscheidender: Er beschrieb die Arbeit der Seenotretter in Büchern, zahlreichen Zeitungsartikeln und hielt Vorträge über die Organisation. Das brachte ihm Ansehen und wichtige Kontakte.

Weitere OZ+ Artikel

Sein Buch „Retter ohne Ruhm“ erschien seit 1970 in sieben Auflagen. Er war Träger des Deutschen Jugendbuchpreises und gilt als einer der besten Sachbuchautoren in Deutschland. „Die Seenotretter verdanken ihm ungezählte neue Freunde und Förderer“, sagt Stipeldey. „Sie werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“

Mönchguter Museen vor Schließung

Dieser Verdienst ist nur einer von vielen des Hans Georg Prager, wie Margot Mandelkow erzählt. Viele Jahre stand die heute 86-Jährige dem Mönchguter Museumsförderverein vor. Sie habe Prager bei einem Vortrag kennengelernt. Eine glückliche Fügung, wie sich zeigte.

Seenotrettungskreuzer Arwed Emminghaus der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) im Einsatz. Hans Georg Prager war als Freiwilliger auf dem Kreuzer unterwegs. Quelle: DGzRS

„Die Gemeinde Göhren hatte sich nach 1990 um den Erhalt der Mönchguter Museen bemüht“, erinnert sie sich. „Doch 2002 waren die Möglichkeiten erschöpft und neben einer Schließung stand eine Privatisierung im Raum. In dieser kritischen Zeit kam Hilfe von Hans Georg Prager.“ Er habe den Förderverein ermuntert das Wagnis einzugehen, den Betrieb der Mönchguter Museen zu übernehmen.

Wertvolle Beziehung zu Blohm & Voss

Das dafür notwendige Startkapital von 50 000 Euro brachte Prager durch Spenden von Buchverlagen und Werften zusammen. „Damit konnten wir das der Gründerin Ruth Bahls gegebene Versprechen halten, ihr einmaliges Lebenswerk zu bewahren“, so Mandelkow.

Und mehr noch: Er organisierte und finanzierte maßgeblich Teile der Ausstellung „750 Jahre Mönchgut“. Später überreichte er dem Haus ein Modell des Raddampfers „Freya“, das die Hamburger Werft Blohm & Voss in Präzisionsarbeit für die Ausstellung „Seebrücken auf Mönchgut“ anfertigen ließ. Prager wurde daraufhin Ehrenmitglied des Fördervereins.

Bis ins Kleinste detailgetreu und in einem Maßstab von 1:100 wurde der Raddampfer „Freia“ in zweijähriger Präzisionsarbeit im Auftrag von Blohm & Voss nachgebaut. Quelle: Archiv

Dampfeisbrecher „ Stettin “ vor Verschrottung bewahrt

Zeit seines Lebens war Prager Schifffahrts-Enthusiast gewesen. Er lebte in Hamburg, besuchte aber immer wieder Mönchgut – insbesondere nach dem Mauerfall. Zu seinen Erfolgen gehört, dass der zur Verschrottung freigegebene Dampfeisbrecher „ Stettin“ unter Denkmalschutz gestellt wurde und bis heute fährt. Er setzte sich zudem für den Erhalt und Wiederaufbau der Seebrücken entlang der Ostseeküste und für den Schutz der Natur ein.

Am 3. Juli wäre Hans Georg Prager 95 Jahre alt geworden. Der Förderverein der Mönchguter Museen habe nicht vergessen, was er ihm verdankt, sagt Margot Mandelkow: „Er faszinierte uns mit so vielen Ideen und zeigte, was machbar ist, wenn sich genügend Menschen bereit erklären, gemeinsam daran mitzuwirken.“

Von Juliane Schultz