Was ist am Wochenende auf Rügen los? 

Insel Rügen

Das Wochenende naht mit Riesenschritten. Die schlimmsten Einschränkungen der Corona-Pandemie scheinen vorüber, die Lust auf Unternehmungen wächst. Wir haben einen kleine Auswahl an Möglichkeiten zusammengestellt.

Königsstuhl mit Info-Cube

Zunächst: Ja, alle Angebote des Nationalparkzentrums Königsstuhl sind auch in der Baustellenzeit am Königsstuhl verfügbar. Hier entsteht in den kommenden Jahren der „Königsweg“, eine barrierefreie „schwebende“ Besucherplattform. Nicht nur die Buchenwälder sind einen Besuch wert, auch die Bauplanungen sind interessant. Der Info-Cube mit einem Modell und vielen Details ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Informationen rund um das Bauvorhaben Königsweg finden Sie unter www.königsweg-rügen.de

Feuer machen in Lietzow

Ein Workshop für Groß und Klein zur Steinzeit mit dem berühmten „Feuermachen“ und dem Herstellen von Pfeilspitzen, Schabern oder Messern aus Feuerstein findet am Donnerstag, 14.30-17 Uhr in Lietzow statt. Treffpunkt zum Steinzeit-Workshop mit der Archäologin Kathrin Staude ist am Strand Lietzow (nahe Pavillon) unterhalb vom „Haus Seeblick“. Inklusive Material: Kinder 15 Euro, Erwachsene 20 Euro. Anmeldung erbeten, aber kein Muss 0157-72731751.

Rundgang in Prora

Mecklenburg-Vorpommern,PRORA: Prora Block 3 Sporthalle Empfangshalle Wetter Tourismus Corona Sommerurlaub Ferien Strand Insel Rügen Binz Immobilien. Foto: Stefan Sauer Quelle: Stefan Sauer

Das Angebot an Ausstellungen und Informationen ist groß in Prora. Derzeit kann man im Dokumentationszentrum Prora zum Beispiel eine Ausstellung über die Pläne des geplanten KdF-Seebades sehen. Richtig spannend und erlebbar werden die Gebäude und ihre Geschichte aber bei einem geführten Rundgang über die Anlage – hier lernen auch Einheimische immer etwas dazu. Diese dauern etwa eineinhalb Stunden und starten auch am Wochenende um 11 Uhr und um 14 Uhr vor dem Dokumentationszentrum Prora. Dieses findet man in der Dritte Straße 4, am Block 3/ Querriegel. Anmeldung erbeten: 038393/13991

Literarisches in Sassnitz

Dahlmanns Bazaar lädt am kommenden Sonnabend um 19 Uhr nach langer Pause wieder zu den Erzählungen von den Inseln ein. Zur ersten Lesung des Jahres begrüßt das Team den in Sassnitz aufgewachsenen Autor Holger Teschke, von dem in diesem Frühjahr gleich mehrere Titel in erweiterten Neuauflagen erschienen sind. Wegen der gebotenen Mindestabstände ist eine vorherige Platzreservierung unter 038392/677476 oder per Mail an kontakt@dahlmannsbazar.de nötig

Kunst in der Orangerie

Der Künstler Egon Arnold beschäftigt sich in seinem Putbusser Atelier immer wieder mit Motiven auf der Insel Vilm. Quelle: Sabine Heimgärtner

Sonnabend um 15 Uhr gibt es für Kunstliebhaber nur einen Ort, an dem man sein kann. Endlich findet mal wieder eine Vernissage statt, dazu noch in der Orangerie Putbus. Im Rahmen der Rotkleejahre werden Arbeiten des Putbusser Künstlers Egon Arnold gezeigt. Vor 25 Jahren gab er sein Debüt in der Orangerie mit Zeichnungen aus Sri Lanka, jetzt geht es um moderne Interpretationen der Insel Vilm. Den Besucher erwartet ein Querschnitt an Malerei und Graphik aus etwa dreißig Ausstellungsbeteiligungen.

Pritschen und Baggern in Sellin

Die Beachvolleyballer von der Insel Rügen melden sich mit einem Turnier für Hobbyspieler zurück. Am Sonnabend treten bei der 23. Auflage des Turniers im Ostseebad Sellin über 50 Duos direkt an der Seebrücke Sellin gegeneinander an. Im Herren-, Mixed- und Damenturnier sind noch Plätze für spontane Beacher frei. Neben ansehnlichem Sport durch einige Beachvolleyballgrößen, sorgt ein DJ von der Seebrücke für die richtige Stimmung. Anmeldung bei Organisator Tony Oelsch unter 0172 7099493

Comedy in der Lachmöwe Baabe

Das mobile Liedkabarett MTS ist am Freitag zu Gast im Kabarett Lachmöwe in der Baaber Strandstraße 24-28. Neben den selbstgemachten heiteren Liedern widmet sich der Klangkörper auch dem gepflegten Witz und komischen Versen, allen voran den Limericks, heißt es in der Ankündigung. Am Sonnabend ist hier Frank Lüdeke mit seinem Programm: Das Falsche muss nicht immer richtig sein zu sehen.Los gehen beide Aufführeungen um 20 Uhr.

Open-air Musik am Wochenende

Das Sommer Sound Orchester im Wandelgang auf der Strandpromenade Binz Quelle: KV Binz

Am Sonnabend kann man unter dem schönen Motto „Sonnenuntergangsverliebt“ Insel-DJs lauschen und entspannen. Treffpunkt ist der Hafen & Wasserwanderrastplatz Sellin. Los geht es ab 18 Uhr. Auch auf dem Kurplatz in Binz erklingt Musik. Zum Beispiel am Sonnabend um 16 Uhr und 20 Uhr. Internationale Musiker des Sommer Sound Orchesters bieten ein abwechslungsreiches Programm zwischen Blues, Soul, Big Band Sound, Filmmusik und Evergreens. Der Mönchguter „Lauschrausch“ lädt am Samstagabend ab 20 Uhr in „De Wienkist“ (Boddenstraße 16 in Groß Zicker)

Von Anne Ziebarth