Rügen

Am Sonnabend, 3. August, lädt die Freiwillige Feuerwehr und der Förderverein der Feuerwehr Groß Schoritz um 15 Uhr zum Sommerfest ein. Neben Kinderschminken und einer Hüpfburg für sportliche Aktivitäten ist ein Zorbing-Parcour (Spaß im Laufball) aufgebaut. Zielgenauigkeit ist hingegen am Schießstand des Garzer Schützenvereins gefragt, wo der beste Schütze des Sommerfestes 2019 gesucht wird. Die Kameraden stellen ihr kürzlich in Dienst gestelltes Einsatzfahrzeug vor. Kutschfahrten sowie Rundfahrten mit dem neuen Feuerwehrfahrzeug sollen das Programm abrunden. Ab 20 Uhr darf bei einer Disco getanzt werden. Höhepunkt: das Feuerwerk gegen 23 Uhr.

Nach Wincent Weiss von vor zwei Wochen wird das 1. Sommer Open Air von Sellin am Freitag, 2. August, mit dem DJ-Duo Gestört aber Geil fortgesetzt. 19.30 Uhr beginnt das Konzert, das auf der Bühne an der Seebrücke stattfinden wird. 18 Uhr ist bereits Einlass. Für all jene, die sich im Vorverkauf keine Tickets besorgt haben, wird ab 17 Uhr die Abendkasse geöffnet.

Auch in Sassnitz geht es am Sonnabend, 3. August, hoch her. Hier wird zum „Open Air – Sport und Spiel am Meer“ geladen. 12 Uhr beginnt auf der Wiese an der Windpromenade eine Art Familiensportfest. Es gibt laut Ankündigung einen Paddel-Pool, es kann Beachvolleyball gespielt werden, ein Kletterwand-Berg wird aufgebaut und ein „Wasserrutsche-Ozean“ verspricht eine Menge Spaß. Das Ganze geht bis 18 Uhr. Eine halbe Stunde später beginnt die Promenaden-Party mit DJ Maik Juch.

In Baabe beginnt schon am Freitagabend um 19 Uhr das traditionelle Heidebergfest mit Angrillen. Zum Tanz spielen danach „Die zwei Mönche“. Am Sonnabend geht es dann gegen 16 Uhr weiter. Hier gehören zu den Programmpunkten um 17 Uhr die „Clownin Viola“, ein Mitmachprogramm für Kinder. Die in der Region beliebte Show- und Tanzband Holiday Party Express startet um 19.30 Uhr mit ihrer Musik und gegen 23.45 Uhr gibt es zum großen Finale eine Lasershow.

In Thiessow beginnt ebenfalls am Freitag das Sommerfest. Das wird Sonnabend bereits ab 13 Uhr weitergeführt und endet abends ab 20 Uhr mit einer Tanzveranstaltung, die die Oldie Company bestreitet. Und auch hier zum Schluss eine Lasershow.

Und dann ist da in Lauterbach am Sonntag, 4. August, noch im im-jaich-Restaurant „Kormoran“ ein musikalischer Abend mit Bastian Semm. Dabei handelt es sich um den ehemaligen Klaus-Störtebeker-Darsteller aus Ralswiek. Beginn ist 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Jens-Uwe Berndt