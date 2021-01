Sassnitz

Zu Weihnachten im neuen Heim – wer ein Haus baut oder eine andere Wohnung mietet, für den ist der Umzug vor den Feiertagen das größte Weihnachtsgeschenk. Für Paula, Alma, Looki und Jooki hat sich dieser Wunsch erfüllt. Die vier Waschbären-Damen aus Schleswig-Holstein fanden Mitte Dezember im Sassnitzer Tierpark mit „Ouzo“ nicht nur einen männlichen Partner, sondern auch ein vollkommen neues Zuhause. Die vier Kleinbären sind die ersten neuen Bewohner der Einrichtung, die seit 2019 von Grund auf umgestaltet wird. Bis auf die Wildschweine, die Affen und den Waschbären waren vor Beginn der Arbeiten alle Tier in andere Einrichtungen gegeben worden. Jetzt zieht in die ersten neuen Gehege nach und nach Leben ein. Und es soll zügig weiter gehen: In einer Sondersitzung Ende vergangenen Jahres haben die Stadtvertreter die Aufträge für die kommenden Arbeiten vergeben. Rund vier Millionen Euro sollen in den kommenden Monaten auf dem Areal am Steinbachweg verbaut werden. Insgesamt investiert die Stadt mit Hilfe von Fördermitteln 8,5 Millionen Euro in dieses Vorhaben.

Wohnen unter der Wurzel

Leon Kräusche, Sachbearbeiter für Wirtschaftsförderung im Sassnitzer Rathaus. Quelle: Archiv

Anzeige

„Es ist viel mehr, als alte Gehege durch neue zu ersetzen“, sagt Leo Kräusche. In seiner Funktion als Sachbearbeiter für Wirtschaftsförderung im Rathaus kümmert er sich um das Tierpark-Projekt. Die Tiere sollen möglichst natürlich präsentiert werden, die Unterbringung ihrem Lebensraum weitgehend entsprechen. Was das angeht, haben die Waschbären ein Zuhause in bester Lage bekommen, sozusagen ein Wassergrundstück: Durch ihr Gehege fließt der Steinbach, bevor er sich jenseits des Zauns über einen Wasserfall in den neu gestalteten Schwanenteich ergießt. Über den Bach führt eine Brücke. Auf dem Gelände verteilt stehen kleine Hütten und mehrere Baumstümpfe. Unter einer der Wurzeln hat sich der Waschbär-Senior „Ouzo“ einen Unterschlupf gesucht. Er war am 1. Dezember aus seinem alten Käfig in das neue Gehege gezogen. Sie sei bezüglich der geplanten Behausungen für die Waschbären anfangs etwas skeptisch gewesen, gesteht Kerstin Schulz. „Ich hätte nie gedacht, dass die da unter passen“, sagt sie noch immer erstaunt. „Ouzo“ habe unmittelbar nach seinem Umzug sämtliche Wurzeln untersucht und sich schließlich für eine als „Dauerwohnung“ entschieden.

Vertreibung aus dem neuen Paradies

Aus seinem neuen Paradies wurde der „alte Herr“ bald von den Neuankömmlingen aus Schleswig-Holstein vertrieben. Im Sturm eroberten sie sein Zuhause, in dem es dem Alteingesessenen bald zu lebhaft und eng zuging. Er suchte sich ein Versteck unter einem benachbarten Baum. Geht ihm die Gesellschaft auf den Keks? Kerstin Schulz schüttelt den Kopf. „Ganz im Gegenteil.“ Nach dem Tod seines Kameraden namens „Campari Whiskey“ war „Ouzo“ völlig allein. „Dabei sind Waschbären gesellige Tiere. Die Alleinhaltung, zu der wir vorübergehend gezwungen waren, war in dieser Hinsicht überhaupt nicht artgerecht.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

900 Quadratmeter groß ist das neue Gehege, in dem künftig auch die Otter zu Hause sein sollen. So schön der Platz für die Tiere ist: Für die Tierpfleger bringt diese Art der Haltung neue Herausforderungen. „Auf einer solchen Fläche mit so vielen Versteckmöglichkeiten muss man die erst mal finden“, sagt die Tierparkleiterin. Gefüttert werden die Waschbären mit Eintagsküken, Hundefutter, Eiern, Obst und Gemüse. Um die vier Waschbär-Damen zum Foto-Termin unter der Wurzel hervorzulocken, hat Kerstin Schulz zuckersüße Feigen mitgebracht. Dieser Nascherei kann Paula als Erste nicht mehr widerstehen. Wie ihre drei Schwestern wurde auch sie im Alter von zwei Wochen in einer Wildtier-Station in Schleswig-Holstein abgegeben und dort von Menschen aufgezogen. Entsprechend menschenbezogen ist Paula noch heute: Ohne Scheu ist sie gleich nach der Ankunft an Kerstin Schulz hinaufgeklettert und machte es sich auf dem Kopf der Sassnitzer Tierpark-Chefin gemütlich. „Ja“, erinnert die sich schmunzelnd, „mir wurden sofort die Ohren geputzt und meine Ohrringe hat sie bei der Gelegenheit auch gleich kontrolliert.“

Waschbär ist erst seit kurzem Rüganer

Unter einer alten Baumwurzel haben es sich die vier Waschbären im Tierpark Sassnitz gemütlich gemacht. Quelle: Maik Trettin

So possierlich die Tiere sich auch verhalten: „Ich würde einen wilden Waschbären niemals anfassen“, warnt Schulz. Das intelligente Tier sei mit seinen Zähnen und Krallen ziemlich wehrhaft und nicht ungefährlich –nicht allein für den Menschen. Waschbären gelten wie Marderhunde als so genannte invasive Art, die hier nicht heimisch ist und keinen natürlichen Feind hat. Als der Tierpark vor zehn Jahren auf einem Faltblatt mit dem Titel „Zeig dich!“ und einem Waschbären-Bild für den Besuch der Einrichtung warb, wurde noch darüber diskutiert, ob das Tier auf Jasmund überhaupt in freier Wildbahn existiere und deshalb überhaupt künftig noch einen Platz im Tierpark haben solle. Mittlerweile melde die Jägerschaft der Insel flächendeckend Waschbär-Vorkommen. Weil die Tiere Nester ausrauben, richten sie gravierende Schäden unter dem Federwild an. „Es gab bei Hagen einen guten Bestand an Jagdfasanen. Der ist so gut wie weg“, weiß Kerstin Schulz. Damit die guten Kletterer nicht aus dem Tierpark ausbüxen oder Besuch von ihren wild lebenden Artgenossen bekommen, steht der 3,50 Meter hohe Zaun unter Strom. Sollten Ouzo und seinen Frauen doch einmal ein unerlaubter Freigang gelingen, können sie sich zumindest nicht vermehren: Alle fünf Tiere sind kastriert beziehungsweise sterilisiert.

Bei Frost ist nur das Schnarchen zu hören

Im Moment scheint den Waschbären der Sinn nicht nach einer „langen Reise“ zu stehen. Bei diesen Temperaturen und diesem Wetter beschränken sie ihre Aktivitäten auf das Notwendigste, sagt Kerstin Schulz. „Bei nasskaltem Regenwetter verlassen sie ihr Versteck nur ungern. Wenn es dann noch frostig wird, hört man nur noch das Schnarchen der Kleinbären.“ Falls die Vierbeiner doch einmal eine Runde durchs Gehege drehen, beobachten die Tierpfleger sie aus der Ferne. Über eine Wildtierkamera, die sie vorübergehend installiert haben, wollen sie die Gewohnheiten der neuen Bewohner studieren.

Paten für Tierparkbewohner gesucht

Die Waschbären ihrerseits werden bald neugierig das beobachten, was um sie herum passiert. Teich, Bachlauf und Wildschweingehege wurden bereits saniert In unmittelbarer Nachbarschaft soll jetzt die begehbare Vogelvoliere entstehen. Auch die Aufträge für die Gestaltung der Außenanlagen, den Bau weiterer Gehege, für einen Spielplatz und die Beleuchtung wurden nach einer europaweiten Ausschreibung vergeben. Die jetzt beginnenden Arbeiten werden auch vom finanziellen Umfang der größte Brocken bei der Tierpark-Umgestaltung sein. Zum Schluss ist dann die Errichtung des Eingangsbereichs (Kassenhäuschen) und des Ausstellungs- und Sozialgebäudes vorgesehen.

Auf ein Datum, wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden und der Tierpark seine Pforten wieder öffnet, will sich im Rathaus derzeit niemand festnageln lassen. Wer den vierbeinigen Bewohnern aus der Ferne etwas Gutes tun möchte, kann ab sofort wieder eine Tierpatenschaft übernehmen –für die Wildschweine, die Affen, die Wildkatze oder eben die Waschbären.

Von Maik Trettin