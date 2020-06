Wassergebühren auf der Insel Rügen: Ältere Menschen fühlen sich benachteiligt

Bergen

In der Auseinandersetzung um die umstrittene Erhöhung der Entsorgung von Abwasser für kleine Verbraucher wie Gartenbesitzer oder Sportvereine, meldete sich nun auch der Seniorenverband der Insel zu Wort. In einem Offenen Brief wendet sich das Gremium an die Rügener Bürgermeister.

„Sie wurden in ihr Amt gewählt, weil die Bürger ihrer Stadt oder Gemeinde, Sie für den besten Vertreter für die Belange und Weiterentwicklung ihres Ortes und die Durchsetzung der berechtigten Wünsche und Belange seiner Einwohner sind“, heißt es in dem Schreiben an die Verbandsversammlung des Zweckverbands Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar).

„Wir sind uns sicher, dass Sie das auch mit aller Ihnen zur Verfügung stehenden Kraft und Mittel tun.“ Eine wichtige und vordringliche Aufgabe sei es dabei, sich dafür einzusetzen, dass die Bürger ein einwandfreies und bezahlbares Trinkwasser erhalten. „Bei der letzten Änderung der Gebührensatzung haben Sie, so vermuten wir, übersehen, dass für Bürger, die eine abflusslose Abwassergrube haben, nicht bezahlbare Kosten anfallen.“

„Unverschämte Pauschale “

Dadurch, dass jene nicht an eine Kanalisation angeschlossen seien oder eine sehr teure Bio-Kläranlage nicht bezahlen können, würden sie „mit einer jährlichen Strafgebühr von 500 Euro belegt“. Diese Summe bedeute für die zumeist älteren Leute mit niedrigen Renten, eine unzumutbare Belastung. „Wir bitten Sie über diese Gebührenordnung noch einmal nachzudenken und bei der nächsten Verbandsversammlung rückwirkend eine zumutbare Lösung für alle Beteiligten zu finden“, so die Seniorenvertretung.

Dessen Vorsitzender, Jürgen Csallner, führt das Beispiel einer Frau aus Trent an. Die käme wegen der hohen Grundgebühr von 500 Euro bei einem Verbrauch von nur zehn Kubikmetern jährlich auf rechnerische Kosten je Kubikmeter von 105,60 Euro. In einem eigenen Schreiben wird Csallner drastisch. „Warum überrascht es uns nicht, wie der ZWAR mit unseren meist älteren Bürgern in dieser Angelegenheit umgeht? Kosten einzufordern, für die es keine nachvollziehbare Kalkulation gibt, ist bei Bürgern, die sich kaum wehren können, mehr als fragwürdig.“

Fragwürdige Beschlüsse kritisiert

Dabei ginge es ihm nicht um die Kosten für Wasser und Abwasser, die jeder Hausbesitzer zahlen müsse, sondern um die „unverschämte Pauschale“ für die Entleerung der abflusslosen Gruben. Schließlich sei es nicht Schuld der Bürger, dass sie nicht über einen Anschluss an die Kanalisation verfügten. Die Betroffenen seien oftmals aus Kostengründen, gar nicht in der Lage sich eine biologische Kläranlage mit Kosten von bis zu 8000 Euro zu leisten.

„Vor den Kleingärtnern, die über Verbände und eine große Lobby verfügen, hatte man wohl Angst, denn dort wurde eine Lösung gefunden“, vermutet Csallner. Für die Zukunft wünscht er sich, dass sich die Bürgermeister bei Entscheidungen der Verbandsversammlung „mehr Gedanken über die Auswirkung eines solchen fragwürdigen Beschluss machen, bevor sie zustimmen“.

Thema wird noch einmal überdacht

In der zurückliegenden Versammlung hatten Vertreter der Kommunalaufsicht zu dem Thema angemahnt, Nutzern müsse die Möglichkeit eingeräumt werden, einen Wasserzähler einzubauen. „Bis zu einer endgültigen Lösung haben wir Mahnverfahren und Vollstreckungen ausgesetzt“, sagt Sprecher Reinhard Litty. Daher werde auch eine von Bürgern aus Neu Süllitz initiierte Sammelklage nicht weiter verfolgt.

Der Betrag, der umzulegen sei, werde nicht kleiner, heißt es aus dem Zwar. Würden die Kleingärtner entlastet, müsste dies gegebenenfalls zu Lasten der Eigenheimbesitzer geschehen. Eine Lösung könne möglicherweise gelingen, indem die Grundgebühr gesenkt und der tatsächliche Verbrauch je Kubikmeter teurer würde. Die Beschwerdeführer sollen nun zunächst ein Antwortschreiben erhalten, in welchem der Zwar zusagt, sich in einer zusätzlichen Verbandsversammlung am 29. Juli noch einmal mit dem Thema zu befassen.

Von Uwe Driest