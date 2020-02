Wasserrohrbruch in Binz: Mehr als 50 Haushalte betroffen

Binz

Für die Anwohner der Dollahner Straße im Ostseebad Binz war die Nacht am Freitag gegen 4 Uhr in der Früh abrupt zu Ende. In der Goethestraße an der Einmündung zur Dollahner Straße war eine Trinkwasserleitung gebrochen. Daraufhin drückten enorme Wassermassen massiv in die Dollahner Straße und überfluteten dort die Fahrbahn und mehrere Grundstücke.

Die Freiwillige Feuerwehr Binz traf als erster Einsatztrupp vor Ort ein. „Die Dollahner Straße war komplett vollgelaufen. Auch zwei Gehöfte, ein Wohnblock sowie ein privates Grundstück, standen unter Wasser. An der Schadensstelle war ein richtiger Krater zu sehen“, berichtet Wehrführer Daniel Hartlieb.

Straße und Garagen überflutet

Ein Anwohner hatte offenbar beim morgendlichen Toilettengang bemerkt, dass kein Wasser durch die Hausleitungen fließt. Beim Blick durch das Fenster auf die Straße offenbarte sich dann offensichtlich das ganze Ausmaß der Überflutung.

Bildergalerie vom Einsatz in Binz

Zur Galerie Im Ostseebad Binz auf Rügen kam es am Freitagfrüh zu einem schweren Wasserrohrbruch, in dessen Folge die Dollahner Straße überflutet wurde. Weite Bereiche wurden unterspült, ein Elektrokasten versank im Straßenkrater. 50 Haushalte waren anschließend ohne Wasser.

Das Wasser hatte die gesamten Bereiche der unbefestigten Straße unterspült und war auch in zwei Garagen gelaufen. Weiterhin wurde eine Grundstückseinfahrt in Mitleidenschaft gezogen. Ein Elektrokasten an der Straße war zudem in das ausgespülte Loch gefallen, was allerdings folgenlos blieb beziehungsweise keine weiteren Schäden auslöste.

Leitung aus DDR-Zeiten

„Es war schon ein recht großer Wasserrohrbruch an einer Asbestzementleitung, die einen Durchmesser von zehn Zentimetern hat. Da ist reichlich Wasser geflossen“, erklärte Reinhard Litty, Sprecher des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar). Bei der Wasserleitung handele es sich um eine Altbestandsleitung aus DDR-Zeiten, die es noch zuhauf auf der Insel gebe. Gesundheitsgefährdend seien diese Leitungen aber nicht, da kein Asbest ins Wasser gelangen könne. Allerdings können diese in die Jahre gekommenen Leitungen Brüche verursachen. „Wie bei Stahlleitungen durch Korrosion“, so Litty.

Die Mitarbeiter des Zwar vor Ort hätten zuerst die Hauptleitung geschlossen. Über 50 Haushalte in der Goethestraße, Mittelstraße und in Teilen der Dollahner Straße seien seit den Morgenstunden ohne Wasser gewesen, schätzt Litty. Die Beschwerden der betroffenen Binzer hätten sich aber in Grenzen gehalten. Sei anfangs die Aufregung wegen des Schadens und der vielen Einsatzkräfte groß gewesen, so habe es anschließend viele verständnisvolle Reaktionen gegeben, weiß Litty von seinem Oberbereitschaftshabenden.

Einsatz dauerte drei Stunden

Drei Stunden lang befreiten 15 Feuerwehrkräfte mit Hilfe von drei Schmutzwasserpumpen die Grundstücke vom Wasser. Zudem schaufelten die Feuerwehrleute angespülten Sand, Lehm und Modder von der Straße. Auch mussten sie mehrere Nadelbäume notfällen, die unterspült worden waren.

Die Schäden an der Wasserleitung sollen bis zum Nachmittag behoben worden sein. „Wir schaffen erst einmal ein Provisorium. Voraussichtlich am Montag beginnen dann die Arbeiten für eine Neuverlegung einer 20 Meter langen Leitung“, kündigt der Zwar-Sprecher an.

Ein Einsatz mit dem Stichwort „Wasser lenzen“ in dieser Größenordnung ist auch für die routinierten Binzer Feuerwehrleute nicht alltäglich, schätzte Wehrführer Daniel Hartlieb ein. Für die Brandschützer des Ostseebades war es bereits die 16. Einsatzalarmierung in diesem Jahr.

Lesen Sie auch:

Von Gerit Herold