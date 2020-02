Wasserschaden ade: Ab Mittwoch wieder Unterricht an Binzer Schule

Binz

Für die Schüler der Regionalen Schule Binz sind die Winterferien am Mittwoch, dem 26. Februar, endgültig beendet. Darüber informierte am Dienstag die Gemeindeverwaltung. Demnach soll der Wasserschaden behoben sein, so dass der Aufnahme des Unterrichts nichts mehr im Wege steht.

Wasserrohr war gebrochen

In der Bildungseinrichtung an der Ringstraße des Ostseebades war ein Wasserrohr gebrochen. Die entsprechenden Reparaturarbeiten hatten einen Schulbetrieb am Montag und am Dienstag ausgeschlossen (die OZ berichtete).

Am Mittwoch kein Schülerverkehr

Ob allerdings am Mittwoch alle Schüler die Schule erreichen ist fraglich, da wegen eines Streiks der Busfahrer kein Schulbusverkehr auf Rügen sichergestellt werden kann.

Von Chris Herold