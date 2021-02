Trent

Die Regionen Rügen und Stralsund sind vom Bund als eine von neun Regionen ausgewählt worden, die eine gemeinsame Wasserstoffstrategie erarbeiten wollen. Als sogenannte „HyStarter“ gehören sie zu den ambitionierten Neueinsteigern im Bereich Wasserstoff, die das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gesucht hatte. Zu den Akteuren im Norden gehört das Energiewerk Rügen. Die neueste Idee der Genossenschaft: Dörfer sollen sich mit Strom und Wärme selbst versorgen können. Der Start könnte in der Ortschaft Kartzitz erfolgen.

Das Dorf soll sich mit regenerativen Energien selbst organisieren, indem es sich entweder an bestehende Anlagen anschließt oder neue errichtet, wie Dirk Niehaus und Heike Balzer vom Vorstand sagen. Die erzeugte Energie soll hauptsächlich zur lokalen Strom-, Wärme- und Verkehrsversorgung dienen. Ein Weg wird in der Verstromung der erneuerbaren Energien gesehen, um damit später auch batterieelektrische Fahrzeuge betreiben zu können.

Mit Kartzitz soll begonnen werden, weitere Dörfer auf der Insel sollen folgen. Diese sollen zur Abwicklung dieser Versorgungsstruktur jeweils ein eigenes Inselwerk bilden. Mehrere dieser Inselwerke werden zu einem Inselwerkeverbund zusammengeführt, der die zentralen Dienste wie Einkauf, Finanzen, Personal und anderes übernimmt, so die Idee. Dirk Niehaus: „Angestrebt ist die Versorgung möglichst autark zu bewerkstelligen und dafür notwendige Speicher bereitzustellen.“

Keine Zukunftsmusik

Zukunftsmusik? Keinesfalls, glauben die Mitglieder der Genossenschaft. Durch die Erzeugung von grünem Wasserstoff aus der überschüssigen Produktion von Strom aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen sollen erneuerbare Energien speicherbar werden. Dies sei ein wichtiger Baustein für die Energiewende. Das Prinzip ist einfach: Mit einer Photovoltaikanlage wird Solarstrom erzeugt, der entweder gleich genutzt, in Batterien gespeichert oder mittels eines Elektrolyseurs in Wasserstoff umgewandelt werden kann. In eigenen Wasserstoffspeichern steht die grüne Energie dann ganzjährig für die Stromversorgung zur Verfügung. Die entstehende Abwärme wird zudem für Warmwasser oder die Heizung genutzt.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warum ausgerechnet Kartzitz als „Versuchskaninchen“? „Wir wollen im Ort in einem Blockheizkraftwerk Wasserstoff betreiben. Das Dorf hat dabei den Vorteil, dass es hier schon eine Dorfautarkie gibt. Ein kleines Wärmenetz ist vorhanden, ebenso Photovoltaikanalagen“, so Niehaus. Im Sommer sei es deshalb problemlos mit der Stromversorgung umsetzbar. Woher wird die Energie für die Wärme genommen, die im Winter benötigt wird? „Hier kommt das Blockheizkraftwerk ins Spiel“, sagt er.

Nächster Schritt: „HyExperts“

Ob es klappt, dass verschiedene Elemente impliziert zu einer Dorfautarkie führen, soll dieser Versuch zeigen. „Die Idee geht hin zu Elektroautos oder Stromspeicher. Das wäre ein gutes Modellprojekt, um zu sehen, ob man diese Variante umsetzen kann. Im Idealfall kann sich das Dorf selber das Jahr über mit Strom und Wärme versorgen“, so Dirk Niehaus.

Die vergangenen Monate haben die Genossenschaftsmitglieder damit verbracht, Rechnungen für dieses Projekt anzustellen. „Dieses Dorf ist also das Produkt aus dem letzten Jahr, und was wir mitnehmen werden in die nächste Phase“, sagt Heike Balzer. Nach „HyStarter“ soll nun „HyExperts“ folgen – der nächste Schritt für das Team Rügen-Stralsund, das neben dem Energiewerk aus den Stadtwerken Stralsund sowie Fährhafen Sassnitz besteht. „Rügen und Stralsund sind im Vergleich zu anderen HyStartern in der Entwicklung besonders weit gekommen, mit dem was wir wollen und was wir umsetzen können“, so Dirk Niehaus.

Land von Ideen überzeugen

In diesen Tagen gib es eine gemeinsame Telefonkonferenz mit Minister Christian Pegel (SPD). Dann sollen bisherige Ergebnisse und künftige Vorhaben besprochen werden. Das Land soll von den Ideen überzeugt werden. Davon versprechen sich die Akteure weitere Förderungen. Dazu gehört die Vision von Windrädern sowie die erste Wasserstoffproduktionsanlage zu installieren. „Wir haben eine Zeitleiste aufgestellt. Da wir Windräder haben, haben wir ein gutes Energiepotenzial, das man schnell umsetzen könnte. Das größte Problem dabei wären die Abnehmer“, so Heike Balzer.

Eine Lösung könnte die Nutzung von Wasserstoff-Fahrzeugen sein. „Also wenn jetzt zum Beispiel Verkehrsverbund und der Vertragspartner für die Entsorgung solche Fahrzeuge anschaffen, dann haben wir sofort Unternehmen an der Hand, zu denen wir Wasserstoff liefern können“, sagt Dirk Niehaus. Wichtig sei, dass es zeitlich passen muss, also die Produktion von Wasserstoff bei gleichzeitiger Abnahme.

Von Mathias Otto