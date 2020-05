Weg in die Berufswelt: Wenn die Arbeitsagentur in die Gingster Schule kommt

Bergen

„Ihre Sprechstunden gehören schon zum Schulalltag“, sagt Lehrerin Ramona Hatrath über Susann Altenburgs Angebot an der Gingster Regionalschule. Dort trifft die Berufsberaterin von der Arbeitsagentur vor allem Schüler aus den 9. und 10. Klassen und berät sie auf ihrem Weg in die Berufswelt. Dabei bringt sie sich in Gingst viel mehr ein als nur mit einem Eins-zu-eins-Gespräch in der kleinen Bibliothek des Hauses.

Ab der 5. Klasse haben dort die Mädchen und Jungen schon Kontakt zu ihr, denn sie kommt regelmäßig zur schuleigenen Berufsmesse. „Und spätestens an den Berufswelten-Tagen starte ich mit den 9. Klassen durch“, erklärt Susann Altenburg und denkt dabei an ihr Projekt „Mein Berufswahlfahrplan – was passiert bis zum Ausbildungsstart?“.

Tapetenplan über den Berufswahlweg

In den Stunden erarbeitet sie einen meterlangen Tapetenplan über den Berufswahlweg, der im Klassenraum aufgehängt wird und immer wieder an die einzelnen Schritte bis zum Beginn der Ausbildung erinnern soll. Sie komme dabei schnell ins Gespräch mit den Schülern und ihnen wird spätestens dann bewusst, dass nicht mehr viel Zeit bleibe. Über eigene Interessen und Fähigkeiten sollten sie sich jetzt im Klaren sein, weil sie bald eine Entscheidung für einen oder am besten mehrere Berufe treffen müssen.

Erste Bewerbungen sind nämlich schon in der 9. Klasse fällig. In diesem Jahrgang wird in Gingst immer im Januar ein Bewerbertraining angeboten, das den Lernenden zeigen soll, wie weit sie schon gekommen sind. „Viele kennen ihre Stärken bis dahin schon“, erklärt Susann Altenburg. E

ine Herausforderung ist es aber, sich für den Wunschberuf richtig zu präsentieren. „Das üben wir beim gemeinsamen Bewerbungsschreiben und in den Vorstellungsgesprächen, mit echten Arbeitgebern, die gemeinsam durch die Schule und unseren Arbeitgeberservice gewonnen werden.“

Susann Altenburg betreut sechs Schulen

Ramona Hatrath, die beide Trainingstage organisiert, ist sehr zufrieden: „Die Schüler nehmen die Übungen immer ernst, denn sie profitieren von einem individuellen Feedback, das ihnen nicht immer nur die AWT-Lehrerin gibt.“

Sie bekommen ein Gefühl dafür, wie so ein Vorstellungsgespräch mit einem Chef oder Personalamtsleiter aus dem wahren Leben abläuft und haben am Ende ein gutes Beispiel für komplette Bewerbungsunterlagen zur Verfügung. Außerdem lade sie bewusst Vertreter verschiedener Institutionen, wie beispielsweise der Barmer Gesundheitskasse, ein, die in den Klassen Bewerbertests vorstellen, diese ausprobieren und im Anschluss auswerten.

Auf der Insel Rügen betreut Susann Altenburg insgesamt sechs Schulen. Ihr Arbeitsalltag ist äußerst abwechslungsreich, denn sie besucht Unterrichtsstunden, organisiert eigene Projekte zur Berufsorientierung und informiert an Elternabenden über Berufswege und Chancen auf Rügen und in der Region. Einzelne Schüler betreut sie an Sprechtagen an den Schulen oder in Beratungen in ihrem Bergener Büro.

48 Jugendliche suchen Ausbildungsplatz

Zurzeit kümmert sie sich um über 300 Schüler in 16 Klassen im Vorabgangs- und Abgangsjahrgang sowie um zwei Klassen an der Berufsschule. Sie schätzt, dass zwischen 70 und 90 Prozent der Schüler Kontakt zu ihr haben. Dabei gehe es auch immer um eine Ausbildungsstelle, bei deren Vermittlung sie behilflich ist. „Aktuell suchen 48 Jugendliche einen Ausbildungsplatz. Im Dezember waren es noch 70“, sagt Susann Altenburg zufrieden.

Ideen für die Zukunft hat sie bereits in der Tasche: „Ich plane mit einem Angebot in den 8. Klassen einzusteigen.“ Sie nennt es „Ab in die Zukunft – wo sehe ich mich in 15 Jahren?“ und möchte mit den jungen Leuten über deren Zukunftswünsche diskutieren. Sie kann dann als Beraterin von persönlichen Erfahrungen erzählen, Denkanstöße und Entscheidungshilfen geben sowie ihre Kontakte zu zahlreichen Ausbildungsbetrieben einbringen.

Entscheidung kann nicht abgenommen werden

Was sie den Jugendlichen aber nicht abnehmen könne, so Susann Altenburg, sei die Entscheidung für den passenden Beruf, die aktive Suche nach einer Lehrstelle und die beste Vorbereitung auf die Arbeitswelt. Dabei könne sie nur helfend und beratend zur Seite stehen.

Berufsberaterin Susann Altenburg ist telefonisch zu erreichen unter der kostenfreien Hotline-Nummer 0800/4 55 55 00 oder unter 03838/82 96 32. Nachrichten gehen per E-Mail an: Stralsund.151-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de

Von André Farin