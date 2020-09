Wegen Baustelle: Busse an der rügenschen Bäderküste doppelt so lange unterwegs

Serams

Wer gerne Bus fährt, kommt von Donnerstag (24. September) an für etwa zwei Wochen lang auf der Insel Rügen voll auf seine Kosten – ohne einen Cent mehr dafür bezahlen zu müssen. Denn die vollgesperrte, etwa 900 Meter lange Straßenbaustelle zwischen Serams und dem Abzweig Süllitz auf der Bundesstraße 196 müssen die Nahverkehrsbusse der Linie 20 der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) großzügig umfahren. Die Wirkung beschreibt VVR-Sprecher Michael Lang so: „Es kommt zu erheblichen Verspätungen. Und die werden alle treffen.“ Und darin schließt er ausdrücklich auch die Schüler ein, die aus Richtung Mönchgut morgens nach Bergen und nachmittags zurück müssen. Sie werden wohl – das ist noch der beste Fall – doppelt so lange unterwegs sein wie sonst.

Wendeplatz Serams muss zwingend angefahren werden

Die Verkehrsgesellschaft leitet ihre Busse zwischen Serams-Wendeplatz und Sellin jeweils über Zirkow – Vilmnitz – Nadelitz – Abzweig Süllitz beziehungsweise umgekehrt in die andere Richtung um. „Und der Wendeplatz in Serams muss zwingend angefahren werden, weil dort die Anschlussbusse nach Binz und weiter nach Sassnitz stehen“, macht Lang deutlich. Ob die dann erreicht werden, ist mehr als fraglich – auch für den Nahverkehrsbetrieb. „Wir müssen selber gucken, was passiert“, sagt Lang.

Sellin – Bergen: Aus 25 Minuten werden 50 Minuten

Mit Hilfe eines Routenplaners wird deutlich, was passiert. Die sonst fast 20 Kilometer lange Strecke zwischen Sellin und Bergen wird um mehr als zehn Kilometer länger. Und die Fahrtzeit verdoppelt sich von 25 Minuten auf knapp 50 Minuten – wenn der Verkehr ansonsten rollt. Denn auf der Umleitungsstrecke kann es eng werden. denn hinter Vilmnitz beziehungsweise aus Zirkow kommend sind die Busse auf der schmalen Kreisstraße Zirkow – Lonvitz unterwegs. Und diese nicht offiziell ausgewiesene Umleitungs-Trasse werden auch andere nutzen . . .

Auch Busse der Linie 31 werden umgeleitet

Die Busse der Linie 31 zwischen Serams-Wendeplatz und Putbus-Bahnhof werden wegen der Straßenbaustelle ebenfalls in beide Fahrtrichtungen über Zirkow – Vilmnitz und Nadelitz bis Groß Stresow Wendeschleife verkehren und von dort aus den Linienweg Richtung Putbus antreten. Die Haltestelle Wandashorst kann in der Zeit der Vollsperrung nicht bedient werden.

