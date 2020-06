Wegen Brückenneubau: Alte B 96 auf Rügen voll gesperrt

Stönkvitz

Die Landesstraße L 296 (alte B 96) auf der Insel Rügen wird zur Baustelle. Am kommenden Montag rücken Straßen- und Brückenbauer in Stönkvitz zwischen Bergen und Samtens an. Sie haben vom Straßenbauamt Stralsund den Auftrag bekommen, die Brücke über den Sehrower Bach zu erneuern. Die Bauarbeiten beginnen am 15. Juni. Das führt zu Verkehrseinschränkungen. Die L 296 wird ab Montag für den Verkehr voll gesperrt. Die Sperrung wird Monate dauern.

Das alte Bauwerk, das auf der L 296 über den Sehrower Bach führt, ist marode. „Diese Brücke wurde im Jahre 1968 errichtet und befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Deshalb muss das Bauwerk dringend erneuert werden“, begründet Ralf Sendrowski, Leiter des Straßenbauamtes Stralsund, den ausgelösten Auftrag für einen Neubau, der das desolate Bauwerk ersetzen soll.

Landesstraße mehr als sieben Monate gesperrt

Ausführen wird ihn eine Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus der ASA Bau GmbH und der GP Verkehrsbau GmbH. Deren Mitarbeiter werden außerdem den Straßendamm direkt vor und hinter der Brücke erneuern. Der weist erhebliche Schäden auf. Zu der insgesamt 1,6 Millionen Euro teuren Baumaßnahme, deren Kosten der Bund trägt, gehört zudem die Erneuerung des Fahrbahnbelags auf dem Abschnitt zwischen den Zufahrten Zirkow-Hof und Stönkvitz der L 296.

Dieser Abschnitt der Landesstraße wird ab kommenden Montag, dem 15 Juni, ab 10 Uhr für den öffentlichen Straßenverkehr voll gesperrt. Die Zufahrten Zirkow-Hof und Stönkvitz bleiben aber weiter geöffnet. Die Sperrung wird Monate dauern, kündigt das Straßenbauamt an. Voraussichtlich erst am 29. Januar 2021 wird sie wieder aufgehoben.

Verkehr wird über neue B 96 umgeleitet

Der Verkehr wird während der Sperrung über die danebenliegende neue Bundesstraße B 96n umgeleitet. Ausgenommen sind Fahrzeuge, die bauartbedingt langsamer als 60 km/h fahren. Sie werden über die Landesstraße L 30 und die Kreisstraße RÜG 11 von Samtens über Güttin bis Teschenhagen umgeleitet.

Von Udo Burwitz