Wegen Corona: Kreistag Vorpommern-Rügen zieht nach Grimmen um

Nun herrscht Klarheit: Die nächste Sitzung des Kreistags von Vorpommern-Rügen am 15. Juni wird im Treffpunkt Europa in Grimmen abgehalten. Darüber informiert Franziska Behm vom Kreistagsbüro auf OZ-Anfrage. Wie es nach der Sommerpause weitergehe, sei von den dann geltenden Regelungen abhängig.

Eine Entscheidung war notwendig geworden, da der bisherige Tagungsort, das Audimax der Stralsunder Hochschule, offenbar zu klein ist, um die herrschenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Daraufhin wurde die Sitzung im Umlaufverfahren geplant, was bedeutet hätte, dass die Mitglieder über Anträge und Vorlagen per Post oder per E-Mail abgestimmt hätten. Dieses Verfahren war wenige Wochen seitens des Landes erlaubt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Mittlerweile wurde diese Erlaubnis wieder kassiert.

Weitere Sitzungen in Grimmen

In Grimmen werden zudem die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 18. Mai um 16 Uhr und die Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses stattfinden. Als Tagungsort ist das Haus 1 der Kreisverwaltung vorgesehen, Bahnhofstraße 12/13, Raum 103. Alle genannten Sitzungen sind öffentlich.

Von Kai Lachmann