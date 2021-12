Sassnitz

Wegen der Corona-Pandemie musste selbst der Sassnitzer Nikolaus seine Reisepläne ändern. Ursprünglich wollte er am 6. Dezember per Schiff im Stadthafen anlanden. Wegen der zwischenzeitlich verschärften Vorschriften durften die Seenotretter den bärtigen Alten aber nicht wie geplant an Bord nehmen und nach Sassnitz bringen. Die Bescherung fiel dennoch nicht ins Wasser: Über 200 Mädchen und Jungen bekamen am Nikolaus-Abend Süßigkeiten und kleine Geschenke von dem Schutzpatron der Kinder und Seefahrer.

Die Helfer vor der Sassnitzer Stadtbibliothek, die zum Nikolaus-Büro umfunktioniert worden war. Quelle: Peter Lehmann

Seit mittlerweile sieben Jahren organisieren Dutzende Insulaner unter der Leitung von Peter Lehmann diese Aktion: Kinder spenden ein Spielzeug für andere Kinder und bekommen im Gegenzug kleine Überraschungen vom Nikolaus und seinen Helfern. Weil große Zusammenkünfte aufgrund der Schutzvorkehrungen derzeit nicht gestattet sind, bekamen der Nikolaus und seine Wald-Elfen Unterstützung beim Verteilen der Geschenke. Mehrere Trupps zogen am Nikolaus-Abend mit Autos durch die Stadt, um die wartenden Steppkes zu überraschen. Den Nikolaus und die Elfen durfte manches Kind nur durch die Fensterscheibe sehen: „Wer in Quarantäne war, konnte leider nicht vor die Tür“, bedauert Peter Lehmann. „Aber die Hauptsache war letztlich, dass er sie auch in dieser schwierigen Situation nicht vergessen hat und ihnen eine Freude bereiten konnte.“

Corona-Tests für die „Golden Girls“

Die Aktion unter „Corona-Bedingungen“ auf die Beine zu stellen, sei laut Lehmann noch einmal eine besondere Herausforderung gewesen. Zwar brauchten sich die Kinder, die nur einzeln über den Hintereingang in das Nikolaus-Büro in der Stadtbibliothek eintreten durften, nicht zusätzlich testen zu lassen. „Aber alle unsere Helfer haben täglich Negativ-Tests vorgelegt, um sicherzugehen.“ Dazu zählten beispielsweise die „Golden Girls“ von der Volkssolidarität, die das Nikolausbüro personell besetzten. Sie gehören traditionell genauso zu den Partnern wie beispielsweise das DRK, der Jugendbeirat, die Feuerwehr, die Seemannsmission, die Nationalparkverwaltung und viele Sassnitzer Unternehmen und Privatpersonen. Bürgermeister Frank Kracht hatte den Kauf der Geschenke mit 500 Euro aus seiner privaten Kasse unterstützt. Finanziell gefördert wurde die Aktion auch vom Landkreis Vorpommern-Rügen.

Neben den Süßigkeiten fand jedes Kind auch einen kleinen Spielzeug-Katamaran in seinem Stiefel. „Wir wollen ja immer auch die maritime Tradition des Nikolauses betonen“, sagt Lehmann. Das kommt auch bei den Kleinen gut an, ergänzt er schmunzelnd und erinnert sich an jenen Jungen, der seinen Vater drängte, das Wasserfahrzeug sofort zusammenzubauen.

203 Stiefelchen wurden vom Sassnitzer Nikolaus und seinen Helfern gefüllt. Quelle: Peter Lehmann

Geschenke gab es nicht nur für kleine Sassnitzer. Zum einen hatten auch Kinder aus anderen Gemeinden, etwa aus Wiek und Binz, ihre Stiefel im Sassnitzer Nikolausbüro abgegeben. Zu ihnen machte sich Lina Göhring, eine der Ausfahrerinnen, am Abend des 6. Dezember auf den Weg. Zum anderen bekam mit Ronald Damp auch ein Erwachsener ein Nikolausgeschenk. „Er hatte sich wirklich bis zum Schluss für die Ankunft des Nikolauses per Schiff engagiert und alle Hebel in Bewegung gesetzt“, sagt Peter Lehmann.

Das erste von über 200 Kindern, die dieses Jahr beschenkt wurden, war übrigens der kleine Anton aus Sassnitz. Er hatte an diesem Tag Geburtstag und bekam neben Geschenken auch die besten Wünsche für das neue Lebensjahr vom Nikolaus, dem Bürgermeister und den Wald-Elfen.

Von Maik Trettin