Wegen Corona: Rügen-Challenge abgesagt

Sellin

Ein Herbstklassiker des Radsports auf der Insel Rügen fällt in diesem Jahr aus. Die Sport-&-Event-Agentur Olaf Ludwig sagt die Rügen-Challenge 2020 wegen Corona ab. An der „Tour d’Allée“ wird aktuell aber noch festgehalten. Ob im Oktober aber Freizeitsportler bei geplanten Familientouren mit Prominenten tatsächlich in die Pedale treten können, machen die Organisatoren von der Pandemieentwicklung abhängig.

Bislang sei in Abstimmung mit den Partnern Ostseebad Sellin, Hansestadt Stralsund, den zuständigen Ämtern des Landkreises Vorpommern-Rügen sowie der Polizei und den Sponsoren geplant gewesen, das sportliche Event unter Beachtung der aktuellen Gesundheits- und Hygieneverordnungen hinsichtlich der Corona-Pandemie durchzuführen, teilt die Sport-&-Event-Agentur Olaf Ludwig mit.

Vorgaben zwingen zum Umdenken

Den Plänen nach sollte Rügen am 17. und 18. Oktober mit der 26. Auflage der „Tour d’Allée“ und der 11. Auflage der Rügen-Challenge ganz im Zeichen des Radsports stehen. Die jüngsten Entwicklungen und die seit dem 14. August geltenden neuen Vorgaben der Landesregierung MV zum Schutz vor Corona zwingen die Veranstalter nun zum Umdenken.

Challenge nicht ordnungsgemäß durchführbar

Die Organisatoren kommen zu dem Schluss, dass die Rügen-Challenge unter Beachtung der geforderten und notwendigen Regeln nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Oberste Priorität habe die Gesundheit der Sportler, Gäste und Organisatoren. Deshalb sehen sich die Veranstalter gezwungen, die Challenge in Abstimmung mit ihren Partnern abzusagen. Die Rügen-Challenge gilt bei Jedermann-Teams in der Radsportszene als Klassiker zum Herbstausklang. Die 11. Auflage sollte ursprünglich am 18. Oktober ausgetragen werden über zwei Strecken mit einer Länge von 66 und 107 Kilometern sowie Start und Ziel beider Rennen in Sellin.

„Tour d’Allée“: Radeln mit Prominenten weiterhin geplant

Für die „Tour d’Allée 2020“ werden die Vorbereitungen aber weiter vorangetrieben, teilt die Agentur des Radsport-Olympiasiegers Olaf Ludwig, die im Januar die Organisation beider Radsportevents übernommen hat, weiter mit. Konkret betreffe dies die Familienstrecken der Tour d’Allée.

Drei Touren, bei denen Freizeitsportler mit Prominenten gemeinsam in die Pedale treten, sind für den 17. Oktober vorgesehen. Tour 1 ist 20 Kilometer lang, wird am Cliff-Hotel in Sellin gestartet und führt über Baabe bis nach Göhren und zurück nach Sellin. Für die 60 Kilometer lange Tour 2 fällt der Startschuss an den Leuchttürmen am Kap Arkona. Von dort aus geht es nach Sellin. Auch eine Brückenfahrt steht mit der Tour 3 wieder auf dem Programm. Rund 50 Kilometer lang, führt sie vom Stralsunder Hafen über die Rügenbrücke und die alte Bäderstraße über Putbus nach Sellin. Diese Touren sind weiterhin geplant.

Die Veranstalter werden alle notwendigen Hygiene- und Gesundheitsregeln bei ihrer Planung und Durchführung beachten, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Ludwig-Agentur. Der zufolge steht aber noch nicht 100-prozentig fest, dass Freizeitsportler und Prominente am 17. Oktober tatsächlich gemeinsam auf Tour gehen werden. „Die Durchführung der Veranstaltung ist abhängig von der im Oktober gegebenen Situation. Darüber werden wir rechtzeitig informieren“, so die Organisatoren. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ketterechts.eu.

