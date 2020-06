Wegen Corona: Rügener Ostsee-Dance-Cup nun per Video

Sassnitz

750 Tänzerinnen und Tänzer wollten am 25. April die Bühne in der Sporthalle Dwasieden in Sassnitz rocken. Mit dieser neuen Rekordbeteiligung – 500 Teilnehmer bei der Premiere 2018 – erregte der I.V.E. Ostsee Dance Cup 2020 schon im Vorfeld für großes Aufsehen. Doch dann musste der Termin aufgrund der Maßnahmen zu Eindämmung des Coronavirus in den September verschoben werden – in der Hoffnung, dass der Tanzwettbewerb ausgetragen werden kann. Doch trotz immer weiterer Lockerungen: Die dritte Auflage des wohl größten Amateur-Tanzwettbewerbs in Deutschland drohte zu scheitern.

Den Kindern trotz Corona etwas bieten

Wer aber die Hauptorganisatorin Ina Briese kennt, weiß, dass die 49-Jährige nicht so schnell aufgibt und immer alles gibt, wenn es darum geht, Kindern Tanzträume zu erfüllen.

„Ich habe drei Nächte hin und her überlegt, was wir machen können, dass wir trotz Corona den Kindern etwas bieten können, damit sie nicht traurig sind. Sie haben sich ja alle ein Jahr lang auf den Cup vorbereitet, den konnten wir doch jetzt nicht einfach absagen“, so Briese. Dann kam die zündende Idee: „Wir machen es, aber eben anders!“

14-köpfige Jury bewertet Tänze

Das Tanzspektakel wird es geben: auf einer großen Leinwand in der Dwasiedener Halle und im Livestream für die Tänzerinnen und Tänzer zu Hause. Zuvor können die 64 angemeldeten Teams ihre Showauftritte per Video aufnehmen, die sie zum Cup in Sassnitz zeigen wollten und auf die Insel Rügen schicken. Am 19. September werden sie dann alle in der Halle Dwasieden gezeigt – vor einer 14-köpfigen Fachjury sowie einem Publikum, das nach den aktuellen Corona-Verordnungen zahlenmäßig erlaubt ist.

300 Gäste als Publikum

„Wir dürfen von jeder Tanzgruppe zwei, drei Vertreter oder eventuell sogar vier einladen, die der Veranstaltung beiwohnen werden“, so Briese. „Wir haben einfach statt 1400 Gäste dann vielleicht nur 300 Gäste vor Ort.“ Der Securitydienst werde natürlich auch wie geplant vor Ort sein. Derzeit werde ein Hygienekonzept für diese ungewöhnliche Veranstaltung erarbeitet, das der Stadt Sassnitz als Veranstalter vorgelegt werden muss. Alle Beteiligten erhalten zudem wieder im Vorfeld die für sie wichtigen Informationen, den Ablaufplan und die Bewertungshinweise im Detail.

„Wir bauen und schmücken in der Halle wie geplant und Baltic Sound wird versuchen unsere Ideen und Wünsche umzusetzen“, so Briese. Die nächsten Wochen werden noch harte Arbeit, aber das Orga-Team sei total flexibel und begeisterungsfähig. „Das Feeling beim Cup wird zwar anders sein, aber es ist wichtig, dass jetzt alle wieder ein Ziel haben“, schwärmt Briese.

Spektakuläre Lasertanzshow als Opening

Das Opening des Tanzmarathons werde wie geplant mit einer spektakulären Lasertanzshow und den Showacts stattfinden. Die Veranstaltung werde wieder von Sassnitz’ Bürgermeister Frank Kracht als Schirmherr eröffnet und von DJ und Moderator Maik Juch aus Binz moderiert. Die Jury wird ebenfalls wie gewohnt werten. Nur die Tänzer sind körperlich eben nicht da. „Wir lassen eine riesige Leinwand aufbauen und statt des Tanzens vor Ort, wird unsere grandiose Jury die Tänze auf der Leinwand bewerten“, erklärt Ina Briese.

Die frohe Botschaft habe sich in der Tanzwelt bereits wie ein Lauffeuer verbreitet und sei auf große Begeisterung gestoßen. Vor allem die ausländischen Gruppen aus Polen, Litauen, Schweden und Dänemark freuen sich, so nun doch am Wettbewerb teilnehmen zu können.

Sassnitzer Kinderfunken das erste Mal dabei

Unter den teilnehmenden Teams sind auch wieder Rügener Formationen, so die „Küstengirlies“ und „Part of Dance“ aus Binz sowie „Remind Reloaded“ aus Bergen. Das erste Mal dabei sind die Kinderfunken des Sassnitzer Karnevalsclubs. „Magic of Dance“ aus Binz und „Solucion of Dance“ aus Sassnitz werden gemeinsam die Lasertanzshow gestalten. Der Dance Cup wird in den Kategorien Modern Dance (Jugend), Hip Hop (Jugend und Erwachsene), Mix Dance (Erwachsene), Showdance (Fortgeschrittene und Einsteiger) und Orientalischer Tanz (Junior und Erwachsene), Junior I und II ausgetragen.

In der Jury sitzen neben ausgesuchten Tanzfachleuten auch wieder Vertreter der politischen Inselprominenz wie zum Beispiel der Binzer Bürgermeister Karsten Schneider, Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke oder Linken-Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner. Auch die OSTSEE-ZEITUNG hat wieder einen Jury-Platz.

Siegerehrung mit Pokalen und Geschenken

„Wir machen natürlich auch eine große Siegerehrung und lassen die Konfettibomben platzen“, so Briese. Die anwesenden Vertreter der jeweiligen Tanzgruppen kommen dabei auf die Bühne und nehmen die Pokale, Geschenke und Urkunden in Empfang.

„Das Leben stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Herausforderung angenommen!“, lacht Ina Briese.

Von Gerit Herold