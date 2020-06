Wegen Corona: Tanzwochen der Palucca-Schüler auf Hiddensee und Sylt abgesagt

Hiddensee/Dresden

Unerwartetes wird sichtbar, ungebremste Kreativität und Ausdruckskraft des Körpers ist im Tanz erlebbar – im Wechselspiel mit Musik, Natur und Architektur. All dies wird es in diesem Jahr nicht auf der Insel Hiddensee geben. Die traditionelle Tanzwoche der Studenten der Palucca Hochschule für Tanz Dresden ist abgesagt – wegen Corona. Die jungen Tänzerinnen und Tänzer sollten vom 18. bis zum 25. Juli auf dem Eiland zwischen Bodden und Ostsee zu Gast sein. Auch die Sylt-Visite eine Woche später ist dem Virus zum Opfer gefallen.

Dieser Umstand wird in der sächsischen Landeshauptstadt zutiefst bedauert. „Diese Entscheidung fiel der Hochschule nicht leicht“, sagt Pressesprecherin Madlen Domaschke. Aber aus verschiedenen Gründen habe man sie so und nicht anders treffen müssen. So sei die Tanzwoche ein Projekt, das langfristig vorbereitet werde.

„Aber wegen der aktuellen Lage ruhte der Hochschulbetrieb über zwei Monate und war auf Online-Unterricht beschränkt. Auch derzeit können wir noch immer keine umfassende Lehre anbieten“, machte Domaschke in diesem Zusammenhang deutlich. Inzwischen sei zwar die Präsenzlehre wiederaufgenommen worden, aber dabei stünden gerade die Prüfungsabschlüsse für Absolventen an erster Stelle.

Workshop findet seit 1997 statt

Außerdem ließen die gebotenen Abstandsregelungen keinen regulären Probenbetrieb zu. „Das betrifft zum einen die Tänzerinnen und Tänzer, für welche das im Projekt auch starke Qualitätseinbußen bedeutet. Und zum anderen können wir als Hochschule nicht dafür sorgen, dass die gebotenen Abstandsregelungen auch im Publikum umgesetzt werden“, verweist die Pressesprecherin auf weitere Gründe für die Absage.

Der Workshop findet seit 1997 jedes Jahr statt. In Zusammenarbeit mit Malern, Videokünstlern, Bildhauern und Musikern entstehen Aufführungen unter freiem Himmel. Das jährliche Hiddensee-/Sylt-Projekt erinnert an die Schulgründerin Gret Palucca. 1902 in München geboren, hatte sie Sylt erstmals 1924 besucht. Im Ahlbornsaal des Nordseeheimes Klappholttal tanzte sie 1950 ihren letzten Soloabend.

Seit 1948 verbrachte Palucca, die ihre eigene Tanzschule 1925 gegründet hatte, die Sommerferien auf der Insel Hiddensee. Dort besaß sie ein kleines Haus, das 2009 abgerissen wurde. Die Palucca starb 1993 in Dresden und wurde auf dem Inselfriedhof in Kloster beerdigt.

Von Chris Herold