Wegen Corona: Veranstaltungen der Sommerkirche in Rügen unter Kirschbaum

Altenkirchen

Der Altenkirchener Pfarrer Christian Ohm steckte mitten in den Vorbereitungen für die diesjährige Veranstaltungsreihe der Sommerkirche Nordrügen. Doch dann kam die Corona-Krise und der Lockdown im März. „Ich habe fest daran geglaubt, dass wir auch in diesem Sommer den Insel-Norden mit Kultur bestücken können. Jetzt können wir durchstarten, wenn auch unter besonderen Voraussetzungen“, sagt er.

Mitte März war er mit den Vorbereitungen so weit fortgeschritten, dass der Plan für die Sommersaison 2020 feststand. „Alle eingeplanten Musiker und Schriftsteller hatten bereits zugesagt, darunter viele, die uns schon seit Jahren die Stange halten. Sie haben nicht abgesagt, sondern so wie ich abgewartet“, sagt er.

Anzeige

Die elfte Auflage dieser Reihe findet mit einigen Besonderheiten statt. Das heißt, dass fest eingeplante Orte wie die kleine Kapelle in Vitt oder das Kosegartenhaus in Altenkirchen aus dem Kalender gestrichen wurden. „Wegen der Corona-Pandemie können wir die Veranstaltungen nur in den größeren Kirchen oder gegebenenfalls als Open-Air-Veranstaltungen durchführen“, sagt er.

Weitere OZ+ Artikel

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Gemeint ist etwa der prächtig gewachsene Kirschbaum im Pfarrgarten, an dem schon die ersten roten Früchte hängen. Dieser Baum bietet viel Schatten und die Wiesenfläche dahinter ist groß genug, dass 30 bis 40 Leute mit ausreichend Abstand auf Stühlen sitzen können.

Abstandsregeln werden eingehalten

Ansonsten sind traditionell die drei Kirchen in Altenkirchen, Bobbin und Wiek für Lesungen, Film- und Themenabende sowie mehrere Ausstellungen vorgesehen. „Das größte Problem, vor dem wir bei der Vorbereitung standen, war, die Veranstaltungstage so zu planen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. In der Kirche Altenkirchen können beispielsweise bis zu 70 Leute Platz nehmen, in Wiek sogar noch mehr“, so Christian Ohm.

Unter dem Kirschbaum wird unter anderem Thomas Rosenlöcher sitzen. Der Hölty-Preisträger liest am 24. Juli unter dem Titel „Die Kirschbaumepistel“ Gedichte, Geschichten und Unveröffentlichtes. 2017 wurde er von der Deutschen Schillerstiftung als Meister der melancholischen Ironie betitelt, „zugleich war das die Haltung, mit der er dem Staat begegnete, in dem er lebte und schrieb“.

Ehemaliger Außenminister zu Gast

Die Sommerkirche hat jedes Jahr bestimmte Themen, die sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltungen ziehen sollen. Neben „Ambiguität und Mehrdeutigkeit“ soll mit „30 Jahre Deutsche Einheit“ die Zeit zwischen 1990 und 2020 beleuchtet werden. „Ich freue mich unter anderem auf den Besuch von Markus Meckel am 26. August in Altenkirchen. Er war ein Akteur der Deutschen Einheit und Begründer der Ost-SPD 1989“, sagt Christian Ohm.

Der ehemalige Außenminister der Deutschen Demokratischen Republik ( DDR) wird aus seinem Buch „Zu wandeln die Zeiten“ lesen. In seinen Erinnerungen beschreibt er seinen besonderen Weg in der DDR, der ihn, den Pfarrerssohn, zum Politiker werden ließ. Markus Meckel – Akteur und Beobachter des großen Zeitenwandels – legt mit seinen „Erinnerungen“ ein unersetzliches Stück Zeitgeschichtsbertrachtung vor.

Open-Air-Gottesdienste

Neben den wöchentlichen Gottesdiensten in Altenkirchen (sonntags, 10.30 Uhr) und Wiek (sonntags, 9 Uhr) sowie den in Bobbin, der jeden ersten Sonnabend jeweils um 17 Uhr im Monat stattfindet, wird es auch die ökumenischen Ufergottesdienste am Wegekreuz geben – der Hochuferweg zwischen dem Peilturm am Kap Arkona und der Kapelle Vitt. Diese werden am 24. Juni, 29. Juli und 26. August jeweils um 15 Uhr abgehalten.

Alle Veranstaltungen der elften Sommerkirche Nordrügen sind auf der Internetseite www.kirche-altenkirche-ruegen.de aufgelistet.

Lesen Sie auch hier

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto