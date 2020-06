Wegen Corona: Vorpommerns Pferdehalter erwarten 2021 mehr Nachwuchs

Grimmen

Es ist Hochsaison in der Pferdezucht. Stutenbesitzer warten aufgeregt auf den Fohlennachwuchs, die jüngsten edlen Vierbeiner werden dann bei Fohlenschauen vorgestellt, Hengste als potenzielle Väter der neuen Generationen werden ausgewählt und kommen zum Einsatz – im sogenannten Natursprung oder auch per Besamung. Und junge Stuten präsentieren sich bei Stutbuchaufnahmen für die Zucht – am vergangenen Wochenende erst bei den Bernsteinreitern in Hirschburg. 23 Deutsche Reitponys und Haflinger wurden dort präsentiert und meist für gut befunden.

MV-Zuchtleiterin Karoline Gehring. Quelle: OZ

Und doch ist in diesem Jahr vieles anders. „Weil die meisten Wettkämpfe aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt sind und viele Stuten deshalb nicht im Sport eingesetzt werden können, besinnen sich einige Pferdehalter auf die Zucht und lassen ihre Stuten decken. Wir erwarten deshalb im nächsten Jahr – wenn alles klappt wie die Besitzer und wir es uns wünschen – mehr Fohlen als sonst üblich“, sagt Karoline Gehring, Zuchtleiterin und Geschäftsführerin im Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern. „Hoffentlich um die 15 Prozent mehr“, sagt sie.

Turniere nicht möglich: Stuten gehen in die Zucht

„Wir haben in diesem Jahr mehr Stuten beigelassen als sonst. Wir erwarten also auch 2021 mehr Fohlen, bestätigt die Grimmener Züchterin Anke Witt diesen Trend. Auf Turnieren, wie sonst üblich, könne die junge Frau die Stuten ja nicht vorstellen, erklärt sie. Nachzucht gebe es bei Witts aber in jedem Jahr. „Wir sind Züchter aus Leidenschaft und ziehen unsere Fohlen auch für den Eigenbedarf“, sagt sie.

Sirius Black ist ein Sezuan-Nachkomme, der mittlerweile bereits sehr erfolgreich in Bayern im Sport eingesetzt wird. Quelle: Witt

„Es gibt in diesem Jahr tatsächlich wesentlich mehr Anfragen von Pferdebesitzern, die ihre Stuten decken lassen wollen“, informiert Karoline Gehring. Für uns Züchter ist das toll, weil wir so Stuten mit Nachkommen haben werden, die eine Eigenleistung im Sport mitbringen“, erzählt die Zuchtleiterin. „Ich hoffe, dass sich dann auch viele dafür entscheiden, ihre Stuten nach Corona in der Zucht zu lassen“, ergänzt sie. Vielleicht finde sich ja der eine oder andere Pferdehalter, der an der Zucht ebenso viel Freude findet wie am Sport, hofft sie.

Wirtschaftliche Corona-Folgen bremsen einige Züchter

Armin Spierling, Vorsitzender der Pferdezuchtvereins Voigtsdorf Griebenow Quelle: Almut Jaekel

Armin Spierling, Vorsitzender des Pferdezuchtvereins Voigtsdorf/ Griebenow, kann mit diesen jüngsten Erfahrungen nicht ganz mitgehen: Es gebe einige Stutenhalter, die die Tiere für dieses Jahr ganz aus dem Sport nehmen und auf Nachwuchs hoffen. Aber: „Einige Züchter warten ab, bis sie die eigenen wirtschaftlichen Konsequenzen der Pandemie besser absehen. Sie wissen eben nicht, ob sie sich die Pferdezucht aktuell finanziell überhaupt leisten können. Andere, wie er selbst auch, würden die gleiche Anzahl an Stuten wie in gewohnten Jahren belegen lassen. Allerdings oft per Besamung und nicht mit einem Natursprung. Weil so Tiere nicht mehrfach hin- und hertransportiert werden müssen und die Corona-Abstandsregeln besser eingehalten werden können.“

Spierling: „Die Menschen sind vorsichtig geworden. Dadurch vermissen die Züchter den sonst üblichen Erfahrungsaustausch“, weiß Spierling. „Fohlen angucken beim Züchter nebenan ist eben nicht möglich gewesen“, erklärt er. „Und deshalb fehlt uns auch als Verein im Moment noch die genaue Übersicht, wie die diesjährigen Zuchterfolge konkret aussehen.“

Auf dem Reiterhof Spierling, der als Familienbetrieb in Leist bei Greifswald betrieben wird, wird es in diesem Jahr drei Fohlen geben: zwei der Rasse Mecklenburger Warmblut und ein Deutsches Reitpony-Fohlen. Einen Reitpony-Hengst als Vererber gibt es allerdings in diesem Jahr in Leist nicht, informiert Armin Spierling.

Festlichkeiten zum 30. Jubiläum fallen aus

„Für mich persönlich war und ist die Corona-Entschleunigung angenehm“, schätzt Armin Spierling ein. Er habe mehr Zeit gehabt auf dem Hof und für die eigenen Pferde. „Besonders den jungen Pferden hat das sehr gut getan“, sagt er. Das eigene Reitturnier in Oldenhagen bei Greifswald musste ebenso ausfallen, wie die meisten anderen Wettkämpfe.

Unmittelbar vor dem Corona-Lockdown trafen sich die Züchter des Vereins Voigtsdorf/ Griebenow, die den Großteil Vorpommerns abdecken, noch zu ihrer Jahresversammlung. „Wir bestehen 2020 seit 30 Jahren und hatten auch Festlichkeiten vorgesehen“, sagt der Vorsitzende. Eine Festgala beim Turnier in Wusterhusen im Juli war geplant – das fällt jetzt aus.

400 Pferdezüchter in Vorpommern Der Verband der PferdezüchterMecklenburg-Vorpommerns hat etwa 1580 Mitglieder. Dazu gehören 1884 zuchtaktive Stuten und immerhin 172 Hengste. In Vorpommern inklusive auf Rügen, wo es einen eigenen Zuchtverein gibt, sind circa 400 Pferdezüchter registriert.

Ob alle üblichen Veranstaltungen des Pferdezuchtverbandes und der Vereine stattfinden können, weiß Geschäftsführerin Gehring noch nicht sicher. „Aber es sieht ganz gut aus“, hofft sie. Die Stutbuchaufnahmen seien gesichert, die Fohlenschauen, bei denen der diesjährige Nachwuchs präsentiert und erstmals eingeschätzt wird, noch nicht ganz. „Dabei haben doch gerade die eine besondere züchterische Bedeutung“, macht Karoline Gehring aufmerksam. Denn die Zuchtergebnisse sehe man eben an den Fohlen und könne daraus Rückschlüsse auf Vererbungsleistungen ziehen.

Fohlenschauen eingeschränkt

„Die Fohlenschauen sind auch immer so etwas wie kleine Volksfeste“, sagt sie. Traditionell kommen viele Zuschauer, um die jüngsten Pferde zu sehen. Oft werde gemeinsam mit Pferdesportvereinen ein Programm vorbereitet, Interessierte und Züchter kommen ins Gespräch. Karoline Gehring: „Das alles wird es 2020 so nicht geben, sondern nur reine Nachzuchtbewertungen.“

Schon die Frühjahrskörung im Landgestüt Redefin musste abgesagt werden, weil auch die üblicherweise ein Zuschauermagnet ist und nur so der Gestütsbetrieb aufrechterhalten werden konnte. „Wir uns deshalb zu den Hengsthaltern auf die Betriebe aufgemacht, um die Hengste zu beurteilen“, erklärt sie, wie deshalb in diesem Jahr vorgegangen wurde. Potenzielle neue Zuchthengste werden jährlich gekört. Das ging allerdings nur dort, wo auch die Bedingungen stimmten. Denn die Tiere müssen sowohl auf Beton oder Pflaster als auch in einer Halle im Freilauf bewertet werden.

Allerdings sei es eher nicht von Vorteil, wenn die Hengste in ihrer gewohnten Umgebung bewertet werden. „Eine fremde Umgebung, andere Routine erzeugt bei ihnen eine gewisse Anspannung teilweise eine ganz andere Körperhaltung, die sich positiv auswirken kann“, erklärt die Zuchtleiterin. Gehring: „Mit den Ergebnissen sei sie dennoch zufrieden. „Ich glaube, die wären auch bei einer zentralen Körung nicht anders ausgefallen.“

Von Almut Jaekel