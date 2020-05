Wegen Corona: Vorpommersche Volkshochschulen wollen digitaler werden 

Stralsund/Greifswald

Nein, die ältere Dame wollte sich anfangs nicht auf die neue Technik einlassen. Ein Sprachkurs als Online-Konferenz? Wie bitte soll das denn gehen? „Na ganz einfach“, dachte sich wohl Dozentin Sabine Koppe. Sie rief die Dame über WhatsApp an – mit Video, zeigte ihr aber nur anfangs ihr Gesicht.

Dann hielt Koppe die Kamera ihres Smartphones auf ihren Computerbildschirm und die Flächen, auf die die etwa 70-jährige Schülerin klicken sollte, um zur Konferenz und damit zum Sprachkurs zu kommen. „Dann funktionierte alles ganz wunderbar“, berichtet die Spanisch-Lehrerin.

Solche Anfangsschwierigkeiten bei der coronabedingten Umstellung auf digitale Technik waren bisher die Ausnahme. Für viele Schüler, zumeist jüngere Semester, ist solch ein Schritt kein großer, hat Koppe festgestellt. Sie unterrichtet nicht nur, sie ist in erster Linie die Leiterin der Kreisvolkshochschule (KVHS) Vorpommern-Rügen mit Standorten in Stralsund, Grimmen, Ribnitz-Damgarten, Barth und Bergen. In der Position hat sie derzeit eine Menge zu tun, den Betrieb fürs Wiederhochfahren vorzubereiten. Und das zumeist aus dem Homeoffice heraus.

Die ersten Kurse laufen wieder

Die Corona-Krise hat die Volkshochschulen in Deutschland voll erwischt. Wie in anderen Schulen auch, mussten zur Eindämmung des Virus ab Mitte März die Türen geschlossen bleiben. Nun erlaubt die Landesregierung, dass es schrittweise wieder losgeht. Prüfungsrelevante Kurse dürfen wieder stattfinden, etwa zum Erwerb der Mittleren Reife. Als Nächstes sind die Integrationskurse dran. Mehr ist nicht entschieden.

Sabine Koppe freut sich, dass die digitale Technik eine große Hilfe ist. Dieses Smartboard funktioniert übrigens wie ein Tablet, kann per Fingerdruck auf den Bildschirm bedient werden. Quelle: Kai Lachmann

„Viel ist noch unklar“, sagt Koppe. „Bis jetzt lag die maximale Teilnehmerzahl pro Kurs bei 25 Personen. Das werden wir so nicht halten können.“ Um wirtschaftlich arbeiten zu können, seien aber Mindestteilnehmerzahlen notwendig, um nicht an der Gebührenschraube drehen zu müssen.

Um mehr Klarheit zu bekommen, haben Vertreter der Volkshochschulen im Land einen mehrstufigen Plan für die Rückkehr zum Normalbetrieb ausgearbeitet, von dem sie hoffen, dass Schwerin ihn bei den Planungen berücksichtigt. Eine Reaktion von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) gibt es bisher nicht.

„Lass niemals eine Krise ungenutzt verstreichen“

Was schon mit Sicherheit gesagt werden kann: So wie es vor Corona war, wird es danach nicht mehr sein. Getreu dem Motto „Lass niemals eine Krise ungenutzt verstreichen“ arbeiten die beiden Volkshochschulen in Vorpommern während des Corona-Lockdowns daran, sich auf die Zeit nach der Pandemie einzustellen und die Angebote digitaler zu machen.

Dozentinnen helfen Kursteilnehmerinnen, sich am Online-Lernportal der Volkshochschulen anzumelden. Quelle: Kai Lachmann

Kern wird der Unterricht in den Räumen bleiben. Für einen Mittlere-Reife-Kurs in Greifswald heißt es etwa jetzt schon: Nicht mehr als elf Teilnehmer, der Dozent darf nicht mehr durch die Reihen gehen, Paar- und Gruppenarbeit sind nicht erlaubt, in den Fluren muss Mundschutz getragen werden. Vor allem die Teilnahmebegrenzung führt zu Mehrarbeit, wie Ute Askri berichtet.

Sie ist Leiterin der Kreisvolkshochschule Vorpommern-Greifswald mit drei Standorten. „In Pasewalk läuft derzeit ein Berufsreifekurs in zwei Gruppen. Der Lehrer muss doppelt Unterricht machen.“

Ein Bild aus besseren Zeiten: Ute Askri (an der Tafel), Leiterin der Volkshochschule Vorpommern-Greifswald, inmitten von Kollegen, die sich auf ein neues Semester und möglichst viele Teilnehmer freuten. Heute ist unklar, wann Kurse regulär stattfinden und wie viele Personen mitmachen dürfen. Quelle: Christin Lachmann

Online-Kurse für Teilnehmer aus der Risikogruppe?

In Anklam wurde der Kurs für den Erwerb der Mittleren Reife gestreamt. „Der Lehrer saß im Unterrichtsraum, die Schüler zu Hause. Die Technik haben wir aber in Greifswald noch nicht“, sagt Askri. Sobald sie da ist, wären Online-Kurse „definitiv“ auch dort eine Option.

Gearbeitet werde mit der VHS-Cloud, einer digitalen Plattform, auf der unter anderem Materialien, Links und Aufgaben zur Verfügung gestellt werden und Korrekturen erfolgen können. Noch seien nicht viele Teilnehmer dabei, in Zukunft soll das Werkzeug stärker genutzt werden.

Ältere bevorzugen persönlichen Kontakt

„Aber“, schränkt die Leiterin ein, „unser Publikum, das sind nicht mehr die Jüngsten.“ Ältere Teilnehmer würden den persönlichen Kontakt bevorzugen. „Melden die sich aber im nächsten Semester überhaupt an?“, fragt sie sich und gibt zu bedenken: „Ein Großteil gehört zur Risikogruppe.“

Ob digitale Kurse auch für sie die Lösung sind, bleibt abzuwarten. Die eingangs geschilderte Erfahrung zeigt, dass es zumindest nicht ausgeschlossen ist. Die Stralsunder Kollegin Sabine Koppe denkt auch schon an neue Zielgruppen: „Alleinstehende Mütter mit Kindern oder Schichtarbeiter, die könnten wir damit besser erreichen.“

Englisch, Schwedisch, Spanisch und Französisch als Testballons

Ihr schweben zudem Hybridkurse als Zukunftsmodell vor: „Es ist denkbar, mit kleinen Gruppen Präsenzunterricht zu machen, während andere Teilnehmer von zu Hause zugeschaltet werden. Das wäre auch eine Lösung, wenn beispielsweise Rügen eingeschneit ist. Dann könnten Teilnehmer, die nicht mehr fahren mögen, trotzdem dem Unterricht folgen. Ich bin ziemlich sicher, dass wir durch das Angebot auch wieder neue Teilnehmer gewinnen.“ Dozenten seien jedenfalls euphorisch und voller Ideen gewesen, nachdem sie dafür geschult wurden.

Fahrplan für den Herbst In der Kreisvolkshochschule Vorpommern-Greifswald sind im aktuellen Semester viele Kurse vorzeitig beendet worden. Die Teilnehmer bekamen anteilig ihren Beitrag zurück. Die freiberuflichen Dozenten sind nur für die Stunden bezahlt worden, die sie gegeben haben. Das Programm fürs neue Semester wird am 14. Juli ausschließlich online veröffentlicht, um kurzfristige Änderungen berücksichtigen zu können. Vor der Pandemie wurden rund 650 Kurse gegeben und fast 7000 Teilnehmer gezählt. Die Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen hofft – je nach Lockerung – begonnene Kurse zu Ende führen zu können. Das Jahresprogramm 2020 bleibt gültig. Leiterin Sabine Koppe: „Wir gehen davon aus, dass wir im Herbst normal weitermachen können. Die Termine stehen.“ Sollte es einen zweiten Lockdown geben, sei man darauf vorbereitet, Präsenzkurse in Online-Kurse überführen zu können. „Das können wir und das wollen wir auch.“ Vor Corona gab es 718 Kurse, die rund 6000-mal belegt wurden.

Mehrere Sprachkurse werden derzeit schon online „als Testballon“ angeboten, Kreativkurse sind in Vorbereitung. Die Erfahrungen seien positiv, so Koppe. Einzig die Technik macht ihr ein wenig Sorgen: „Nicht jeder Teilnehmer hat eine gute Verbindung.“

Auch das System sei nicht immer stabil. Dennoch fühle sie sich gut vorbereitet auf die kommende Zeit. „Wenn das Land morgen erlaubt, dass wir übermorgen wieder loslegen können, dann können wir das tun. Alle Standorte stehen Gewehr bei Fuß.“

Auf den Fluren in der Stralsunder VHS sind Markierungen angebracht, damit sich die Kursteilnehmer besser aus dem Weg gehen können. Quelle: Kai Lachmann

Von Kai Lachmann