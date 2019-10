Wegen Dreharbeiten: Sarah Lombardi sagt Konzert in Vitte ab

Vitte

Das Konzert von Sarah Lombardi auf der Insel Hiddensee fällt aus. Sie war als einer der Höhepunkte der Erntedankfest-Woche in Vitte gebucht und sollte Mittwochabend auf der Bühne im Festzelt stehen. „Sie hat wegen eines außerplanmäßigen Drehtermins ihr Kommen abgesagt“, teilt Bürgermeister Thomas Gens mit.

Nach OZ-Informationen sei es durch spezielle Klauseln im Vertrag möglich, Liveauftritte für Dreharbeiten abzusagen oder zu verschieben. Ob Sarah Lombardi an einem anderen Tag auf die Insel kommt oder der Termin ersatzlos gestrichen wird, ist nicht ganz klar. Jedenfalls will sie am Mittwoch in einer Videobotschaft zu den Fans sprechen.

Die geplanten Tanz-Workshops mit dem Choreograf und Fitness-Coach Detlef D! Soost finden am Mittwoch aber wie geplant statt. Ab 15 Uhr steht er auf der Bühne im Festzelt und tanzt zusammen mit Kindern und Jugendlichen.

Von Mathias Otto