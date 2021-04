Lietzow

Eigentlich sollten die Kraftfahrer auf der B 96 zwischen Bergen und Lietzow schon seit zwei Wochen wieder mit der üblichen Höchstgeschwindigkeit unterwegs sein können. Mehrere Wochen lang waren dort maximal 50 km/h erlaubt, weil der benachbarte Radweg saniert wurde. Um die Radfahrer, die gezwungenermaßen die Bundesstraße benutzen mussten, nicht zu gefährden, war das Tempolimit so drastisch gesenkt worden.

Das Ende der Sanierungsarbeiten in dem Abschnitt war ursprünglich für Ende März angekündigt. Doch in den letzten Tagen standen die Tempo-50-Schilder nach wie vor zwischen Augustenhof und dem Ortseingang Lietzow – und die Straßenbaumaschinen verwaist auf dem Parkplatz am Abzweig Ralswiek. Das Wetter habe für Verzögerungen gesorgt, heißt es auf Nachfrage beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Um den Asphalt aufbringen zu können, müsste der Unterbau mindestens fünf Grad warm sein. „Diese Temperaturen konnten in der letzten Zeit nicht erreicht werden“, heißt es aus der Straßenbauverwaltung. „In Teilen herrschte sogar Bodenfrost.“

Mittlerweile sind die Radwege-Sanierer mit ihrer Technik weiter in Richtung Norden gezogen. Am Dienstag wurde der Radweg zwischen Semper und Sagard gesperrt; am Mittwoch sollten dort die schadhaften Stellen abgefräst werden. Weil auch dort Radfahrer die Bundesstraße nutzen müssen, gilt auf dem Abschnitt ebenfalls Tempo 50. Die Tempo-50-Schilder sollen auch die Nordstraße zieren. An der B 96b zwischen der Bundesstraße bei Borchtitz und der Landesstraße 29 bei Mukran wird ebenfalls der Radweg ausgebessert. Wann die Arbeiten abgeschlossen sind und die Begrenzungen aufgehoben werden, hängt auch in diesem Fall von den Temperaturen ab.

Von mt