Wegen Sicherheit: Neuer Weg in Bergen wird Sackgasse

Bergen

Mehr Sicherheit für Autofahrer und Fußgänger im Neuen Weg. Bisher können sie über den Gehweg nach rechts in die Ringstraße einbiegen. Dieser Bereich habe sich laut Stadt zu einem Unfallrisiko entwickelt. Deshalb will die Verwaltung handeln und einen absenkbaren Poller sowie ein Hochbord installieren.

Das Problem: Im Neuen Weg besteht an der Einmündung zur Ringstraße durch die davorliegende Kurve und dem Wohnhaus in der Ringstraße unzureichende Sicht nach links. Die Durchfahrtsschleuse soll nur noch für Feuerwehr- und Müllfahrzeuge gestattet sein. Die Besonderheit in diesem Bereich: „Die Ausfahrt führt über einen Gehweg auf eine stark befahrene Hauptstraße. Diese Situation ist einmalig in Bergen“, sagte die Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) jüngst in einer Sitzung der Stadtvertreter und plädierte für eine konsequente Verkehrsberuhigung.

In Bergen gibt es noch weitere gefährliche Ecken, ergänzte Stadtvertreter Peter Wendekamm (Linke), etwa an der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“ oder auf Höhe des Friedhofes. Deshalb wollte er sich nicht nur für einen Straßenbereich festlegen. „An vielen Stellen gibt es Sichtbehinderungen durch parkende Fahrzeuge oder durch die Regelung rechts vor links .“ Überall, wo sich Anwohner durch ruhenden oder fließenden Verkehr gestört fühlen, könnte verlangt werden, dass Poller aufgestellt werden. „Und dann ist die ganze Stadt verpollert.“ Er empfahl deshalb für diesen Kreuzungsbereich eine andere Lösung. „Was bereits schon durch die Straßenverkehrsordnung geregelt ist: Wer auffährt, hat Vorfahrt zu beachten“, sagte er.

Einfahrt nur noch von einer Seite möglich

Aus Sicht von Carmen Kannengießer vom Bergener Bündnis sollte der Poller schon allein wegen der Kinder, die dort wohnen und vom Gehweg in den Neuen Weg einbiegen, aufgestellt werden. „Hier wohnen auch ältere Leute und im Winter wird kaum gestreut. Deshalb sollten wir dieser Beschlussvorlage folgen“, sagte sie.

Für einen Poller, der versenkbar ist, würde diese Baumaßnahme 4500 Euro kosten. „An dieser Stelle reicht ein einfacher umklappbarer Klapppoller aus, der 500 Euro kostet“, sagte Anja Ratzke. Laut Bergens Hauptamtsleiter Steffen Ulrich bleibt die Einfahrt auf Höhe der Tankstelle in der Stralsunder Chaussee weiterhin möglich. Die Ausfahrt sei nur für die Müllentsorgung möglich, weil sie aus rechtlicher Sicht nicht aus einer Sackgasse rückwärts herausfahren darf. „Bei der Kategorie der Straße ändert sich nichts, nur die Einfahrt ist für alle Autofahrer von einer Seite möglich“, sagte er.

Von Mathias Otto