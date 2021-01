Wegen Straßenbau an L 30 bei Garz: Busse fahren Umleitung

Bergen/Garz

Wegen Straßenbau kommt es auf Rügen zu Einschränkungen im Busverkehr. Anfang Februar sollen die Straßenbauer auf der Landesstraße 30 zwischen Garz und der Glewitzer Fähre anrücken. Das Straßenbauamt lässt den Abschnitt der Straße auf Höhe Poltenbusch sanieren. Der Untergrund aus Torf hat dazu geführt, dass die Straße dort abgesackt ist. Für die Arbeiten, die am 2. Februar beginnen sollen, wird die L 30 voraussichtlich bis zum Sommer voll gesperrt. Das hat Auswirkungen auf den Busverkehr. Konkret betroffen sind die Linien 30 und 33, teilt die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) mit. „Die auf den Linien verkehrenden Busse müssen eine Umleitung fahren. Zudem können Haltestellen nur nach Bedarf und teilweise gar nicht bedient werden“, kündigt Michael Lang, Sprecher des kreiseigenen Nahverkehrsbetriebes an.

Busse der Linien 30 und 33 müssen Umleitung fahren

Ab 2. Feburar und voraussichtlich bis 30 Juni werden die Busse der Linie 30 (Bergen-Putbus-Garz-Stralsund) ab Neparmitz beziehungsweise ab Garz grundsätzlich über Zeiten umgeleitet. Bei Bedarf können die Fahrgäste in Zeiten auch aussteigen. Das sollte bei Fahrtantritt dem Busfahrer mitgeteilt werden. Die Haltestellen Swantow, Puddemin, Abzweig Groß Schoritz sowie Poltenbusch, Abzweig Dumsevitz und Wendorf werden nur bei Bedarf bedient. Dafür ist eine vorherige Anmeldung notwendig, die mindesten einen Tag zuvor unter der Rufnummer 038326/600-141 erfolgen muss. Das gilt auch für Einstiege an der Haltestelle Zeiten.

VVR-Sprecher: es kann zu Verspätungen kommen

Die Busse der Linie 33 werden zwischen Abzweig Dumsevitz und Abzweig Groß Schoritz grundsätzlich über Dumsevitz, Silmenitz und Groß Schoritz umgeleitet. Die Haltestellen Abzweig Groß Schoritz (in Richtung Garz), Poltenbusch und Abzweig Dumsevitz werden nicht bedient. Für die Haltestellen Abzweig Groß Schoritz (in Richtung Groß Schoritz) und Abzweig Dumsevitz (in Richtung Dumsevitz) werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Zudem müssen sich Fahrgäste darauf einstellen, dass die Busse nicht immer den genauen Zeitfahrplan einhalten können, sagt Michael Lang. „Durch die Umleitung und mögliche Begegnungsverkehre auf der Umleitungsstrecke kann es zu Verspätungen kommen.“

Lesen Sie auch Straßenbau: L 30 zur Glewitzer Fähre auf Rügen wird für Monate voll gesperrt

Von OZ